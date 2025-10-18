Mircea Tiberian a murit la 70 de ani, într-un hotel din Galați. Pianistul de jazz susținuse un recital, în urmă cu o seară

Mircea Tiberian a murit la vârsta de 70 de ani, într-un hotel din Galați. Vineri seara, 17 octombrie 2025, bărbatul susținuse un recital în oraș, apoi s-a retras la cazare. Potrivit primelor informații, celebrul pianist de jazz ar fi făcut infarct.

Vineri seara, 17 octombrie, acesta susținuse un concert alături de „Nicolas Simion Quartet”. În cursul dimineții de sâmbătă, 18 octombrie 2025, alarma a fost dată de unul dintre colegii săi de trupă, care a sesizat că pianistul de jazz nu coborâse să servească micul dejun. Conform datelor Antena 3 CNN, artistul ar fi suferit un infarct. Se cunoștea faptul că acesta se confrunta cu probleme de sănătate asociate inimii.

„Am rămas fără cuvinte… Ce imensă pierdere!… Dumnezeu să te odihnească în pace și lumină, Mircea Tiberian !…. 😪🙏”, a notat o persoană pe profilul de Facebook al pianistului de jazz, în urmă cu puțin timp.

A murit Mircea Tiberian

Mircea Tiberian a fost pianist, compozitor, profesor și autor de scrieri despre muzică și artă, potrivit datelor disponibile pe site-ul oficial al Universității Naționale de Muzică București. Tot în cadrul instituției de învățământ, acesta a predat mai multe discipline, precum: Arta improvizației în jazz, Aspecte ale improvizației de jazz după 1950, Compoziție jazz, Instrument jazz (pian), Istoria jazzului și muzicii pop.

Acesta a avut un rol important în pedagogia jazzului şi muzicii improvizate din România, așa cu arată UNMB. Mircea Tiberian a fost „inițiatorul şi conducătorul primului şi celui mai important departament de jazz de la noi”.

Autorul recomandă:

Horea Uioreanu, fost deputat și fost președinte al Consiliului Județean Cluj, a murit la 65 de ani

Doliu la TVR. A murit Andrei Bacalu, omul care a transmis în premieră la televizor primii pași pe Lună făcuți de Neil Armstrong

Doliu în magistratură. Un procuror din „vechea gardă” a Laurei KOVESI s-a stins din viață. A instrumentat dosare faimoase, inclusiv ELODIA

Sursă foto: Facebook