Prima pagină » Actualitate » Marginalizați de Nicușor Dan, Godină și Orban plănuiesc să petreacă 1 Decembrie împreună. La Cocoșatu. Doar că au o singură problemă, Orban e vegetarian și nu poate mânca mici

Marginalizați de Nicușor Dan, Godină și Orban plănuiesc să petreacă 1 Decembrie împreună. La Cocoșatu. Doar că au o singură problemă, Orban e vegetarian și nu poate mânca mici

22 nov. 2025, 14:13, Actualitate
Marginalizați de Nicușor Dan, Godină și Orban plănuiesc să petreacă 1 Decembrie împreună. La Cocoșatu. Doar că au o singură problemă, Orban e vegetarian și nu poate mânca mici

Polițiștul – influencer Marian Godină și Ludovic Orban, fost consilier al președintelui Nicușor Dan, și-au făcut program împreună de 1 Decembrie. Există o singură problemă – Orban este vegetarian și nu poate mânca mici – dar, cu siguranță, cei doi vor găsi o alternativă benefică pentru a-și pune în aplicare planul pentru a petrece românește.

Reamintim că ambii au fost marginalizați de președintele României – Marian Godină nu va mai participa la recepția de 1 Decembrie, fiind supărat pe Administrația Prezidențială care i-a condiționat participarea –  iar Ludovic Orban a fost demis zilele trecute, fiind declarat „incompatibil” cu șeful statului și cu  funcția de consilier pentru politică internă, în care fusese numit pe 6 octombrie.  (Materialul integral AICI)

Ludovic Orban, în vremuri mai bune

Schimbare de planuri și pentru Ludovic Orban

În aceste condiții, Marian Godină i-a trimis lui Orban un mesaj public la o postare a politicianului, propunându-i o alternativă viabilă și anume aceea de a petrece un 1 Decembrie românește. Adică, cu mici și bere.

Godină a șters pe jos cu Administrația Prezidențială: „Sunteți niște papagali penibili!”

Polițistul Marian Godină și-a exprimat indignarea pe pagina de Facebook, după ce președintele Nicușor Dan l-a invitat la Recepția Oficială de la Cotroceni, cu ocazia zilei de 1 Decembrie. Staff-ul președintelui a stârnit revolta lui Godină, după ce l-a anunțat că nu poate veni cu soția sa la eveniment, deși inițial i s-a spus că acest aspect nu ar fi o problemă.

El spune că, inițial, cel care l-a sunat i-a spus că poate veni și cu soția și le-a cerut CNP-urile, a doua zi însă a fost sunat din nou și i s-a comunicat că invitația rămâne valabilă, dar să vină fără soție, pentru că „ e presiune mare” pe lista de invitați.

„Nu știu cine pune presiune pe acea listă, probabil că sunt mulți lingăi și pupincuriști care vor să se vadă acolo, dar cu siguranță nu eu. Eu nu am ținut să apar acolo și nici nu am nevoie să apar pe acolo”, scrie Godină pe Facebook. „I-am mai zis la telefon că sunt niște papagali penibili și că ar trebui să le fie rușine de cât sunt de neghiobi”, a continuat polițistul.

Marian Godină și Nicușor Dan

Ludovic Orban și-a încheiat mandatul de consilier prezidențial, la aproximativ o lună după numire

Într-o conferință de presă, Orban a confirmat motivul plecării din funcție și a menționat că nu regretă declarațiile care au dus la plecarea sa de la Cotroceni.

Marți, într-o conferință de presă, Ludovic Orban a declarat că este „un fleac” motivul demiterii sale din funcția de consilier prezidențial, dar că, cu toate acestea, nu regretă declarația făcută cu privire la Uniunea Salvați România (USR), partid pe care Nicușor Dan l-a fondat și condus în urmă cu un deceniu.

„Vreau să fac această precizare, despărţirea noastră vine din iniţiativa preşedintelui, să nu încercăm să coafăm o realitate, după o singură discuţie pe care am avut-o, ca să spun aşa, într-un oarecare nivel de contradicție, referitor la o declaraţie pe care am dat-o la emisiune televizată cu privire la folosirea abuzivă a imaginii preşedintelui României în cadrul campaniei pentru Primăria Capitalei.

I-am spus că această declaraţie pe care am dat-o, am dat-o în sprijinul imaginii preşedintelui şi pentru a asigura o eventuală defensivă, în cazul în care este atacat de adversarii politici. Nu regret această declaraţie şi, dacă m-ar fi întrebat cineva acelaşi lucru, după discuţia cu preşedintele României, aş fi spus acelaşi lucru. Cred că mai degrabă preşedintele României ar fi avut o datorie faţă de mine. Să foloseşti ca motiv de despărţire o astfel de declaraţie, mi se pare cam puţin”, a subliniat Ludovic Orban. (Materialul integral AICI)

