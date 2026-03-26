Lucescu a anunțat lotul de 23 de jucători pentru Turcia – România. Vedeta Rapidului, trimisă în tribune

Lucescu a anunțat lotul de 23 de jucători pentru Turcia - România

Selecționerul echipei naționale a României, Mircea Lucescu, a anunțat lotul de 23 de jucători pentru meciul din această seară, joi, 26 martie, cu Turcia, semifinala play-off-ului de calificare la Campionatul Mondial din vară.

„Mircea Lucescu s-a decis: ei sunt cei 23 care vor lupta pentru calificarea în finala play-off-ului CM 2026”, a anunțat pe Facebook FRF.

Iată care sunt cei 23 de jucători:

  • I.Radu (GK), A. Rațiu, R. Drăgușin, A. Coubiș, V. Ghiță, V. Screciu, A. Dobre, Ș. Baiaram, D. Bîrligea, N. Stanciu, N. Bancu, M. Aioani (GK), V. Mihăilă, I. Hagi, A. Burcă, L. Popescu (GK), D. Miculescu, R. Marin, F. Tănase, D. Man, V. Dragomir, M. Coman și D. Sorescu.

Între Ștefan Baiaram și Claudiu Petrila, pentru postul de mijlocaș stânga, „Il Luce” l-a ales pe jucătorul Universității Craiova, în timp ce vedeta Rapidului a fost lăsată în afara lotului.

Partida Turcia-România, partidă decisivă pentru calificarea la C.M. 2026, are loc la Istanbul, pe stadionul clubului Beșiktaș, cu începere de la orele 19:00.

Lucescu, despre atmosfera de la Istanbul

La conferința de presă, selecționerul României, Mircea Lucescu, a vorbit despre atmosfera specială creată de turci. El a subliniat atât respectul pentru publicul gazdă, cât și importanța experienței acumulate în această țară de-a lungul carierei sale.

„Ambianța din jurul acestui meci este extraordinară. Mă așteptam să li se dea mai mult dreptul suporterilor români să vină aici, pentru că, totuși, e un joc de baraj. Aș fi sperat ca 35% din public să fie din România. Am meritat să ajungem aici.

Iubesc foarte mult Turcia, mi-a adus multe satisfacții. M-am simțit foarte bine în mijlocul suporterilor turci, dar profesia e cu totul altceva. Le-am povestit și  jucătorilor despre teren. Să nu uităm că stadionul ăsta, când am plecat, mai aveam 2 ani de contract cu Beșiktaș și am stabilit ca toți banii care rămân aici să fie folosiți pentru adâncirea stadionului. E unul dintre cele mai frumoase stadioane din lume, inclusiv atmosfera din tribune”, a declarat Lucescu.

Partida dintre Turcia și România se anunță una intensă, atât pe teren, cât și în tribune, unde organizatorii și fanii gazdelor pregătesc un spectacol de amploare.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Turcia – România, meci de totul sau nimic. „Tricolorii” luptă pentru calificarea la Cupa Mondială din această vară

Cine APĂRĂ pentru tricolori în barajul cu Turcia? „Am mai avut debutanți sau portari care nu au mai apărat luni întregi și au jucat foarte bine”

Radu Drăgușin, MESAJ despre barajul cu Turcia: „Ne așteptăm la un mediu ostil”

