Marcel Ciolacu spulberă ACUZAȚIILE că ar fi cheltuit bani din Fondul de Rezervă al Guvernului în scopuri electorale: „Demontez azi minciuna”

Marcel Ciolacu a prezentat documentele doveditoare prin care demontează acuzațiile că ar fi cheltuit „zeci de miliarde din Fondul de Rezervă al Guvernului” și a precizat, în acest sens, că „acești bani au ajuns cu precădere la mii de firme care au executat lucrări pe șantierele țării”.

Marcel Ciolacu a publicat pe contul de Facebook documentele în care prezintă cum au fost cheltuiți banii din Fondul de Rezervă al Guvernului, ca răspuns la acuzațiile că ar fi cheltuit sume fabuloase de la buget în scopuri electorale. Potrivit raportului prezentat de fostul premier, „peste 95% din bani sunt exclusiv pentru cheltuieli operaționale, iar ponderea cea mai mare este pentru a susține investiții – majoritare fiind cele pe bani europeni”.

„Demontez azi minciuna că am cheltuit ”discreționar” și în scop electoral zeci de miliarde de lei din Fondul de Rezervă al Guvernului și public toate sumele alocate prin Hotărâri de Guvern în 2024!

După cum se poate vedea, peste 95% din bani sunt exclusiv pentru cheltuieli operaționale, iar ponderea cea mai mare este pentru a susține investiții – majoritare fiind cele pe bani europeni!”, a precizat Ciolacu.

Acesta a subliniat că „Fondul de Rezervă al Guvernului nu a stat în ”pixul premierului”.

„Precizez că Fondul de Rezervă al Guvernului nu a stat în ”pixul premierului”, ci a fost administrat direct de Ministerul Finanțelor, care a și avizat, de altfel, fiecare Hotărâre de Guvern. Adevărul este că ministrul Finanțelor din 2024 a preferat alocarea banilor din Fondul de Rezervă în locul rectificării bugetare clasice, argumentând că, astfel, are un control mai bun al administrării fondurilor”, a afirmat Ciolacu.

Marcel Ciolacu a precizat că banii din Fondul de Rezrvă al Guvernului au fost utilizați pentru „infrastructură și pentru a cofinanța proiecte pe fonduri europene sau pentru a echilibra situațiile din educație și sănătate.

„Până la urmă, fiecare trebuie să răspundă pentru deciziile luate. Nu îmi este deloc rușine că Guvernul pe care l-am condus a alocat bani din Fondul de Rezervă pentru infrastructură, pentru a cofinanța proiecte pe fonduri europene sau pentru a echilibra situațiile din educație și sănătate.

Adevărul este simplu – acești bani n-au fost luați acasă de Ciolacu sau de vreun alt ministru, ci au ajuns cu precădere la mii de firme care au executat lucrări pe șantierele țării. Iar de aceste investiții vor beneficia în perioada următoare milioane de români, de la elevi și profesori la medici și asistente, transportatori rutieri și fermieri”, a adăugat fostul șef al Executivului.

Referitor la reformele lui Ilie Bolojan, Ciolacu a menționat că „asistăm la o politică de austeritate forțată, haotică, anti-consum, anti-investiții și anti-dezvoltare”.

„Eu consider că reformele nu înseamnă concedieri colective și că, astăzi, asistăm mai degrabă la o politică de austeritate forțată, haotică, anti-consum, anti-investiții și anti-dezvoltare”, a afirmat Ciolacu.

