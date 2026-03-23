Mark Rutte face anunțul care dă fiori: Europa se va alinia Statelor Unite în conflictul cu Iranul

Într-o intervenție categorică pe marginea conflictului dintre SUA, Israel și Iran, șeful NATO și-a exprimat sprijinul pentru operațiunile militare ale Statelor Unite. Astfel, Mark Rutte a transmis că statele membre ale Alianței Nord-Atlantice vor ajunge la un acord privind susținerea loviturilor israeliano-americane, scrie Mediafax.

Secretarul general al NATO a declarat, într-un interviu acordat postului de televiziune CBS, că se așteaptă ca statele europene să ajungă curând la un consens în sprijinul SUA în conflictul cu Iranul.

Rezerve în Europa privind implicarea NATO

„Din experiența mea, noi ajungem întotdeauna la un acord”, a spus Rutte, întrebat despre poziția aliaților NATO în raport cu operațiunile militare conduse de SUA.

Totuși, tot mai multe state europene și-au exprimat rezervele față de implicarea directă a NATO în acest conflict declanșat de Donald Trump și Benjamin Netanyahu, subliniind caracterul defensiv al alianței. Divergențele vizează inclusiv participarea la operațiunile militare ce urmăresc securizarea Strâmtorii Ormuz, un coridor esențial pentru transportul global de petrol.

Rutte a evitat să critice direct liderii europeni, dar a transmis un mesaj de susținere pentru acțiunile americane – „El face acest lucru pentru a face întreaga lume mai sigură”, a transmis șeful NATO, cu referire la Donald Trump.

Fost prim-ministru al Olandei, Mark Rutte a explicat că reacția mai lentă a Europei este legată de faptul că statele membre nu au fost implicate în faza inițială a planificării operațiunilor.

„Înțeleg frustrarea președintelui că lucrurile durează, dar cer și înțelegere, deoarece statele au trebuit să se pregătească fără să știe dinainte”, a căutat o explicație secretarul general al NATO.

Paralela cu situația din Coreea de Nord

În susținerea campaniei militare inițiată de SUA și Israel împotriva Iranului, Mark Rutte a invocat Coreea de Nord. Astfel, el a avertizat că negocierile prelungite pot duce la pierderea momentului de acțiune.

„Am văzut în cazul Coreei de Nord că, dacă negociezi prea mult, poți pierde momentul în care mai poți acționa, iar acum această țară are deja capacitate nucleară”, a spus el.

Rutte a făcut referire la faptul că negocierile purtate de Occident cu liderii din Coreea de Nord, privind renunțarea la programul nuclear, au durat mai multe decenii, dar nu au reușit să oprească dezvoltarea bombelor atomice de către Phenian. Mai multe acorduri internaționale, inclusiv cele din anii ’90 și din cadrul negocierilor multilaterale ulterioare, au eșuat pe fondul neîncrederii reciproce și al încălcării angajamentelor de către ambele părți.

În prezent, Coreea de Nord deține capacități nucleare de autoapărare.

Potrivit lui Rutte, un Iran dotat cu arme nucleare ar reprezenta „o amenințare clară” pentru Israel.

Băsescu, semnal de alarmă: „Vreau să le spun românilor că nu suntem în deplină siguranță”/ „Rutte nu dă doi bani pe securitatea României”

Ion Cristoiu: „Trump a vrut să dovedească faptul că s-a „fript” cu actualii aliați din Nato”