MApN a avut pe masă oferta pentru Steaua București: 200.000.000 de dolari. Ce plan au gloriile clubului

Adrian Bumbescu, legenda clubului Steaua, a anunțat că Ministerul Apărării a avut pe masă o ofertă de preluare a grupării din Ghencea în valoare de 200 de milioane de dolari, scrie PROSPORT. Cel care a vrut să intermedieze afacerea era Victor Pițurcă, fost mare jucător și antrenor la clubul „roș-albastru”.

În prezent, CSA Steaua rămâne blocată în Liga 2, neavând drept de promovare în primul eșalon fotbalistic.

Bumbescu: „Se fac aranjamente să se găsească o chichiță”

Deși a fost modificată, Legea Sportului tot nu permite CSA Steaua să ajungă în Liga 1, chiar dacă, din punct de vedere sportiv, rezultatele înregistrate i-ar permite să promoveze.

Adrian Bumbescu a dezvăluit un episod petrecut în perioada când ministru al Apărării era Nicolae Ciucă (2019-2021). Atunci, MApN a primit o ofertă pentru Steaua București, Victor Pițurcă, un simbol al echipei, fiind intermediar al tranzacției.

Din spusele lui Bumbescu, un investitor era dispus să cumpere clubul cu 200.000.000 de milioane de dolari, dar a fost refuzat de șeful Armatei.

Întrebat dacă la CSA Steaua lucrurile se învârt în gol, Adrian Bumbescu a răspuns:

„Nu ne învârtim în gol. Nu se fac presiuni, dar se fac aranjamentele să se găsească o chichiță, ceva, ca să ne întoarcă… Cei doi comandanți care au un anumit standard. Până la un punct merg ei, dar mai sus este ministrul. Dacă ne dă OK-ul că avem drept de promovare, aducem investitori. Planul este să mergem câțiva băieți la el, în primăvară. O să găsim investitori”.

Ce greșeală a comis MApN

În opinia fostului mare fundaș, greșeala a fost că MApN a considerat că poate conduce Steaua pe banii altora: „Asta a fost greșeala. Nu s-au priceput. A venit Pițurcă cu un investitor la domnul ministru Ciucă și i-a spus că nu este momentul. Cu 200 de milioane de dolari.

Nu există un termen pentru rezolvarea situației, pentru că decid boșii și acolo totul e politic. Nouă trebuie să ni se dea dreptul de promovare, că am luat-o de jos.

O să vină și investitori! Steaua este un brand. Nu e păcat și de stadion? Costă o grămadă întreținerea. Suporterii o să vină când avem OK-ul pentru promovare. Copiii ăștia nu știu care-i treaba cu Steaua, cu FCSB. Or să vină lângă noi! Și presa e puțin de partea cealaltă, că joacă în cupele europene… Să scriem corect ce s-a întâmplat. Când ne vom bate la promovare, o să vină mulți suporteri lângă noi”.

Referitor la situația antrenorului Daniel Oprița, care are o clauză clauză de reziliere de 50.000 de euro, Bumbescu crede că doar banii îl mai țin la Steaua. „Altfel, era plecat. S-a săturat și el! Vrea mai sus, e priceput, e dedicat”, a mai spus Adrian Bumbescu, potrivit Prosport.

