Prima pagină » Actualitate » Dosarul pe care șefa Externelor l-a vrut „LA SECRET”. Oana Țoiu și partenerul de viață, dați în judecată pentru o datorie de 135 €/an

Dosarul pe care șefa Externelor l-a vrut „LA SECRET”. Oana Țoiu și partenerul de viață, dați în judecată pentru o datorie de 135 €/an

17 sept. 2025, 09:58, Actualitate
Dosarul pe care șefa Externelor l-a vrut „LA SECRET”. Oana Țoiu și partenerul de viață, dați în judecată pentru o datorie de 135 €/an

Oana Țoiu este ministru de Externe în Guvernul Bolojan și vicepreședinte al Uniunii Salvați România (USR). Implicată într-un proces, Țoiu a dorit ca dosarul respectiv să fie anonimizat pe portalul instanțelor de judecată.

Potrivit Mediafax, dosarul în care Oana Țoiu a fost chemată în judecată a fost deschis pentru o datorie neplătită trei ani la rând.

  • Oana Țoiu este mama a două fetițe. Ciprian Stănescu, partenerul său de viață, este menționat și în ultima declarație de avere a șefei de la Externe.
  • Înainte de nașterea primei fetițe, Oana Țoiu și Ciprian Stănescu au încheiat cu o firmă, în septembrie 2015, un contract prin care s-au angajat să plătească lunar costurile pentru un pachet premium privind stocarea pe o perioadă de 25 ani în condiţii de criogenie a celulelor stem din sângele sau ţesutul din cordonul ombilical.
  • Timp de câțiva ani, Oana Țoiu și Ciprian Stănescu au achitat la timp prețul stabilit cu firma aleasă de ei să recolteze, după prima naștere, și să stocheze celulele stem.
  • Prețul pentru aceste servicii a fost stabilit la 115 euro pe an, la care s-a adăugat TVA de 19%, ajungându-se la o plată de aproximativ 135 de euro.

Facturile au rămas neplătite

Numai că, în anul 2019, vicepreședinta USR și Ciprian Stănescu nu și-au mai onorat obligațiile contractuale. Firma le-a trimis, la începutul lunii octombrie, factura pentru plata celor 115 euro, plus TVA. Conform contractului, factura trebuia achitată până la 31 octombrie, mai notează Mediafax.

În primii doi ani din mandatul de deputatîn decembrie 2020, Oana Țoiu a fost aleasă deputat USR și până în noiembrie 2021 a condus Comisia pentru Muncă şi Protecţie Socială din Camera Deputaților – actualul ministru de Externe și partenerul de viață au „strâns” alte restanțe de plată la firma respectivă.

  • După trei ani, restanțele de plată se ridică la suma de 1.995,41 lei.
  • Oana Țoiu și Ciprian Stănescu nu au cerut suspendarea contractului, iar facturile au rămas neplătite.
  • În consecință, firma s-a adresat instanței de judecată pentru recuperarea banilor, acțiune deschisă în luna aprilie a anului 2022.

Pe portalul instanțelor de judecată există nenumărate procese civile de recuperare a datoriilor – trecute ca și cereri de valoare redusă” în care pot fi văzute părțile din dosare și deciziile instanțelor.

Dosarul în care Oana Țoiu a fost dată în judecată – 14526/299/2022 – a fost anonimizat.

Oana Țoiu și partenerul De viață, buni de plată

Conform informațiilor obținute de Mediafax, magistrații au dat dreptate firmei, astfel că Oana Țoiu și Ciprian Stănescu sunt obligați să plătească:

  • 1.995,41 leireprezentând debit principal;
  • Penalităţi de întârziere de 0,4% pe zi, calculate de la scadenţele facturilor care compun debitul principal şi până la data plăţii;
  • 50 de lei cheltuieli de judecată ale firmei, respective taxa judiciară de timbru.

Surprinzător, Ciprian Stănescu a fost menționat în dosar cu numele Ciprian Alexandru Țoiu, ca și cum s-ar fi căsătorit cu șefa Externelor și i-ar fi preluat numele de familie. La solicitarea Mediafax, Oana Țoiu a transmis că numele partenerului său este Ciprian Alexandru Stănescu, nu Ciprian Alexandru Țoiu, singura explicație pe care o are pentru apariția acestui nume fiind o posibilă eroare de grefă, de transcriere, în documentele procesului civil.

  • Ministrul de Externe are, potrivit ultimei declarații de avere, din ianuarie 2025, un apartament în Grecia, iar în conturi a adunat aproape 120.000 de lei.
  • În 2024, șefa Externelor a împrumutat USR cu 50.000 de lei.
  • Din indemnizația de deputat, Țoiu a primit în 2024 peste 140.000 de lei, adică aproape 12.000 de lei pe lună.

