Dosarul pe care șefa Externelor l-a vrut „LA SECRET”. Oana Țoiu și partenerul de viață, dați în judecată pentru o datorie de 135 €/an

Oana Țoiu este ministru de Externe în Guvernul Bolojan și vicepreședinte al Uniunii Salvați România (USR). Implicată într-un proces, Țoiu a dorit ca dosarul respectiv să fie anonimizat pe portalul instanțelor de judecată.
Potrivit Mediafax, dosarul în care Oana Țoiu a fost chemată în judecată a fost deschis pentru o datorie neplătită trei ani la rând.
Numai că, în anul 2019, vicepreședinta USR și Ciprian Stănescu nu și-au mai onorat obligațiile contractuale. Firma le-a trimis, la începutul lunii octombrie, factura pentru plata celor 115 euro, plus TVA. Conform contractului, factura trebuia achitată până la 31 octombrie, mai notează Mediafax.
În primii doi ani din mandatul de deputat – în decembrie 2020, Oana Țoiu a fost aleasă deputat USR și până în noiembrie 2021 a condus Comisia pentru Muncă şi Protecţie Socială din Camera Deputaților – actualul ministru de Externe și partenerul de viață au „strâns” alte restanțe de plată la firma respectivă.
Pe portalul instanțelor de judecată există nenumărate procese civile de recuperare a datoriilor – trecute ca și „cereri de valoare redusă” – în care pot fi văzute părțile din dosare și deciziile instanțelor.
Dosarul în care Oana Țoiu a fost dată în judecată – 14526/299/2022 – a fost anonimizat.
Conform informațiilor obținute de Mediafax, magistrații au dat dreptate firmei, astfel că Oana Țoiu și Ciprian Stănescu sunt obligați să plătească:
Surprinzător, Ciprian Stănescu a fost menționat în dosar cu numele Ciprian Alexandru Țoiu, ca și cum s-ar fi căsătorit cu șefa Externelor și i-ar fi preluat numele de familie. La solicitarea Mediafax, Oana Țoiu a transmis că numele partenerului său este Ciprian Alexandru Stănescu, nu Ciprian Alexandru Țoiu, singura explicație pe care o are pentru apariția acestui nume fiind o posibilă eroare de grefă, de transcriere, în documentele procesului civil.
Ciprian Stănescu, președintele unei organizații care oferă consultanță și susținere pentru ONG-uri și companii, deține – potrivit mențiunilor făcute de Oana Țoiu în declarația de avere – un teren intravilan de 270 mp, un apartament și o casă, toate în București.
Partenerul de viață al Oanei Țoiu a încasat, anul trecut, 28.000 de lei din drepturi de autor și peste 470.000 de lei din dividende.
RECOMANDAREA AUTORULUI: