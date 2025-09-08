Prima pagină » Actualitate » Marcel Ciolacu spulberă ACUZAȚIILE că ar fi cheltuit bani din Fondul de Rezervă al Guvernului în scopuri electorale: „Demontez azi minciuna”

Marcel Ciolacu spulberă ACUZAȚIILE că ar fi cheltuit bani din Fondul de Rezervă al Guvernului în scopuri electorale: „Demontez azi minciuna”

Ruxandra Radulescu
08 sept. 2025, 14:52, Actualitate
Marcel Ciolacu spulberă ACUZAȚIILE că ar fi cheltuit bani din Fondul de Rezervă al Guvernului în scopuri electorale:
Galerie Foto 8

Marcel Ciolacu a prezentat documentele doveditoare prin care demontează acuzațiile că ar fi cheltuit „zeci de miliarde din Fondul de Rezervă al Guvernului” și a precizat, în acest sens, că „acești bani au ajuns cu precădere la mii de firme care au executat lucrări pe șantierele țării”. 

Vezi galeria foto
8 poze

Marcel Ciolacu a publicat pe contul de Facebook documentele în care prezintă cum au fost cheltuiți banii din Fondul de Rezervă al Guvernului, ca răspuns la acuzațiile că ar fi cheltuit sume fabuloase de la buget în scopuri electorale. Potrivit raportului prezentat de fostul premier, „peste 95% din bani sunt exclusiv pentru cheltuieli operaționale, iar ponderea cea mai mare este pentru a susține investiții – majoritare fiind cele pe bani europeni”.

„Demontez azi minciuna că am cheltuit ”discreționar” și în scop electoral zeci de miliarde de lei din Fondul de Rezervă al Guvernului și public toate sumele alocate prin Hotărâri de Guvern în 2024!

După cum se poate vedea, peste 95% din bani sunt exclusiv pentru cheltuieli operaționale, iar ponderea cea mai mare este pentru a susține investiții – majoritare fiind cele pe bani europeni!”, a precizat Ciolacu.

Acesta a subliniat că „Fondul de Rezervă al Guvernului nu a stat în ”pixul premierului”.

„Precizez că Fondul de Rezervă al Guvernului nu a stat în ”pixul premierului”, ci a fost administrat direct de Ministerul Finanțelor, care a și avizat, de altfel, fiecare Hotărâre de Guvern. Adevărul este că ministrul Finanțelor din 2024 a preferat alocarea banilor din Fondul de Rezervă în locul rectificării bugetare clasice, argumentând că, astfel, are un control mai bun al administrării fondurilor”, a afirmat Ciolacu.

Marcel Ciolacu a precizat că banii din Fondul de Rezrvă al Guvernului au fost utilizați pentru „infrastructură și pentru a cofinanța proiecte pe fonduri europene sau pentru a echilibra situațiile din educație și sănătate.

„Până la urmă, fiecare trebuie să răspundă pentru deciziile luate. Nu îmi este deloc rușine că Guvernul pe care l-am condus a alocat bani din Fondul de Rezervă pentru infrastructură, pentru a cofinanța proiecte pe fonduri europene sau pentru a echilibra situațiile din educație și sănătate.

Adevărul este simplu – acești bani n-au fost luați acasă de Ciolacu sau de vreun alt ministru, ci au ajuns cu precădere la mii de firme care au executat lucrări pe șantierele țării. Iar de aceste investiții vor beneficia în perioada următoare milioane de români, de la elevi și profesori la medici și asistente, transportatori rutieri și fermieri”, a adăugat fostul șef al Executivului.

Referitor la reformele lui Ilie Bolojan, Ciolacu a menționat că „asistăm la o politică de austeritate forțată, haotică, anti-consum, anti-investiții și anti-dezvoltare”.

„Eu consider că reformele nu înseamnă concedieri colective și că, astăzi, asistăm mai degrabă la o politică de austeritate forțată, haotică, anti-consum, anti-investiții și anti-dezvoltare”, a afirmat Ciolacu.

Recomandarea autorului:

