Codul Rutier 2026 | De ce nu poți circula cu motocultorul pe un drum public. Ce arată legea

Codul Rutier 2026. Potrivit legislației în vigoare, nu poți circula cu anumite vehicule pe drumurile publice din România. Printre acestea se numără și motocultorul cu remorcă, care este încadrat drept un utilaj agricol. Vezi mai jos ce spune legea. 

V-ați întrebat vreodată de ce căruțele pot circula pe drumuri publice, dar nu și motocultoarele cu remorcă? Potrivit legislației în vigoare, dacă vrei să circuli cu o căruță pe un drum public, ai obligații clare pe care trebuie să le respecți. Altfel, persoanele care trag sau împing un căruț, precum și o roabă li se permite să circule pe marginea unui drum. Însă acest aspect nu este permis celor care se deplasează cu un motocultor cu remorcă.

Însă, motivul este cât se poate de simplu. Motocultorul cu remorcă nu poate fi încadrat la nicio categorie prevăzută în Codul Rutier 2026, notează ProMotor. De asemenea, nu poate fi înmatriculat. Dacă vehiculele sunt înmatriculate, înregistrate, trase sau împinse cu mâna, atunci pot circula pe drumurile publice.

„Pentru a circula pe drumurile publice, vehiculele, cu excepţia celor trase sau împinse cu mâna şi a bicicletelor, trebuie să fie înmatriculate ori înregistrate, după caz, şi să poarte plăcuţe cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare, cu forme, dimensiuni şi conţinut prevăzute de standardele în vigoare”, stabilește Art. 12 din OUG 195/2002.

Legislația în vigoare mai arată că, pentru a circula pe un drum public cu un vehicul cu tracțiune animală (căruță), acesta trebuie să fie înregistrat la primărie. În acest sens, va fi emisă o plăcuță specială de identificare. Pe de altă parte, dacă este necesar să fie mutat în altă parte, motocultorul poate fi transportat în următoarele moduri: pe platformă auto, transport pe remorcă, încărcare într-o dubă sau autoutilitară.

Citește și

AUTO Top 10 – cele mai bune mașini în 2025. Auto Bild le-a testat și a aflat ce autoturisme au fost „la putere”, anul trecut
10:04, 19 Mar 2026
Top 10 – cele mai bune mașini în 2025. Auto Bild le-a testat și a aflat ce autoturisme au fost „la putere”, anul trecut
AUTO Orașul din România în care au apărut la vânzare mașini chinezești second hand. Ce mărci sunt „la modă”
12:35, 12 Mar 2026
Orașul din România în care au apărut la vânzare mașini chinezești second hand. Ce mărci sunt „la modă”
UTILE Cine este responsabil dacă un pasager este prins că nu poartă centura de siguranță în mașină. Explicațiile Poliției Rutiere sunt clare
09:00, 12 Mar 2026
Cine este responsabil dacă un pasager este prins că nu poartă centura de siguranță în mașină. Explicațiile Poliției Rutiere sunt clare
AUTO Autoturisme de lux trecute pe la mai mulți proprietari și sute de mii de kilometri șterși din bord. Dezvăluiri de la specialiștii carVertical
14:18, 11 Mar 2026
Autoturisme de lux trecute pe la mai mulți proprietari și sute de mii de kilometri șterși din bord. Dezvăluiri de la specialiștii carVertical
AUTO Motivele pentru care Volkswagen va da afară 50.000 de oameni în Germania, din anul 2030
17:19, 10 Mar 2026
Motivele pentru care Volkswagen va da afară 50.000 de oameni în Germania, din anul 2030
AUTO Când montezi anvelopele de vară. Ce spun specialiștii
11:54, 08 Mar 2026
Când montezi anvelopele de vară. Ce spun specialiștii
Mediafax
Autocar cu 44 de persoane, implicat într-un accident rutier, între Galați și Vaslui. Un om a murit, 14 au ajuns la spital
Digi24
Fantoma anului 1988. Misiunea riscantă a lui Trump pentru Strâmtoarea Ormuz și riscul repetării unui incident de acum patru decenii
Cancan.ro
Ninge 13 zile la rând în România, începând cu această dată. Vortex polar. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu soția lui Gabi Tamaș! Ioana arată spectaculos
Adevarul
De ce ajung unii oameni să își ia viața? Explicațiile unui psiholog după cea mai recentă tragedie de la metroul din București
Mediafax
Nostradamusul Chinei. Omul care a prezis războiul cu Iranul face acum previziuni despre Europa
Click
Cum a reușit un bărbat să viziteze două țări cu doar 580 de lei. Ce trucuri de călătorie a folosit pentru aventura vieții lui
Digi24
Misterul dinților de om de pe un trotuar din Germania
Cancan.ro
Am aflat. Motivul scandalos pentru care Jador și-a lăsat soția și copilul
Ce se întâmplă doctore
Dieta Dianei Munteanu la 45 de ani. Ce mănâncă prezentatoarea pentru a se menține în formă! Imagini incendiare cu blondina
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Situația ciudată din noul Cod Rutier 2026: Poți circula cu o căruță pe drumul public, dar nu cu motocultorul. De ce?
Descopera.ro
Astronomii au găsit una dintre cele mai primitive stele observate vreodată
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Profa: – Bulă, ce îmi oferi să fac dragoste cu tine?
Descopera.ro
Viața la oraș ar putea proteja împotriva accidentului vascular cerebral, arată un studiu
ACCIDENT Un șofer a lovit 7 mașini parcate în județul Constanța și a ajuns la spital în stare critică
11:51
Un șofer a lovit 7 mașini parcate în județul Constanța și a ajuns la spital în stare critică
VIDEO Ion Cristoiu: Prețul carburanților explodează. Pe USR-istul Ilie Bolojan îl doare-n cot
11:44
Ion Cristoiu: Prețul carburanților explodează. Pe USR-istul Ilie Bolojan îl doare-n cot
ULTIMA ORĂ Un iranian și o româncă au fost acuzați că au încercat să pătrundă într-o bază navală nucleară din Marea Britanie
11:42
Un iranian și o româncă au fost acuzați că au încercat să pătrundă într-o bază navală nucleară din Marea Britanie
FLASH NEWS Cum s-a „înverzit“ Parisul în ultimul deceniu. Primărița Hidalgo a spus „nu” mașinilor. A deschis piețele pietonilor și a făcut posibil înotul în Sena
11:08
Cum s-a „înverzit“ Parisul în ultimul deceniu. Primărița Hidalgo a spus „nu” mașinilor. A deschis piețele pietonilor și a făcut posibil înotul în Sena
EMISIUNI Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul F.C. Voluntari – Chindia Târgoviște, duminică, 22 martie 2026, de la ora 11:00
11:00
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul F.C. Voluntari – Chindia Târgoviște, duminică, 22 martie 2026, de la ora 11:00
FLASH NEWS Lovitură pentru Elon Musk. Cel mai bogat om din lume, găsit vinovat de fraudă de un juriu federal din SUA în cazul preluării Twitter
10:44
Lovitură pentru Elon Musk. Cel mai bogat om din lume, găsit vinovat de fraudă de un juriu federal din SUA în cazul preluării Twitter

