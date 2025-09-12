Prima pagină » Actualitate » Meteo 12 septembrie 2025. Vremea se răcește, astăzi. Temperaturi maxime de 28°C, ploi și vânt puternic

12 sept. 2025, 09:18, Actualitate
Meteo 12 septembrie 2025. Vremea se răcește, astăzi

Meteo 12 septembrie 2025. Meteorologii au întocmit prognoza pentru ziua de vineri, 12 septembrie. Astăzi, în mai multe zone din țară se vor înregistra precipitații și vânt puternic. Spre deosebire de zilele precedente, vremea se răcește. Temperatura maximă atinge 28 de grade Celsius.

Dacă în zonele vestice ale țării se anunță un cer senin, în restul României se vor înregistra precipitații și vânt puternic și, pe alocuri, descărcări electrice.

Temperaturile maxime astăzi, în România

  • București: 25°C, plouă;
  • Brașov: 23°C, plouă;
  • Constanța: 24°C, plouă;
  • Galați: 22°C, plouă;
  • Buzău: 24°C, plouă,
  • Iași: 20°C, plouă;
  • Suceava: 22°C, plouă;
  • Craiova: 25°C;
  • Drobeta Turnu Severin: 28°C;
  • Pitești: 22°C, plouă;
  • Miercurea Ciuc: 22°C, plouă;
  • Târgu Mureș: 25°C, plouă;
  • Satu Mare: 26°C;
  • Cluj-Napoca: 24°C;
  • Sibiu: 24°C, plouă;
  • Focșani: 24°C, plouă;
  • Brăila: 24°C, plouă;
  • Deva: 25°C, plouă;
  • Timișoara: 28°C;
  • Oradea: 26°C;
  • Slobozia: 25°C, plouă;
  • Tulcea: 21°C, plouă;
  • Călărași: 26°C, plouă;
  • Bacău: 23°C, plouă;
  • Piatra Neamț: 24°C, plouă;
  • Bistrița: 25°C, plouă;
  • Zalău: 25°C, plouă;
  • Arad: 27°C;
  • Râmnicu Vâlcea: 23°C, plouă;
  • Giurgiu: 23°C, plouă;
  • Alexandria: 25°C, plouă;
  • Pitești: 22°C, plouă;
  • Ploiești: 23°C, plouă.

Plouă la munte

Precipitații se vor înregistra și în zonele montane ale României. De exemplu, în Ceahlău se vor înregistra 15°C și va ploua. La Predeal se vor înregistra precipitații și maxima zilei ajunge la 19°C. În Semenic, la Stâna de Vale și la Păltinișt temperaturile se vor situa între 17°C și 21°C. Și în aceste zone va ploua.

Vremea pe litoral

Vremea nu este diferită nici pe litoral. În majoritatea stațiunilor de pe litoralul românesc se vor înregistra precipitații, iar temperaturile maxime se vor situa între 23°C și 24°C. Temperatura apei mării va fi de 22 de grade Celsius.

  • Mamaia: 24°C, plouă;
  • Eforie Nord: 24°C, plouă;
  • Neptun: 23°C, plouă;
  • Costinești: 23°C, plouă;
  • Vama Veche: 23°C, plouă.

Vremea în București

A fost întocmită și prognoza specială pentru zona Municipiului București, valabilă pânâ azi, la ora 20:00.

„Vremea se va răcori. Cerul va fi temporar noros și vor mai fi averse (în general de 5…10 l/mp). Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 24…25 de grade.

În intervalul 11 septembrie, ora 10 – 12 septembrie, ora 20, municipiul București se va afla sub incidența unei informări meteorologice ce vizează ploile însemnate cantitativ și intensificările temporare ale vântului”, transmite ANM.

Sursă foto: colaj Envato

