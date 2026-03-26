Lucescu a anunțat lotul de 23 de jucători pentru Turcia – România. Vedeta Rapidului, trimisă în tribune

Selecționerul echipei naționale a României, Mircea Lucescu, a anunțat lotul de 23 de jucători pentru meciul din această seară, joi, 26 martie, cu Turcia, semifinala play-off-ului de calificare la Campionatul Mondial din vară.

„Mircea Lucescu s-a decis: ei sunt cei 23 care vor lupta pentru calificarea în finala play-off-ului CM 2026”, a anunțat pe Facebook FRF.

Iată care sunt cei 23 de jucători:

I.Radu (GK), A. Rațiu, R. Drăgușin, A. Coubiș, V. Ghiță, V. Screciu, A. Dobre, Ș. Baiaram, D. Bîrligea, N. Stanciu, N. Bancu, M. Aioani (GK), V. Mihăilă, I. Hagi, A. Burcă, L. Popescu (GK), D. Miculescu, R. Marin, F. Tănase, D. Man, V. Dragomir, M. Coman și D. Sorescu.

Între Ștefan Baiaram și Claudiu Petrila, pentru postul de mijlocaș stânga, „Il Luce” l-a ales pe jucătorul Universității Craiova, în timp ce vedeta Rapidului a fost lăsată în afara lotului.

Partida Turcia-România, partidă decisivă pentru calificarea la C.M. 2026, are loc la Istanbul, pe stadionul clubului Beșiktaș, cu începere de la orele 19:00.

Lucescu, despre atmosfera de la Istanbul

La conferința de presă, selecționerul României, Mircea Lucescu, a vorbit despre atmosfera specială creată de turci. El a subliniat atât respectul pentru publicul gazdă, cât și importanța experienței acumulate în această țară de-a lungul carierei sale.

„Ambianța din jurul acestui meci este extraordinară. Mă așteptam să li se dea mai mult dreptul suporterilor români să vină aici, pentru că, totuși, e un joc de baraj. Aș fi sperat ca 35% din public să fie din România. Am meritat să ajungem aici.

Iubesc foarte mult Turcia, mi-a adus multe satisfacții. M-am simțit foarte bine în mijlocul suporterilor turci, dar profesia e cu totul altceva. Le-am povestit și jucătorilor despre teren. Să nu uităm că stadionul ăsta, când am plecat, mai aveam 2 ani de contract cu Beșiktaș și am stabilit ca toți banii care rămân aici să fie folosiți pentru adâncirea stadionului. E unul dintre cele mai frumoase stadioane din lume, inclusiv atmosfera din tribune”, a declarat Lucescu.

Partida dintre Turcia și România se anunță una intensă, atât pe teren, cât și în tribune, unde organizatorii și fanii gazdelor pregătesc un spectacol de amploare.

