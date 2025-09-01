MODIFICĂRI la conducerea Camerei Deputaților. PSD și PNL își schimbă reprezentanții

Camera Deputaților și-a ales luni, la început de sesiune parlamentară, o nouă conducere. În cadrul Biroului Permanent au intrat ca vicepreședinți Natalia Intotero (PSD) și Adrian Cozma (PNL), înlocuitori pentru Raluca Turcan (PNL) și Daniel Suciu (PSD).

În același context, Cezar Drăgoescu a fost înlocuit din funcția de secretar al Biroului Permanent de către USR, în persoana Oanei Murariu.

Astfel, noua componență a Biroului Permanent al Camerei Deputaților este:

Preşedinte Grindeanu Sorin-Mihai PSD

Vicepreşedinţi

Natalia Intotero PSD

Gianina Şerban AUR

Adrian Cozma PNL

Cătălin Drulă USR

Secretari

Silvia Claudia Mihalcea PSD

Patricia-Simina-Arina Moş PNL

Oana Murariu USR

Ovidiu Victor Ganţ Minoritati

Chestori

Romeo-Daniel Lungu PSD

Mitică-Marius Mărgărit PSD

Bogdan Velcescu (AUR), în locul lui Dan Tanasă

Loránd-Bálint Magyar UDMR.

Supusă la vot, noua componență a fost aprobată cu 269 de voturi „pentru” și 16 „contra”.

Sursa foto: Profimedia