Recomandarea video

Citește și

JUSTIȚIE CCR respinge în unanimitate sesizările AUR privind bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale pe 2026
13:32
CCR respinge în unanimitate sesizările AUR privind bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale pe 2026
FLASH NEWS Un petrolier turcesc a explodat joi în Marea Neagră. Guvernul de la Ankara a semnalat un atac cu o dronă navală lângă Strâmtoarea Bosfor
13:29
Un petrolier turcesc a explodat joi în Marea Neagră. Guvernul de la Ankara a semnalat un atac cu o dronă navală lângă Strâmtoarea Bosfor
SPORT Alexandru Țiriac, mesaj după despărțirea de Sorana Cîrstea: „Dumnezeu m-a binecuvântat cu trei copii fantastici”
13:19
Alexandru Țiriac, mesaj după despărțirea de Sorana Cîrstea: „Dumnezeu m-a binecuvântat cu trei copii fantastici”
REACȚIE Diana Șoșoacă cere ieșirea României din UE de la tribuna Parlamentului European: Ne-ați vândut, ne-ați luat resursele
13:01
Diana Șoșoacă cere ieșirea României din UE de la tribuna Parlamentului European: Ne-ați vândut, ne-ați luat resursele
FLASH NEWS O gură de oxigen pentru economie. Se pregătește OUG prin care statul poate interveni pentru salvarea activelor strategice
12:44
O gură de oxigen pentru economie. Se pregătește OUG prin care statul poate interveni pentru salvarea activelor strategice
REȚETE Cozonac pufos fără frământare. Paștele poate începe fără stres în bucătărie
12:39
Cozonac pufos fără frământare. Paștele poate începe fără stres în bucătărie
Mediafax
Viitorul Europei are două variante: să crească sau să devină un vasal
Digi24
„SUA nu uită”. Donald Trump acuză din nou statele NATO că „nu au făcut absolut nimic” pentru a ajuta în cazul Iranului
Cancan.ro
💣 Valentin Sanfira s-a iubit în SECRET cu Gabriela Prisăcariu, soția lui Dani Oțil↘️
Prosport.ro
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din minți pe Gigi Becali când era iubita lui Mihai Costea
Adevarul
„Stai ca boul pe coadă”: dialogul dintre Gabriela Cristea și Ioana Ginghină care a încins spiritele. Replica dură a medicilor
Mediafax
Venezuela testează câini robot în patrulele poliției, într-un proiect de „smart city”
Click
Zodiile care au parte de un miracol în aprilie. Ei sunt nativii care vor trăi o lună ca-n povești
Digi24
Ce valoare are bancnota de 10 milioane de riali, recent lansată de Iran, care se confruntă cu o inflație-record
Cancan.ro
ANM a actualizat prognoza meteo pentru Paște. Vreme mai rece pe 12 aprilie 2026
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Oana Vincu din trupa Genius. S-a retras din lumina reflectoarelor de ani buni! Mulți nu ar mai recunoaște-o acum!
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Clip viral cu Nea Vasile, bătrânelul care plânge după ce se desparte de Dacia 1300. „Steluța” i-a fost alături de 34 de ani
Descopera.ro
Ce s-a întâmplat după ce o femeie a auzit voci care îi spuneau...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi – este același lucru!
Descopera.ro
O regiune ignorată a creierului ar putea ascunde cheia forței la bătrânețe
SPORT Mehmet Topal, 7 etape antrenor la Petrolul Ploiești după plecarea lui Eugen Neagoe
13:05
Mehmet Topal, 7 etape antrenor la Petrolul Ploiești după plecarea lui Eugen Neagoe
FLASH NEWS Péter Magyar, principalul adversar al lui Viktor Orbán, l-a numit pe permier în timpul unui discurs „Dracula fondurilor publice maghiare”
12:58
Péter Magyar, principalul adversar al lui Viktor Orbán, l-a numit pe permier în timpul unui discurs „Dracula fondurilor publice maghiare”
SPORT Ce televiziune transmite meciul Turcia-România, astăzi, 26 martie 2026. Partida începe de la ora 19:00
12:55
Ce televiziune transmite meciul Turcia-România, astăzi, 26 martie 2026. Partida începe de la ora 19:00
FLASH NEWS Sorin Grindeanu s-a întâlnit cu președinta Parlamentului European. „Dorinţa noastră e de a continua o guvernare cu un premier care să livreze încredere, nu exclusiv austeritate”
12:35
Sorin Grindeanu s-a întâlnit cu președinta Parlamentului European. „Dorinţa noastră e de a continua o guvernare cu un premier care să livreze încredere, nu exclusiv austeritate”
FLASH NEWS BNR avertizează: Reducerea taxelor la carburanți „aruncă benzină pe deficitul bugetar”
12:27
BNR avertizează: Reducerea taxelor la carburanți „aruncă benzină pe deficitul bugetar”
EMISIUNI Alexandru Goran, invitat în episodul 95 din „Podcast cu Prioritate” by ProMotor. Despre rally raid, curaj și anduranță
12:27
Alexandru Goran, invitat în episodul 95 din „Podcast cu Prioritate” by ProMotor. Despre rally raid, curaj și anduranță

Cele mai noi

Trimite acest link pe