În Bolotana, la 110 kilometri de zona albastră inițială a insulei, 13% dintre femeile care ajung la vârsta de 70 de ani vor trăi până la 100 de ani.

Secretul longevității este să fii femeie. Mai exact, o femeie dintr-o anumită parte a Sardiniei. Cel puțin aceasta este concluzia unui studiu privind centenarii dintr-un mic sat de munte de pe insula italiană, relatează The Guardian.

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Sardinia a devenit cunoscută ca un refugiu al longevității, în special în cazul bărbaților cu o viață lungă, în 1999, când un grup de sate izolate, situate pe versanții provinciilor centrale și estice ale insulei, au fost clasificate printre cele cinci „zone albastre” ale lumii – regiuni geografice cu concentrații ridicate de centenari.

Bolotana, noua zonă a longevității

Acum, Bolotana, situată în zona Margine din centrul Sardiniei, la aproximativ 110 kilometri de zona albastră inițială a insulei, a apărut ca un nou potențial candidat, susțin cercetătorii, generând centenari în fiecare an, într-o tendință determinată de femei.

Un studiu realizat de profesori de la Universitatea din Sassari din Sardinia și de la Universitatea Alabama din Birmingham, în SUA, publicat în revista științifică Frontiers in Aging, a constatat că 13,8% dintre femeile din sat care ajung la vârsta de 70 de ani vor trăi până la 100 de ani. Această constatare plasează localitatea pe locul al doilea în lume în ceea ce privește longevitatea femeilor, după Hong Kong.

În Italia, unde numărul centenarilor s-a dublat din 2009, 3,5% dintre femeile care ajung la 70 de ani vor atinge această bornă.

Cercetătorii au analizat evidențele persoanelor născute în Bolotana între 1900 și 1925 și au constatat că 38 dintre acestea au trăit peste 100 de ani, ceea ce plasează rata longevității lor cu 57% mai mare decât media națională a Italiei.

Femeile domină clasamentul longevității

Studiul a început în 2024, iar începând de anul trecut existau 12 centenari în rândul unei populații de 2.266 de persoane din Bolotana – aproximativ de 12 ori mai mulți decât media din Sardinia.

Șase au murit între timp, iar cei șase rămași sunt toate femei, cele mai în vârstă două având 102 ani. Se așteaptă ca mai mulți locuitori să atingă vârsta de 100 de ani până la sfârșitul acestui an și în cursul anului 2027.

Rezultatele au arătat, de asemenea, că, în comparație cu celelalte patru zone albastre din lume – Okinawa din Japonia, peninsula Nicoya din Costa Rica, Ikaria din Grecia și Loma Linda din California, SUA – zona albastră din Sardinia se extinde.

„Important este că, pentru prima dată în mai bine de 25 de ani, am găsit un loc al longevității în afara zonei albastre convenționale [din Sardinia]”, a declarat pentru Guardian Giovanni Mario Pes, cercetătorul principal al studiului și unul dintre creatorii conceptului de zonă albastră.

„Dar, deși Bolotana împărtășește aceleași caracteristici, este și mai excepțională. În timp ce zona inițială avea un echilibru neobișnuit între cele două sexe, aici predomină longevitatea femeilor.”

Relațiile sociale, un posibil secret al longevității

Pes a spus că, deși este deja bine stabilit faptul că femeile trăiesc mai mult din motive biologice, „lucrul extraordinar este că longevitatea femeilor din Bolotana este de trei ori mai mare decât cea a majorității femeilor occidentale”.

Pes, sard, al cărui străbunic a trăit până la 110 ani și a cărui mamă are 101 ani, a refuzat să facă presupuneri cu privire la secretele longevității din sat, spunând că studiul s-a „limitat la a evidenția existența fenomenului”.

Cu toate acestea, după ce a petrecut timp alături de femeile centenare pline de energie de acolo, el a spus că ceea ce l-a impresionat cel mai mult au fost „relațiile sociale foarte intense și foarte reale” menținute pe tot parcursul vieții lor.

El a dat exemplul Giovannei Marras, în vârstă de 101 ani, care locuiește împreună cu sora sa. „Locuiesc împreună, gătesc împreună, vorbesc cu ușurință una cu cealaltă”, a spus Pes. „Nu exista absolut niciun semn de declin cognitiv.”

Francesco Manconi, primarul din Bolotana, a oferit câteva teorii. „Nu sunt om de știință, dar probabil este un amestec de lucruri”, a declarat el pentru Corriere della Sera, menționând o alimentație curată și proaspătă, deși a spus că nimeni nu renunță la seada, o prăjitură tradițională locală umplută cu brânză, sau la mustazzolus, un biscuit condimentat consumat adesea la micul dejun.

Natura necontaminată, un posibil factor

„Natura necontaminată” din jurul satului ar putea avea, de asemenea, un rol, a adăugat Manconi, precum și activitatea fizică, în ciuda faptului că Bolotana nu are o sală de sport. „Persoanele în vârstă au mers întotdeauna mult pe jos … chiar și 20 de kilometri pe zi. Și aș spune că au fost în mare parte femei.”

În noiembrie 2025, statisticile oficiale arătau că în Italia existau 23.548 de locuitori cu vârsta de 100 de ani sau peste, cu 2.000 mai mulți decât în anul precedent. Dintre cei care au depășit vârsta de 100 de ani anul trecut, 82,6% erau femei.

Femeile sunt, de asemenea, majoritare în rândul celor 724 de semi-supercentenari din Italia, adică persoanele cu vârsta de 105 ani și peste – precum și în rândul celor 19 supercentenari, cei din categoria de vârstă de peste 110 ani.