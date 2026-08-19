Localitatea din România în care toți elevii au picat BAC-ul în 2026. Ce note au luat acum, în sesiunea de toamnă.

Rezultatele examenului de Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă, au fost publicate marți, 18 august. Ca să promovezi, trebuie să iei cel puțin 5.00 la fiecare dintre cele 3 materii și cel puțin 6.00 media finală.

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În comuna Poarta Albă din Constanța niciun elev nu a reușit să promoveze examenul de Bacalaureat în prima sesiune. Acum, în sesiunea de toamnă, 4 candidați au susținut examenul, însă rezultatul a fost același: niciunul nu a reușit să obțină media necesară pentru promovare.

În sesiunea de toamnă, la Liceul Agricol Poarta Albă din județul Constanța, patru candidați s-au înscris la examenul de Bacalaureat. Trei dintre ei au susținut probele, însă niciunul nu a reușit să obțină media necesară pentru promovare. Unul dintre candidați nu s-a prezentat.

Cea mai mare medie dintre cei trei candidați care au susținut probele a fost 5,71. Acesta a obținut 5,10 la Limba și literatura română, 5,00 la Matematică și 7,05 la Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană.

A doua cea mai mare medie a fost 5,40, după notele 5,00 la Română, 5,00 la Matematică și 6,20 la proba la alegere. Cel de-al treilea candidat a obținut 4,80 la Limba și literatura română, 5,55 la Matematică și 6,15 la proba la alegere, Biologie.

Elevii nemulțumiți de notele obținute pot solicita vizualizarea lucrărilor și pot depune contestații începând de marți. Procedura continuă în zilele de 19 și 20 august, conform programului stabilit de fiecare centru de examen.

Contestațiile depuse de candidați vor fi soluționate în perioada 20-21 august. Rezultatele finale ale celei de-a doua sesiuni a examenului de Bacalaureat 2026 sunt programate să fie publicate luni, 24 august.