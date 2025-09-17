Dosarul pe care șefa Externelor l-a vrut „LA SECRET”. Oana Țoiu și partenerul de viață, dați în judecată pentru o datorie de 135 €/an

Oana Țoiu este ministru de Externe în Guvernul Bolojan și vicepreședinte al Uniunii Salvați România (USR). Implicată într-un proces, Țoiu a dorit ca dosarul respectiv să fie anonimizat pe portalul instanțelor de judecată.

Potrivit Mediafax, dosarul în care Oana Țoiu a fost chemată în judecată a fost deschis pentru o datorie neplătită trei ani la rând.

Oana Țoiu este mama a două fetițe. Ciprian Stănescu, partenerul său de viață, este menționat și în ultima declara ție de avere a șefei de la Externe.

Înainte de na șterea primei fetițe, Oana Țoiu și Ciprian Stănescu au încheiat cu o firm ă, în septembrie 2015, un contract prin care s-au angajat s ă plătească lunar costurile pentru un pachet premium privind stocarea pe o perioadă de 25 ani în condi ţii de criogenie a celulelor stem din s ângele sau ţesutul din cordonul ombilical.

Timp de c â țiva ani, Oana Țoiu și Ciprian Stănescu au achitat la timp prețul stabilit cu firma aleasă de ei să recolteze, după prima naștere, și să stocheze celulele stem.

Prețul pentru aceste servicii a fost stabilit la 115 euro pe an, la care s-a adăugat TVA de 19%, ajung ându -se la o plat ă de aproximativ 135 de euro.

Facturile au rămas neplătite

Numai că, în anul 2019, vicepreședinta USR și Ciprian Stănescu nu și-au mai onorat obligațiile contractuale. Firma le-a trimis, la începutul lunii octombrie, factura pentru plata celor 115 euro, plus TVA. Conform contractului, factura trebuia achitată până la 31 octombrie, mai notează Mediafax.

În primii doi ani din mandatul de deputat – în decembrie 2020, Oana Țoiu a fost aleasă deputat USR și până în noiembrie 2021 a condus Comisia pentru Muncă şi Protecţie Socială din Camera Deputaților – actualul ministru de Externe și partenerul de viață au „strâns” alte restanțe de plată la firma respectivă.

După trei ani , restan țele de plată se ridică la suma de 1.995,41 lei.

Oana Țoiu și Ciprian Stănescu nu au cerut suspendarea contractului, iar facturile au rămas neplătite.

Î n consecin ță, firma s-a adresat instanței de judecată pentru recuperarea banilor, acțiune deschisă î n luna aprilie a anului 2022 .

Pe portalul instanțelor de judecată există nenumărate procese civile de recuperare a datoriilor – trecute ca și „cereri de valoare redusă” – în care pot fi văzute părțile din dosare și deciziile instanțelor.

Dosarul în care Oana Țoiu a fost dată în judecată – 14526/299/2022 – a fost anonimizat.

Oana Țoiu și partenerul De viață, buni de plată

Conform informațiilor obținute de Mediafax, magistrații au dat dreptate firmei, astfel că Oana Țoiu și Ciprian Stănescu sunt obligați să plătească:

1.995,41 lei – reprezent ând debit principal ;

P enalit ăţi de întârziere de 0,4% pe zi , calculate de la scaden ţele facturilor care compun debitul principal şi p ân ă la data plăţii ;

50 de lei cheltuieli de judecat ă ale firmei, respective taxa judiciară de timbru.

Surprinzător, Ciprian Stănescu a fost menționat în dosar cu numele Ciprian Alexandru Țoiu, ca și cum s-ar fi căsătorit cu șefa Externelor și i-ar fi preluat numele de familie. La solicitarea Mediafax, Oana Țoiu a transmis că numele partenerului său este Ciprian Alexandru Stănescu, nu Ciprian Alexandru Țoiu, singura explicație pe care o are pentru apariția acestui nume fiind o posibilă eroare de grefă, de transcriere, în documentele procesului civil.

Ministrul de Externe are, potrivit ultimei declarații de avere, din ianuarie 2025, un apartament în Grecia, iar în conturi a adunat aproape 120.000 de lei.

În 2024, șefa Externelor a împrumutat USR cu 50.000 de lei.

Din indemniza ția de deputat, Țoiu a primit în 2024 peste 140.000 de lei, adic ă aproape 12.000 de lei pe lună.

Ciprian Stănescu, președintele unei organizații care oferă consultanță și susținere pentru ONG-uri și companii, deține – potrivit mențiunilor făcute de Oana Țoiu în declarația de avere – un teren intravilan de 270 mp, un apartament și o casă, toate în București.

Partenerul de viață al Oanei Țoiu a încasat, anul trecut, 28.000 de lei din drepturi de autor și peste 470.000 de lei din dividende.