Sursă foto: Colaj Gândul

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

LIVE UPDATE RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.368. Zelenski îi sfidează pe americani: nu merge la negocierile de la Geneva, dar trimite un personaj controversat
08:57
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.368. Zelenski îi sfidează pe americani: nu merge la negocierile de la Geneva, dar trimite un personaj controversat
LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 778. Atac aerian al Israelului în Gaza soldat cu patru morți și mai mulți răniți
08:10
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 778. Atac aerian al Israelului în Gaza soldat cu patru morți și mai mulți răniți
SPORT Gigi Becali, exploziv după FCSB – Petrolul 1-1: „Nu știu ce să mă fac cu el, nu mai e fotbalist. Nu mai cred în echipa asta”
07:39
Gigi Becali, exploziv după FCSB – Petrolul 1-1: „Nu știu ce să mă fac cu el, nu mai e fotbalist. Nu mai cred în echipa asta”
ACTUALITATE 23 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Franco Nero împlinește 84 de ani, Vincent Cassel 59. Miley Cyrus face 33 de ani
07:15
23 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Franco Nero împlinește 84 de ani, Vincent Cassel 59. Miley Cyrus face 33 de ani
ACTUALITATE Gigi Nețoiu: „Rușii nu mai vin în România, n-au de ce să vină la SĂRĂCIE”
07:00
Gigi Nețoiu: „Rușii nu mai vin în România, n-au de ce să vină la SĂRĂCIE”
POVESTE EXCLUSIVĂ Tânăra balerină care a cucerit America în pași de dans. Povestea singurei românce medaliată la una dintre cele mai prestigioase competiții de balet din SUA: „Baletul i-a intrat adânc în sânge și suflet”
05:00
Tânăra balerină care a cucerit America în pași de dans. Povestea singurei românce medaliată la una dintre cele mai prestigioase competiții de balet din SUA: „Baletul i-a intrat adânc în sânge și suflet”
Mediafax
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Digi24
Unul dintre cei mai pro-Trump lideri europeni, mesaj tranșant: Ucraina este victima și trebuie să aibă ultimul cuvânt la negocieri
Cancan.ro
Adrian Năstase a fost operat în mare secret! Ce problemă de sănătate a avut: 'O perioadă mai lungă de recuperare'
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Adevarul
Fața neștiută a lui Mihail Sadoveanu: „Nero l-a enervat pe Sadoveanu, care l-a bătut cu o curea. Câinele urla de durere“
Mediafax
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Click
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri pentru un livrator de mâncare care l-a așteptat la mașină
Digi24
Ucraina şi Europa strâng rândurile în faţa planului lui Trump
Cancan.ro
Pescobar a dat-o afară pe Lavinia din cauza a... 50 de euro! Note încasate, bani numărați și... conturi BLOCATE! Detaliile momentului sunt numai pe linkul din comentarii
Ce se întâmplă doctore
Mihaela Rădulescu, imagini senzuale la prima apariție televizată după moartea lui Felix Baumgartner! Fosta prezentatoare a întors toate privirile!
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
Descopera.ro
15 lucruri pe care poate nu le știai despre LIAM NEESON
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Descopera.ro
Chatbotul Grok susține că Elon Musk se numără „printre cele mai strălucite 10 minți din istorie”
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: Ministerul de Externe s-a supărat că a căzut o dronă și a chemat ambasadorul RUSIEI la discuții
09:00
Valentin Stan: Ministerul de Externe s-a supărat că a căzut o dronă și a chemat ambasadorul RUSIEI la discuții
EXCLUSIV Gândul a verificat originalitatea postărilor candidaților cu cele mai mari șanse pentru Primăria Capitalei. Cine a ieșit pozitiv la ChatGPT și cine s-a bazat doar pe inteligența naturală
07:00
Gândul a verificat originalitatea postărilor candidaților cu cele mai mari șanse pentru Primăria Capitalei. Cine a ieșit pozitiv la ChatGPT și cine s-a bazat doar pe inteligența naturală
UPDATE 🚨 Pace în Ucraina. Reprezentanții Ucrainei, UE și SUA se întâlnesc astăzi la Geneva pentru a discuta planul de pace. UE nu este de acord cu 4 puncte
02:00
🚨 Pace în Ucraina. Reprezentanții Ucrainei, UE și SUA se întâlnesc astăzi la Geneva pentru a discuta planul de pace. UE nu este de acord cu 4 puncte
SPORT Haiti s-a calificat la Cupa Mondială din SUA. Dar Administrația Trump spune că fanii nu sunt bineveniți pe teritoriul american
00:30
Haiti s-a calificat la Cupa Mondială din SUA. Dar Administrația Trump spune că fanii nu sunt bineveniți pe teritoriul american
EXTERNE Imagini spectaculoase cu Aurora Boreală, filmate de NASA din spațiu
00:07
Imagini spectaculoase cu Aurora Boreală, filmate de NASA din spațiu
EXTERNE Bruce Willis nu își mai recunoaște nici fiica. Ultimele vești despre starea de sănătate a actorului
23:59
Bruce Willis nu își mai recunoaște nici fiica. Ultimele vești despre starea de sănătate a actorului