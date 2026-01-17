13:55 13:55 Orbán: Poarta de aur este aici, trebuie doar să pășiți prin ea. Maghiarii îl întreabă pe Orbán ce mesaj are pentru tineri.

Premierul Ungariei a început în forță anul electoral 2026, care îi poate prelungi sau întrerupe cele două decenii de când conduce țara vecină. După o lansare fulminantă, la începutul anului, a candidaților parlamentari ai partidului său Fidesz, în vederea scrutinului din aprilie, Viktor Orbán participă sâmbătă la un amplu miting anti-război, tratat pe larg de presa maghiară.

După Győr, Nyíregyháza, Kecskemét, Mohács și Szeged, Fidesz organizează un nou miting anti-război, de data asta în Miskolc. Așa numitele Cercuri Civice Digitale (DPK) au loc la DVTK Arena din orașul Miskolc.

Orbán a recunoscut că marele său rival, Peter Magyar, stă mai bine în sondaje

Ca și la mitingurile precedente, cel mai important eveniment al acestui prim miting pacifist al anului va fi discursul premierului Viktor Orbán, scrie publicația online 24.hu.

Premierul a recunoscut deja, la evenimentul precedent derulat la Mohács, că principalul său oponent – ​​liderul partidului Tisza, Péter Magyar (foto sus) – este mai puternic potrivit celor mai recente sondaje de opinie.

La mitingul de sâmbătă, alături de ambasadorii DPK, Zsófi Szabó și Philip Rákay, și Máté Kocsis – liderul facțiunii Fidesz – va lua cuvântul, moment de la care se așteaptă să pregătească audiența pentru punctul culminant, discursul premierului.

Premierul a dat tonul cu șepci și tricouri

Apoi, primul ministru maghiar Prime Minister a dat tonul pentru startul mitingului anti-război la ora 11 dimineața, moment însoțit de ample sesiuni foto pe conturile sale de socializare. Este a 6-a ediție a evenimentului și prima din acest an din seria DPK , discursul premierului fiind așteptat cu nerăbdare, scrie la rândul său Bors. Atmosfera este întreținută la fața locului de standuri care prezintă numeroase șepci și tricouri cu chipul premierului. Potrivit reporterilor de la fața locului, există o mare cerere în rândul publicului pentru aceste articole cu evident scop electoral. Membrii societății civile – istorici, actori, cântăreți, sportivi de top – și-au anunțat participarea la mitingurile anti-război, cu scopul de a susține eforturile Ungariei de a fi cât mai puțin afectată de războiul din Ucraina, mai notează publicația citată. Motto-ul mitingului anti-război este: “Oricine dorește pacea să ni se alăture!” Premierul de la Budapesta pune un mare accent pe retorica anti-război, fiind cunoscută aderența sa la ideologia conservatoare a lui Donald Trump și relația apropiată cu liderul de la Casa Albă, în care vede un mare susținător al păcii în Ucraina. „Chestiunea principală în Miskolc este război sau pace”, a scris Orbán pe contul său de social media, în legătură cu evenimentul pacifist de sâmbătă. căruia i-a dedicat un amplu spațiu și numeroase postări pe contul său personal de Facebook. RECOMANDĂRILE AUTORULUI Strategia lui Viktor Orbán. Trucurile prin care liderul de la Budapesta vrea să recucerească puterea, după două decenii de domnie neîntreruptă

