Meteorologii Accuweather „pariază” pe trei zile consecutive de ninsori în acest oraș din România

Ați ghicit, probabil, că este vorba de Brașov. Potrivit meteorologilor Accuweather, în orașul turistic va ninge începând cu 19 decembrie și se va opri, dar vor urma trei zile consecutive de ninsori, imediat după Crăciun, în zilele de 26, 27 și 28 decembrie.

Temperaturile vor scădea până la minus 1 grad, iar soarele se va ascunde după nori.

Dincolo de peisajul de poveste, frigul își va face simțită prezența. Accuweather anunță că temperaturile „neprietenoase” vor continua toată luna decembrie. Astfel, atât brașovenii, cât și turiștii, vor fugi rapid la un vin fiert și o felie de cozonac, în căldura căminului sau a cazării, după ce vor admira minunățiile orașului.

Meteorologii Accuweather anunță ninsori și în Capitală

În zilele de 19-20 decembrie, Bucureștiul va înregistra ninsori ușoare și o adiere de ger, care ne va pregăti, cu siguranță, pentru lunile cu adevărat „înghețate” ce vor urma în debutul anului 2026.

Temperaturile în Capitală vor scădea chiar și până la minus 2 grade Celsius.

Accuweather, o tradiție de 63 de ani

Accuweather este o companie meteorologică americană, înfințată în 1962. În spatele Accuweather s-a aflat Joel N. Myers, un student la meteorologie de la Pennsylvania State University.

Totul a început ca un mic furnizor de servicii meteo pentru companii, care necesitau informații specializate (utilități, stații radio etc).

La început, compania s-a numit Weather Forecasting Service Inc, apoi s-a transformat în Accuweather (1971).

Cum s-a extins Accuweather în două decenii

Expansiunea Accuweather a avut loc între 1970-1990, după ce meteorologii au început colaborarea cu posturi tv și de radio din toată America.

Compania a devenit arhicunoscută în anii 1980-1990. În 1996, specialiștii au lansat AccuWeather.com, unul din primele site-uri meteo din lume, care s-a extins apoi prin aplicații pentru smartphone-urile „timpurii” și ulterior pe sistemele de operare iOS/Android.

În prezent, Accuweather este cunoscută pentru prognoza MinuteCast Hyperlocal (introdusă în 2013). Accuweather furnizează informații meteo pentru rețele de televiziune, device-uri Smart IoT, companii aeriene, energetice, agenții guvernamentale.

Mai mult, compania continuă să aibă sediul central în State College, Pennsylvania! Accuweather rămâne în proprietatea (și este administrată) de familia Myers.

