Prima pagină » Actualitate » Miting anti-război de amploare în Ungaria. Viktor Orbán aruncă în luptă ”artileria grea”, retorica anti-Ucraina

🚨 Miting anti-război de amploare în Ungaria. Viktor Orbán aruncă în luptă ”artileria grea”, retorica anti-Ucraina

17 ian. 2026, 13:07, Actualitate
13:55
13:55

Orbán: Poarta de aur este aici, trebuie doar să pășiți prin ea.

Maghiarii îl întreabă pe Orbán ce mesaj are pentru tineri.

Premierul Ungariei a început în forță anul electoral 2026, care îi poate prelungi sau întrerupe cele două decenii de când conduce țara vecină. După o lansare fulminantă, la începutul anului, a candidaților parlamentari ai partidului său Fidesz, în vederea scrutinului din aprilie, Viktor Orbán participă sâmbătă la un amplu miting anti-război, tratat pe larg de presa maghiară. 

După Győr, Nyíregyháza, Kecskemét, Mohács și Szeged, Fidesz organizează un nou miting anti-război, de data asta în Miskolc. Așa numitele Cercuri Civice Digitale (DPK) au loc la DVTK Arena din orașul Miskolc.

Orbán a recunoscut că marele său rival, Peter Magyar, stă mai bine în sondaje

Ca și la mitingurile precedente, cel mai important eveniment al acestui prim miting pacifist al anului va fi discursul premierului Viktor Orbán, scrie publicația online 24.hu.

Premierul a recunoscut deja, la evenimentul precedent derulat la Mohács, că principalul său oponent – ​​liderul partidului Tisza, Péter Magyar (foto sus) – este mai puternic potrivit celor mai recente sondaje de opinie.

La mitingul de sâmbătă, alături de ambasadorii DPK, Zsófi Szabó și Philip Rákay, și Máté Kocsis – liderul facțiunii Fidesz – va lua cuvântul, moment de la care se așteaptă să pregătească audiența pentru punctul culminant, discursul premierului.

Premierul a dat tonul cu șepci și tricouri

Apoi, primul ministru maghiar  Prime Minister a dat tonul pentru startul mitingului anti-război la ora 11 dimineața, moment însoțit de ample sesiuni foto pe conturile sale de socializare. Este a 6-a ediție a evenimentului și prima din acest an din seria DPK , discursul premierului fiind așteptat cu nerăbdare, scrie la rândul său Bors.

Atmosfera este întreținută la fața locului de standuri care prezintă numeroase șepci și tricouri cu chipul premierului. Potrivit reporterilor de la fața locului, există o mare cerere în rândul publicului pentru aceste articole cu evident scop electoral.

Șepci și tricouri cy chipul lui Viktor Orban la un mintig anti-război. Foto: 24hu

Membrii societății civile – istorici, actori, cântăreți, sportivi de top – și-au anunțat participarea la mitingurile anti-război, cu scopul de a susține eforturile Ungariei de a fi cât mai puțin afectată de războiul din Ucraina, mai notează publicația citată. 

Motto-ul mitingului anti-război este: “Oricine dorește pacea să ni se alăture!”

Premierul de la Budapesta pune un mare accent pe retorica anti-război, fiind cunoscută aderența sa la ideologia conservatoare a lui Donald Trump și relația apropiată cu liderul de la Casa Albă, în care vede un mare susținător al păcii în Ucraina.

„Chestiunea principală în Miskolc este război sau pace”,  a scris Orbán pe contul său de social media, în legătură cu evenimentul pacifist de sâmbătă. căruia i-a dedicat un amplu spațiu și numeroase postări pe contul său personal de Facebook. 

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Strategia lui Viktor Orbán. Trucurile prin care liderul de la Budapesta vrea să recucerească puterea, după două decenii de domnie neîntreruptă

„Banii nu cresc în copaci”. Orban le spune europenilor că vor îndura costuri uriașe din cauza Ucrainei

Recomandarea video

Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Digi24
Medicamentele care te lasă fără permis. Lista completă și explicația medicului
Cancan.ro
Cătălin Măruță i-a lucrat pe la spate pe greii de la Pro TV?! Colaborarea “din umbră” care l-a scos definitiv de pe post
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Adevarul
Proiectele majore care dinamizează vestul României în 2026. Investițiile în energie, căi ferate și autostrăzi, la final
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Click
Dan Negru, deranjat de cât de mic e prețul la benzină și motorină în Republica Moldova. Cât costă litrul față de România: „La noi nu am alimentat mașina, ci bugetul”
Digi24
VIDEO Operațiunea „Golden Dynamite”: cum a fost scoasă Maria Corina Machado din Venezuela cu ajutorul americanilor de la Grey Bull
Cancan.ro
Când vine primăvara, de fapt? 2026, an bizar conform meteorologilor Easeweather
Ce se întâmplă doctore
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele. O recunoşti?
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia a câștigat Raliul Dakar 2026!
Descopera.ro
Cum au ajuns aricii să fie asociați cu vrăjitoria?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Descopera.ro
Exercițiile fizice pot încetini sau chiar inversa „vârsta creierului”, relevă un nou studiu
FLASH NEWS Ministrul Culturii dezvăluie culmea plagiatului: “sunt copiate și proiectele de management. Iau din alt proiect și ți-l revând ție, ca nou”
13:49
Ministrul Culturii dezvăluie culmea plagiatului: “sunt copiate și proiectele de management. Iau din alt proiect și ți-l revând ție, ca nou”
ULTIMA ORĂ Ilie Bolojan a fost salvat de furia protestatarilor din Botoșani de SPP. Premierul a fugit pe ușa din spate a primăriei
13:40
Ilie Bolojan a fost salvat de furia protestatarilor din Botoșani de SPP. Premierul a fugit pe ușa din spate a primăriei
SPORT De ce a plecat Iliev de la UTA și a semnat cu Rapid. Programul meciurilor etapei 22
13:28
De ce a plecat Iliev de la UTA și a semnat cu Rapid. Programul meciurilor etapei 22
VIDEO Prima reacție a lui Trump după ce Zelenski a fost de acord cu propunerea lui de încetare a focului din mai 2025: „Premiul Nobel pentru tine”
13:25
Prima reacție a lui Trump după ce Zelenski a fost de acord cu propunerea lui de încetare a focului din mai 2025: „Premiul Nobel pentru tine”
METEO ANM, informare meteorologică de ultimă oră și prognoză specială pentru București
13:18
ANM, informare meteorologică de ultimă oră și prognoză specială pentru București
FLASH NEWS Avocatul Toni Neacsu: „Cele 2 tabere din Curtea Constituțională s-au împăcat pentru că prin expertizele depuse la dosar s-a dovedit ca Guvernul și Ilie Bolojan i-au mințit”. Ce arată documentele
12:54
Avocatul Toni Neacsu: „Cele 2 tabere din Curtea Constituțională s-au împăcat pentru că prin expertizele depuse la dosar s-a dovedit ca Guvernul și Ilie Bolojan i-au mințit”. Ce arată documentele

Cele mai noi

Trimite acest link pe