Citește și

ACTUALITATE Dispariția bizară a unei românce din Italia. Cum și unde au găsit-o polițiștii
14:44
Dispariția bizară a unei românce din Italia. Cum și unde au găsit-o polițiștii
EDUCAȚIE Cum pot elevii să folosească inteligența artificială pentru a învăța mai bine în noul an școlar/La ce să fie atenți profesorii
14:27
Cum pot elevii să folosească inteligența artificială pentru a învăța mai bine în noul an școlar/La ce să fie atenți profesorii
ACTUALITATE Istoria elogiilor lui Gabriel Liiceanu. Ce ODE a înălțat filosoful de-a lungul vremii și cui. Cine e “Slujirea” și cine a înfăptuit „minunea”
14:22
Istoria elogiilor lui Gabriel Liiceanu. Ce ODE a înălțat filosoful de-a lungul vremii și cui. Cine e “Slujirea” și cine a înfăptuit „minunea”
EDUCAȚIE Ministrul Daniel David stă „ASCUNS” de teama protestatarilor, în prima zi de școală. De ce nu a fost la nicio festivitate de deschidere
14:11
Ministrul Daniel David stă „ASCUNS” de teama protestatarilor, în prima zi de școală. De ce nu a fost la nicio festivitate de deschidere
ACTUALITATE Profesorul Mircea Miclea critică reformele din educație ale Guvernului Bolojan: „Este cea mai TRISTĂ primă zi de școală din ultimii zeci de ani”
14:01
Profesorul Mircea Miclea critică reformele din educație ale Guvernului Bolojan: „Este cea mai TRISTĂ primă zi de școală din ultimii zeci de ani”
VIDEO Sorin Grindeanu a transmis că PSD nu acceptă REDUCEREA de personal cu 10% în administrație
13:54
Sorin Grindeanu a transmis că PSD nu acceptă REDUCEREA de personal cu 10% în administrație
Mediafax
METEO. Prognoza pentru următoarele 2 săptămâni. Temperaturile vor începe să scadă în toată țara
Digi24
„O rușine uriașă pentru Putin. Totul s-a făcut praf”: Coșmarul unei familii din Kursk care nu a fugit din calea ofensivei ucrainene
Cancan.ro
El este Khalid, bărbatul de 40 de ani care a murit carbonizat după ce a plonjat cu mașina de pe pasajul Berceni
Prosport.ro
FOTO. Corina Caragea, răvăşitoare în costum de baie în Bora Bora
Adevarul
Rivalul lui Bolojan în PNL, încă o victorie în fața premierului SURSE
Mediafax
Început de an școlar atipic: Protest al sindicatelor din Educație în prima zi de școală / Mii de profesori au pornit în marș spre Cotroceni
Click
Unde se câștigă cel mai bine în România: „Acestea sunt sectoarele cu cele mai mari și mai mici salarii”
Wowbiz
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime până în acest moment! Atacatorul nu a fost prins! Primele detalii despre ucigaș și incident
Antena 3
Ultimele clipe ale ucrainencei de 23 de ani care a fugit în SUA pentru că se temea de război. Ce s-a întâmplat în trenul în care urcase
Digi24
„Șoferul fantomă” al unei mașini tip Formula 1, identificat în sfârșit de polițiști: bolidul alerga pe autostrăzi din 2019
Cancan.ro
Primarul Sectorului 3, noapte albă cu brigada de modeline ca-n vremurile “bune” (2010)! Robert Negoiță, la volanul unui Bentley de 200 k €, petrecere ca în filme cu Regele Modelelor! După s-a retras pe cameră cu trei semi minore!
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Ileana Lazariuc acum, la 43 de ani, și ce aliment mănâncă în fiecare zi pentru a se menține tânără
observatornews.ro
Unde se câștigă cel mai bine în România. Topul celor mai bine plătite joburi
StirileKanalD
Edith, adolescenta din București dispărută de 7 zile, a fost găsită. Unde se afla fata de 14 ani
KanalD
Când vor avea elevii prima vacanță din anul școlar 2025-2026. E programată în mai puțin de 2 luni
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
SUV-uri SH ieftine pe Mobile.de: Dacia Duster și rivalii sub 4.000 euro
Descopera.ro
Ciocnire „excepțional de rară” detectată în Univers
Capital.ro
Elena Udrea trăiește cele mai fericite clipe. A postat imaginea care a topit inimile tuturor: După 3 ani, rugăciunile mi-au fost ascultate
Evz.ro
Vremea se strică în toată țara. Urmează frig și ploi abundente
A1
Cazul inedit al celei mai păroase femei din lume. Cum arată acum după ce s-a căsătorit și și-a îndepărtat tot părul
Stirile Kanal D
Cristian și Adelin au murit în accidentul de la Budeasa. Aveau 21 și 23 de ani și erau studenți cu planuri mari de viitor. O fată e în stare gravă: "Se ducea la facultate să dea examen"
Kfetele
FOTO Ce ținută a ales Elena Udrea pentru prima zi de școală a fiicei sale. Fostul ministru a postat emoționată un mesaj: “Rugăciunile mele au fost ascultate.”
RadioImpuls
O tragedie cu un final dureros. Ce au găsit lângă trupul biciclistului spulberat de o mașină a schimbat anchetatorii la față. Ultimele secunde ale victimei, rescrise de un detaliu cutremurător descoperit la fața locului. Trecătorii s-au oprit în tăcere
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, cum ai reacționa dacă m-ai vedea sărutându-mă cu o ispită?
Descopera.ro
Trucul care ne-ar putea ajuta să găsim mai ușor viață pe alte planete
EXTERNE Viktor Orbán toarnă gaz pe foc în Războiul Rece dintre Washington și Bruxelles. „UE este o rață șchioapă”
14:04
Viktor Orbán toarnă gaz pe foc în Războiul Rece dintre Washington și Bruxelles. „UE este o rață șchioapă”
SPORT Gigi Becali a luat foc, după ce a picat transferul la FCSB. „Să se învețe minte. Să stea toți drepți în fața mea”
13:58
Gigi Becali a luat foc, după ce a picat transferul la FCSB. „Să se învețe minte. Să stea toți drepți în fața mea”
ACTUALITATE Facturi uriașe la electricitate pentru firmele din București și Ilfov. Specialiștii avertizează că situația poate duce la faliment în masă
13:50
Facturi uriașe la electricitate pentru firmele din București și Ilfov. Specialiștii avertizează că situația poate duce la faliment în masă
VIDEO Grindeanu afirmă că PSD nu a refuzat niciodată DIALOGUL în Coaliție: „Noi am fost mereu cei care am mers și am discutat”
13:43
Grindeanu afirmă că PSD nu a refuzat niciodată DIALOGUL în Coaliție: „Noi am fost mereu cei care am mers și am discutat”
VIDEO CFR Călători a bifat un record de întârziere pe calea ferată: 80 de kilometri parcurși în mai mult de 9 ore!
13:39
CFR Călători a bifat un record de întârziere pe calea ferată: 80 de kilometri parcurși în mai mult de 9 ore!
EXTERNE Shigeru Ishiba și-a anunțat demisia din funcția de prim-ministru al JAPONIEI, în urma presiunilor exercitate de Partidul Liberal Democrat
13:33
Shigeru Ishiba și-a anunțat demisia din funcția de prim-ministru al JAPONIEI, în urma presiunilor exercitate de Partidul Liberal Democrat