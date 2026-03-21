Codul Rutier 2026 | De ce nu poți circula cu motocultorul pe un drum public. Ce arată legea

Codul Rutier 2026. Potrivit legislației în vigoare, nu poți circula cu anumite vehicule pe drumurile publice din România. Printre acestea se numără și motocultorul cu remorcă, care este încadrat drept un utilaj agricol. Vezi mai jos ce spune legea.

V-ați întrebat vreodată de ce căruțele pot circula pe drumuri publice, dar nu și motocultoarele cu remorcă? Potrivit legislației în vigoare, dacă vrei să circuli cu o căruță pe un drum public, ai obligații clare pe care trebuie să le respecți. Altfel, persoanele care trag sau împing un căruț, precum și o roabă li se permite să circule pe marginea unui drum. Însă acest aspect nu este permis celor care se deplasează cu un motocultor cu remorcă.

De ce nu poți circula cu motocultorul pe un drum public

Însă, motivul este cât se poate de simplu. Motocultorul cu remorcă nu poate fi încadrat la nicio categorie prevăzută în Codul Rutier 2026, notează ProMotor. De asemenea, nu poate fi înmatriculat. Dacă vehiculele sunt înmatriculate, înregistrate, trase sau împinse cu mâna, atunci pot circula pe drumurile publice.

„Pentru a circula pe drumurile publice, vehiculele, cu excepţia celor trase sau împinse cu mâna şi a bicicletelor, trebuie să fie înmatriculate ori înregistrate, după caz, şi să poarte plăcuţe cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare, cu forme, dimensiuni şi conţinut prevăzute de standardele în vigoare”, stabilește Art. 12 din OUG 195/2002.

Legislația în vigoare mai arată că, pentru a circula pe un drum public cu un vehicul cu tracțiune animală (căruță), acesta trebuie să fie înregistrat la primărie. În acest sens, va fi emisă o plăcuță specială de identificare. Pe de altă parte, dacă este necesar să fie mutat în altă parte, motocultorul poate fi transportat în următoarele moduri: pe platformă auto, transport pe remorcă, încărcare într-o dubă sau autoutilitară.

