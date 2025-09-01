MODIFICĂRI la conducerea Camerei Deputaților. PSD și PNL își schimbă reprezentanții

Camera Deputaților și-a ales luni, la început de sesiune parlamentară, o nouă conducere. În cadrul Biroului Permanent au intrat ca vicepreședinți Natalia Intotero (PSD) și Adrian Cozma (PNL), înlocuitori pentru Raluca Turcan (PNL) și Daniel Suciu (PSD).
Deputații și-au ales astăzi o nouă conducere. Schimbările vizează în primul rând funcția de vicepreședinte, care este acum ocupată de Natalia Intotero (PSD) și Adrian Cozma (PNL), aceștia înlocuindu-i pe Daniel Suciu și Raluca Turcan.
În același context, Cezar Drăgoescu a fost înlocuit din funcția de secretar al Biroului Permanent de către USR, în persoana Oanei Murariu.
Astfel, noua componență a Biroului Permanent al Camerei Deputaților este:
Preşedinte Grindeanu Sorin-Mihai PSD
Vicepreşedinţi
Natalia Intotero PSD
Gianina Şerban AUR
Adrian Cozma PNL
Cătălin Drulă USR
Secretari
Silvia Claudia Mihalcea PSD
Patricia-Simina-Arina Moş PNL
Oana Murariu USR
Ovidiu Victor Ganţ Minoritati
Chestori
Romeo-Daniel Lungu PSD
Mitică-Marius Mărgărit PSD
Bogdan Velcescu (AUR), în locul lui Dan Tanasă
Loránd-Bálint Magyar UDMR.
Supusă la vot, noua componență a fost aprobată cu 269 de voturi „pentru” și 16 „contra”.
