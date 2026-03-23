Valerie Perrine, actrița care a evitat masacrul lui Manson din 9 august 1969, a murit la 82 de ani

Este doliu în lumea cinematografică. Valerie Perrine, actrița nominalizată la Oscar pentru rolul său alături de Dustin Hoffman într-un film biografic despre comediantul Lenny Bruce, s-a stins din viață la vârsta de 82 de ani.

Valerie Perrine, actrița originară din Texas, care și-a început cariera ca dansatoare în Las Vegas, a decedat la vârsta de 82 de ani. Înainte de cariera sa cinematografică, Perrine a fost invitată la o petrecere acasă la Sharon Tate în 1969 de stilistul de la Hollywood, Jay Sebring. Nu a putut participa, iar în acea noapte familia Manson a ucis șase persoane, inclusiv pe Jay Sebring, scrie Independent.co.uk.

În anul 2022, Valerie Perrine a fost subiectul documentarului „Valerie” al lui Stacey Souther. În cadrul documentarului i-a fost analizată cariera, precum și puterea pe care a avut-o după ce a fost diagnosticată cu boala Parkinson în 2015. Moartea ei a fost anunțată de Souther într-o postare pe pagina oficială de Facebook a lui Valerie Perrine.

Valerie Perrine a murit la 82 de ani

Stacey Souther a notat: „Cu profundă tristețe împărtășesc vestea sfâșietoare că Valerie a decedat. A înfruntat boala Parkinson cu un curaj și o compasiune incredibile, fără să se plângă niciodată. A fost o adevărată inspirație, care a trăit viața la maximum – și ce viață magnifică a fost. Lumea pare mai puțin frumoasă fără ea. Te iubesc, Valerie. Ne vedem de cealaltă parte”.

Ea va fi înmormântată la Cimitirul Forest Lawn din Los Angeles. Stacey Souther a lansat și un cont (GoFundMe) prin care strânge bani pentru funeraliile actriței.

A scăpat de masacrul din 1969

În anul 1968, actrița începuse să lucreze ca dansatoare la „Lido de Paris” de la Stardust Resort and Casino din Las Vegas. A fost logodită cu colecționarul și importatorul de arme Bill Haarman, care a murit într-un accident cu arma în ianuarie 1969, cu o lună înainte de căsătoria lor. Destinul iubirii a fost tragic pentru actriță. Apoi, mai târziu în acel an, ea a început să se vadă cu Jay Sebring. Acesta a invitat-o ​​să i se alăture la o cină la casa lui Sharon Tate din Benedict Canyon, Los Angeles, pe 9 august 1969.

Actrița plănuia să ia parte la cina respectivă, însă, în ultimul moment, dansatoarea care acceptase să o înlocuiască s-a îmbolnăvit și a fost obligată să lucreze. În acea noapte, membrii cultului Familiei Manson au intrat prin efracție în casă și au ucis 6 persoane, inclusiv pe Sebring.

Autorul recomandă:

