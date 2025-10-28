O școală din Delta Dunării va fi reînființată, după ce fusese desființată de Legea Bolojan. Un elev nu a putut învăța online pentru că nu avea semnal

Școala Gimnazială din satul Carorman, structură a Școlii Gimnaziale Crișan din județul Tulcea, va fi reînființată, după ce, timp de două luni, singurul elev care era înscris a fost nevoit să învețe hibrid, potrivit deciziei Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Tulcea. Nivelul gimnazial fusese desființat la începutul anului școlar, în baza „Legii Bolojan”, deoarece exista doar un elev înscris.

”Legea Bolojan” care desființează o școală din Delta Dunării

Elevul era obligat să participe la cursuri online două zile pe săptămână și să se deplaseze trei zile la Școala Gimnazială Crișan, situată în satul vecin, unde ajungea doar cu barca.

Conexiunea slabă la internet i-a îngreunat participarea la cursurile online, iar condițiile meteorologice nefavorabile din sezonul rece au făcut deplasările aproape imposibile.

În perioada următoare, un al doilea elev s-a înscris la școala din Caraorman, fapt care obligă ISJ Tulcea să renunțe la soluția de învățământ hibrid și „să creeze, în perioada imediat următoare, condițiile organizatorice necesare pentru desfășurarea cursurilor în sistem tradițional”, potrivit răspunsului transmis de Ministerul Educației într-o interpelare adresată de deputata PSD Mirela Furtună.

Ministrul a precizat că reînființarea ciclului gimnazial la Școala Caraorman se va face începând cu anul școlar 2025-2026.

Deputata Mirela Furtună a făcut o solicitare oficială către Ministerul Educației, printr-o interpelare din 22 septembrie, asupra unor informații privind situația elevilor din Caraorman obligați să urmeze cursurile în regim hibrid.

Clasele de gimnaziu fuseseră desființate conform Legii nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscale, întrucât în clasa a VI-a era înscris un singur elev. În urma consultării cu părinții, ISJ Tulcea stabilise ca elevul să participe la cursuri în sistem hibrid: două zile cu prezență fizică la Crișan (cu transport asigurat de primărie) și trei zile online.

După trei săptămâni de monitorizare, ISJ Tulcea a constatat că sistemul hibrid nu asigura condiții adecvate de învățare, din cauza problemelor de conectivitate la internet – „semnalul fiind slab sau chiar inexistent în anumite intervale, posibil influențat și de situația de securitate din apropierea graniței cu Ucraina”.

