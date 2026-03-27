Prima pagină » Actualitate » Medic specialist. Care este dieta care ajută la dezvoltarea și menținerea sănătoasă a creierului

Galerie Foto 3
Foto Ilustrativ

Medic specialist. Care este dieta care ajută la dezvoltarea și menținerea sănătoasă a creierului. Un doctor spaniol nu are nicio îndoială: dieta mediteraneană conține alimentele care produc cei mai mulți neurotransmițători. Mai precis ajută la dezvoltarea și menținerea sănătoasă a creierului. Dr. Fernando Mora a indicat un produs foarte specific, cu un conținut ridicat de triptofan, care este deosebit de benefic pentru acest proces.

Relația dintre ceea ce mâncăm și cum ne simțim nu mai este doar o intuiție; este din ce în ce mai susținută de știință. Acesta este argumentul avansat de Dr. Fernando Mora, care, în timpul apariției sale la podcastul „Tengo un plan” (Am un plan), a subliniat că „mâncarea este strâns legată de emoții”, evidențiind impactul pe care dieta îl are asupra stării de spirit, afirmă specialistul pentru Larazon.

Punctul de plecare constă în neurotransmițători, acele substanțe chimice care reglează modul în care ne simțim. „Există alimente bogate în triptofan”, explică ea, amintindu-ne că acest aminoacid este esențial deoarece „este folosit pentru a produce serotonină”. Același lucru este valabil și pentru alți compuși, cum ar fi tirozina, aminoacidul folosit pentru a produce dopamină.

Beneficiile brânzei Cheddar

„Brânza Cheddar are mai mult triptofan și, de asemenea, calciu.” De acolo, Mora a transmis un mesaj foarte interesant pentru toți clienții. „Când mâncăm bine, ne asigurăm că neurotransmițătorii noștri sunt produși optim”, afirmă ea. Cu alte cuvinte, o dietă echilibrată nu influențează doar corpul, ci și mintea, ducând la stabilitate în aspecte emoționale cheie, cum ar fi motivația, mândria, stima de sine și bunăstarea generală.

Alte alimente benefice

În ceea ce privește anumite alimente, specialistul este lipsit de echivoc, afirmând că ar trebui să acordăm o atenție deosebită celor bogate în triptofan. „Cele mai puternice surse, demonstrate științific, se găsesc în pui și curcan, brânză și semințe de dovleac”, enumeră el. De fapt, brânza ocupă un loc central în explicația sa. „Brânza Cheddar are mai mult triptofan și, de asemenea, calciu”, subliniază el.

Totuși, în loc să se concentreze pe ingrediente sau rețete specifice, care pot cuprinde toate tipurile de bucătării din întreaga lume, Mora a dorit să sublinieze că există o dietă destul de răspândită care oferă toate elementele necesare pentru producerea neurotransmițătorilor.

„Există o dietă care conține toate alimentele de care avem nevoie pentru a produce neurotransmițători, iar aceasta este dieta mediteraneană”, afirmă Mora. Acest lucru se datorează faptului că este bogată în legume, proteine, ulei de măsline, fructe și brânză.

Recomandarea video

Citește și

Cele mai noi

Trimite acest link pe