Liderii „Coaliției celor dispuși” pun la cale strategia pentru vizita lui ZELENSKI la Casa Albă. Nicușor Dan ar trebui să ia parte și el la discuții

17 aug. 2025, 10:30, Actualitate
După întâlnirea Trump – Putin, din Alaska, liderii „Coaliției celor dispuși” au și ei propriul lor minisummit. Duminică după-amiază, prin videoconferință, aceștia vor discuta despre strategia pentru vizita lui Volodimir Zelenski la Casa Albă.

La reuniunea liderilor „Coaliției celor dispuși” ar trebui să ia parte și președintele României, Nicușor Dan, care în ultimele zile a declinat mai multe evenimente publice (prezența la Constanța, de Ziua Marinei, de exemplu), justificând că este în vacanță.

Europenii vor un loc la masa negocierilor

Anunțul videoconferinței „Coaliției celor dispuși” a fost făcut de președinția franceză, care va coprezida întâlnirea, alături de cancelarul german Friedrich Merz și premierul britanic Keir Starmer.

Mai mulți lideri europeni au anunțat, deja, că vor continua să sprijine Ucraina și să mențină presiunea asupra Rusiei până la încheierea războiului, atitudine adoptată imediat după întâlnirea bilaterală dintre Donald Trump și Vladimir Putin.

Declarația comună a fost semnată de Merz, Macron, Starmer și Giorgia Meloni. De asemenea, șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, premierul Poloniei, Donald Tusk, președintele Finlandei, Alexander Stubb, și președintele Consiliului European, Antonio Costa, și-au mai pus semnăturile pe document.

Ce a propus Vladimir Putin

Pe de altă parte, se pare că Donald Trump susține propunerea pe care omologul său rus i-a prezentat-o la summit-ul din Alaska privind preluarea de către Rusia a controlului deplin asupra regiunii Donbas, din Ucraina. În schimb, , Vladimir Putin a fost de acord să înghețe linia frontului din celelalte regiuni pe care armata rusă le controlează parțial.

Cel puțin asta reiese dintr-o informație difuzată de AFP și care are la bază dezvăluiri făcute de o sursă apropiată administrației americane.

Sursa, care a solicitat anonimatul, a explicat că „Putin cere, de fapt, ca Ucraina să părăsească Donbasul, atât! Trump înclină să susțină această propunere”. Donbas este un teritoriu care cuprinde regiunile Donețk și Lugansk, din estul Ucrainei.

Potrivit AFP, oficialii americani au subliniat că, dacă cererea lui Putin de control total în Donbas va fi acceptată, președintele Rusiei a promis că nu va continua ofensiva în regiunile Herson și Zaporojie.

Donald Trump a avut discuții telefonice cu Volodimir Zelenski și cu un grup de lideri europeni, pe marginea întrevederii sale Putin. Sursa respectivă a transmis că, în timpul convorbirii sale cu Trump, „președintele ucrainean a refuzat să abandoneze Donbasul.

Zelenski a respins orice concesii teritoriale, invocând ca argument că are mâinile legate de Constituție, însă nu a exclus discutarea acestei chestiuni la un summit trilateral, cu Trump și Putin, pe care președintele american dorește să-l organizeze.

Totul depinde de cum va decurge vizita de luni, 18 august, la Casa Albă, pe care o întreprinde Zelenski.