Ciprian Stănescu, președintele unei organizații care oferă consultanță și susținere pentru ONG-uri și companii, deține – potrivit mențiunilor făcute de Oana Țoiu în declarația de avere – un teren intravilan de 270 mp, un apartament și o casă, toate în București.

Partenerul de viață al Oanei Țoiu a încasat, anul trecut, 28.000 de lei din drepturi de autor și peste 470.000 de lei din dividende.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

POLITICĂ Fostul șef al SIE, Silviu Predoiu, are o întrebare pentru Alex Florența: „Pe guvernanții noștri, cine și când îi va trage la răspundere?”
10:45
Fostul șef al SIE, Silviu Predoiu, are o întrebare pentru Alex Florența: „Pe guvernanții noștri, cine și când îi va trage la răspundere?”
EXTERNE India, prezentă la ZAPAD 2025, alături de Rusia și Belarus. Cum ar putea pierde SUA un aliat cheie în Asia
10:42
India, prezentă la ZAPAD 2025, alături de Rusia și Belarus. Cum ar putea pierde SUA un aliat cheie în Asia
ACTUALITATE Victor Ponta: „Mi-am făcut CARTEA de identitate electronică, apoi am aflat că trebuie să am o hârtie ca dovadă a domiciliului cu mine”
10:40
Victor Ponta: „Mi-am făcut CARTEA de identitate electronică, apoi am aflat că trebuie să am o hârtie ca dovadă a domiciliului cu mine”
ACTUALITATE Cum îți pregătești centrala termică pentru iarnă. La ce să fii atent, pentru a funcționa în condiții optime în sezonul rece
10:39
Cum îți pregătești centrala termică pentru iarnă. La ce să fii atent, pentru a funcționa în condiții optime în sezonul rece
VIDEO EXCLUSIV Călin GEORGESCU, așteptat de peste 100 de oameni în fața Poliției Ilfov cu drapel și pancarte: „Vocea adevărului, vocea demnității”
10:27
Călin GEORGESCU, așteptat de peste 100 de oameni în fața Poliției Ilfov cu drapel și pancarte: „Vocea adevărului, vocea demnității”
ACTUALITATE CRIMĂ elucidată după 41 de ani. Cazul unei tinere de 19 ani, ucisă din gelozie de fostul iubit. Ucigașul a trăit ani de zile cu identitate falsă
10:21
CRIMĂ elucidată după 41 de ani. Cazul unei tinere de 19 ani, ucisă din gelozie de fostul iubit. Ucigașul a trăit ani de zile cu identitate falsă
Mediafax
Liderii coaliției de guvernare se întâlnesc miercuri. Temele discuțiilor din agendă
Digi24
Cine e „escrocul de pe Tinder”, care a fost arestat pe un aeroport din Georgia, la cererea Interpol
Cancan.ro
Klaus Iohannis, DISTRUS de ANAF: 'Va fi EXECUTAT silit'
Prosport.ro
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Adevarul
Care sunt cei mai letali soldați ai Kievului
Mediafax
Bolojan discută cu reprezentanții primarilor și ai președinților de consilii județene despre reforma administrației locale
Click
Victor Ponta, confesiuni despre divorțul cu Daciana Sârbu. Regretul care îl macină pe fostul premier: „Îmi doresc ca...”
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Doctorul care a întreținut relații intime cu o asistentă în mijlocul operației, în timp ce pacientul era sedat, se întoarce în spital
Digi24
Un doctor și-a lăsat pacientul pe masa de operație ca să întrețină relații intime cu asistenta. Acum, își poate relua cariera în Anglia
Cancan.ro
De nerecunoscut! Cum arată Kate Middleton după tratamentul oncologic
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Acum e una dintre cele mai frumoase artiste din România! Arată fenomenal la vârsta ei
observatornews.ro
Afacerile româneşti, în pericol din cauza importurilor chinezeşti. Guda: Pierdem 2 miliarde de euro pe an
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Doliu în lumea fotbalului! A murit un fost fotbalist de la Steaua București
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Prețul unei Dacia Duster cu GPL și 100.000 km
Descopera.ro
„Extratereștrii au declanșat viața pe Pământ”: adevăr sau ficțiune?
Evz.ro
„Nu avem nevoie de atâtea județe și localități”. Mesaj clar de la Cotroceni
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Kfetele
Ce spune Nicușor Dan cu privire la SPP-istul care a întors privirile domnișoarelor. Mai este sau nu în slujba edilului?
RadioImpuls
Intrarea noii concurente a stârnit un VAL DE CONFUZIE. Ce a spus Veronica despre Alina a bulversat competiția Casa Iubirii. Restul fetelor, în ceață totală: "Ce face?". DECLARAȚIA care ridică multe semne de întrebare
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, ți-am cumpărat bere, mici și sunt fără chiloți!
Descopera.ro
Astronomii au auzit, în premieră, sunetul unei găuri negre „aruncate” prin spațiu