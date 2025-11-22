Marginalizați de Nicușor Dan, Godină și Orban plănuiesc să petreacă 1 Decembrie împreună. La Cocoșatu. Doar că au o singură problemă, Orban e vegetarian și nu poate mânca mici

Polițiștul – influencer Marian Godină și Ludovic Orban, fost consilier al președintelui Nicușor Dan, și-au făcut program împreună de 1 Decembrie. Există o singură problemă – Orban este vegetarian și nu poate mânca mici – dar, cu siguranță, cei doi vor găsi o alternativă benefică pentru a-și pune în aplicare planul pentru a petrece românește.

Reamintim că ambii au fost marginalizați de președintele României – Marian Godină nu va mai participa la recepția de 1 Decembrie, fiind supărat pe Administrația Prezidențială care i-a condiționat participarea – iar Ludovic Orban a fost demis zilele trecute, fiind declarat „incompatibil” cu șeful statului și cu funcția de consilier pentru politică internă, în care fusese numit pe 6 octombrie. (Materialul integral AICI)

Schimbare de planuri și pentru Ludovic Orban

În aceste condiții, Marian Godină i-a trimis lui Orban un mesaj public la o postare a politicianului, propunându-i o alternativă viabilă și anume aceea de a petrece un 1 Decembrie românește. Adică, cu mici și bere.

Godină a șters pe jos cu Administrația Prezidențială: „Sunteți niște papagali penibili!”

Polițistul Marian Godină și-a exprimat indignarea pe pagina de Facebook, după ce președintele Nicușor Dan l-a invitat la Recepția Oficială de la Cotroceni, cu ocazia zilei de 1 Decembrie. Staff-ul președintelui a stârnit revolta lui Godină, după ce l-a anunțat că nu poate veni cu soția sa la eveniment, deși inițial i s-a spus că acest aspect nu ar fi o problemă.

El spune că, inițial, cel care l-a sunat i-a spus că poate veni și cu soția și le-a cerut CNP-urile, a doua zi însă a fost sunat din nou și i s-a comunicat că invitația rămâne valabilă, dar să vină fără soție, pentru că „ e presiune mare” pe lista de invitați.

„Nu știu cine pune presiune pe acea listă, probabil că sunt mulți lingăi și pupincuriști care vor să se vadă acolo, dar cu siguranță nu eu. Eu nu am ținut să apar acolo și nici nu am nevoie să apar pe acolo”, scrie Godină pe Facebook. „I-am mai zis la telefon că sunt niște papagali penibili și că ar trebui să le fie rușine de cât sunt de neghiobi”, a continuat polițistul.

Ludovic Orban și-a încheiat mandatul de consilier prezidențial, la aproximativ o lună după numire

Într-o conferință de presă, Orban a confirmat motivul plecării din funcție și a menționat că nu regretă declarațiile care au dus la plecarea sa de la Cotroceni.

Marți, într-o conferință de presă, Ludovic Orban a declarat că este „un fleac” motivul demiterii sale din funcția de consilier prezidențial, dar că, cu toate acestea, nu regretă declarația făcută cu privire la Uniunea Salvați România (USR), partid pe care Nicușor Dan l-a fondat și condus în urmă cu un deceniu.

„Vreau să fac această precizare, despărţirea noastră vine din iniţiativa preşedintelui, să nu încercăm să coafăm o realitate, după o singură discuţie pe care am avut-o, ca să spun aşa, într-un oarecare nivel de contradicție, referitor la o declaraţie pe care am dat-o la emisiune televizată cu privire la folosirea abuzivă a imaginii preşedintelui României în cadrul campaniei pentru Primăria Capitalei.

I-am spus că această declaraţie pe care am dat-o, am dat-o în sprijinul imaginii preşedintelui şi pentru a asigura o eventuală defensivă, în cazul în care este atacat de adversarii politici. Nu regret această declaraţie şi, dacă m-ar fi întrebat cineva acelaşi lucru, după discuţia cu preşedintele României, aş fi spus acelaşi lucru. Cred că mai degrabă preşedintele României ar fi avut o datorie faţă de mine. Să foloseşti ca motiv de despărţire o astfel de declaraţie, mi se pare cam puţin”, a subliniat Ludovic Orban. (Materialul integral AICI)

