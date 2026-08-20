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Litoralul pentru toți 2026 | Pe ce dată începe și ce reduceri sunt. O noapte în Mamaia, mai ieftină decât o cursă Bolt în București

Litoralul pentru toți 2026 | Pe ce dată începe și ce reduceri sunt. O noapte în Mamaia, mai ieftină decât o cursă Bolt în București
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Litoralul pentru toți 2026. Pe ce dată începe și ce reduceri sunt. O noapte în Mamaia, mai ieftină decât o cursă Bolt în București.

Persoanele care nu au reușit să își planifice concediul pe litoral în această vară, pot lua în calcul să se bucure de mare în septembrie. ​Sesiunea de toamnă din programul „Litoralul pentru Toți” urmează să debuteze, astfel că au apărut deja pachete pentru perioada 1–30 septembrie 2026.

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Programul este inițiat și coordonat de Federația Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) și beneficiază de sprijinul operatorilor privați de pe litoral. Inițiativa își propune să le ofere turiștilor posibilitatea de a petrece vacanțe la Marea Neagră la prețuri mai accesibile în perioada extrasezonului.

Când începe etapa de toamnă „Litoralul pentru Toți” 2026

FPTR nu a publicat încă pe pagina oficială grila ediției de toamnă. Totuși, turiștii interesați de vacanțele mai ieftine din septembrie pot începe deja să urmărească ofertele, scrie PRO TV.

De exemplu, Hotel Siret din Mamaia promovează un pachet pentru perioada 1–30 septembrie 2026, la prețul de 515 lei de persoană pentru cinci nopți, cu demipensiune. Tariful ajunge astfel la aproximativ 103 lei pe noapte pentru o persoană. Mai mult decât atât, mesele sunt incluse.

Ce hoteluri și stațiuni pot fi regăsite

În ediția de primăvară din 2026, programul a inclus unități de cazare din principalele stațiuni de pe litoralul românesc: Mamaia, Mamaia Nord, Eforie Nord, Eforie Sud, Costinești, Neptun-Olimp, Jupiter, Venus și Saturn.

Oferta nu se adresează doar hotelurilor cu tarife reduse, FPTR a anunțat o gamă mai variată de unități. Aașdar, pot intra în program de la apartamente și hoteluri de două stele până la hoteluri de categorie superioară, inclusiv de cinci stele. Pentru ediția de primăvară, organizația estima participarea a peste 80 de hoteluri, cu aproximativ 8.000 de locuri de cazare disponibile în fiecare noapte.

Pachetele pot fi plătite cu vouchere de vacanță

Pachetele incluse în program pot fi achitate și cu vouchere de vacanță, potrivit informațiilor publicate de FPTR pentru ediția din 2026. Totuși, înainte de rezervare, turiștii trebuie să verifice însă condițiile stabilite de hotel sau de agenția prin care cumpără pachetul pentru a evita orice neînțelegere.

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