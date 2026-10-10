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Mega-cultură de canabis depistată de o anchetă DIICOT. Doi clujeni o creșteau pe câmp, acasă deținând cantități uriașe de plante

Mega-cultură de canabis depistată de o anchetă DIICOT. Doi clujeni o creșteau pe câmp, acasă deținând cantități uriașe de plante
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Fenomenul culturilor de canabis proliferează. Mai multe culturi de canabis au fost descoperite la marginea a 3 localităţi din judeţul Cluj, în zone retrase, cu o vegetaţie deosebit de densă. Date din ancheta procurorilor DIICOT arată că acestea au fost înfiinţate de doi bărbaţi, alţi doi participnd la comercializarea de stupefiante. Zeci de kilograme de canabis, dar şi alte droguri au fost găsite în urma unor percheziţii făcute în acest dosar.

Cele 4 persoane implicate au fost arestate preventiv, informează News.ro. Sâmbătă, Tribunalul Cluj a dispus arestarea preventivă a inculpaţilor, pentru 30 de zile.

Doi clujeni aveau o cultură impresionantă de canabis

„Din probatoriul administrat a reieşit că, pe parcursul anului 2026, doi inculpaţi, cu vârstele de 41 şi 53 de ani, au iniţiat şi dezvoltat, în scop de comercializare,  mai multe culturi outdoor de canabis,  la limita intravilanului a trei localităţi din judeţul Cluj, în zone retrase, nedelimitate în mod vizibil şi acoperite de vegetaţie densă. De asemenea, aceştia au vândut canabis, către consumatori de pe raza judeţului Cluj, cu sume cuprinse între 350 şi 3.000 lei. Totodată, inculpatul de 53 de ani a comercializat şi alte droguri de risc, respectiv ketamină”, informează, sâmbătă, DIICOT, prin intermediul unui comunicat.

Cercetările procurorilor de la combaterea criminalităţii organizate arată că alţi doi inculpaţi, cu vârstele de 26 şi 56 de ani, au procurat, deţinut şi vândut atât canabis, cât şi droguri de mare risc, din categoria substanţelor cristaline.

60 de kilograme de masă vegetală verde canabis

Mai multe percheziţii domiciliare  au fost făcute la locuinţele suspecţilor. Oamenii legii informează că în timpul acestora au fost găsite şi ridicate aproximativ 60 kilograme masă vegetală verde canabis, provenită din culturile outdoor, și 4 kilograme muguri de canabis. De asemenea, a fost preluat un întreg arsenal: mai multe recipiente cu substanţă vegetală, lichidă şi îngrăşăminte pentru culturile de canabis, circa 170 grame ciuperci halucinogene, ventilatoare folosite la uscarea materiei vegetale, grindere, cântare de precizie.

Procurorii au mai descoperit arme – un pistol airsoft, o puşcă  cu aer comprimat si lunetă, 6 cutii cu alice de 4,5 milimetri, o pungă cu bile metalice  – precum şi articole pirotehnice, sume de bani şi alte mijloace de probă.

Sâmbătă, Tribunalul Cluj a dispus arestarea preventivă a inculpaţilor, pentru 30 de zile în dosarul care vizează infracţiuni de trafic de droguri de risc, trafic de droguri de mare risc şi deţinere de droguri de risc şi droguri de mare risc , pentru consum propriu, fără drept.

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