Valerie Perrine, actrița care a evitat masacrul lui Manson din 9 august 1969, a murit la 82 de ani

Este doliu în lumea cinematografică. Valerie Perrine, actrița nominalizată la Oscar pentru rolul său alături de Dustin Hoffman într-un film biografic despre comediantul Lenny Bruce, s-a stins din viață la vârsta de 82 de ani.
Valerie Perrine, actrița originară din Texas, care și-a început cariera ca dansatoare în Las Vegas, a decedat la vârsta de 82 de ani. Înainte de cariera sa cinematografică, Perrine a fost invitată la o petrecere acasă la Sharon Tate în 1969 de stilistul de la Hollywood, Jay Sebring. Nu a putut participa, iar în acea noapte familia Manson a ucis șase persoane, inclusiv pe Jay Sebring, scrie Independent.co.uk.
În anul 2022, Valerie Perrine a fost subiectul documentarului „Valerie” al lui Stacey Souther. În cadrul documentarului i-a fost analizată cariera, precum și puterea pe care a avut-o după ce a fost diagnosticată cu boala Parkinson în 2015. Moartea ei a fost anunțată de Souther într-o postare pe pagina oficială de Facebook a lui Valerie Perrine.
Stacey Souther a notat: „Cu profundă tristețe împărtășesc vestea sfâșietoare că Valerie a decedat. A înfruntat boala Parkinson cu un curaj și o compasiune incredibile, fără să se plângă niciodată. A fost o adevărată inspirație, care a trăit viața la maximum – și ce viață magnifică a fost. Lumea pare mai puțin frumoasă fără ea. Te iubesc, Valerie. Ne vedem de cealaltă parte”.
Ea va fi înmormântată la Cimitirul Forest Lawn din Los Angeles. Stacey Souther a lansat și un cont (GoFundMe) prin care strânge bani pentru funeraliile actriței.
În anul 1968, actrița începuse să lucreze ca dansatoare la „Lido de Paris” de la Stardust Resort and Casino din Las Vegas. A fost logodită cu colecționarul și importatorul de arme Bill Haarman, care a murit într-un accident cu arma în ianuarie 1969, cu o lună înainte de căsătoria lor. Destinul iubirii a fost tragic pentru actriță. Apoi, mai târziu în acel an, ea a început să se vadă cu Jay Sebring. Acesta a invitat-o să i se alăture la o cină la casa lui Sharon Tate din Benedict Canyon, Los Angeles, pe 9 august 1969.
Actrița plănuia să ia parte la cina respectivă, însă, în ultimul moment, dansatoarea care acceptase să o înlocuiască s-a îmbolnăvit și a fost obligată să lucreze. În acea noapte, membrii cultului Familiei Manson au intrat prin efracție în casă și au ucis 6 persoane, inclusiv pe Sebring.
