Prima pagină » Actualitate » Momentul în care Lumina Sfântă s-a aprins la Ierusalim

Momentul în care Lumina Sfântă s-a aprins la Ierusalim

Bianca Dogaru

Lumina Sfântă s-a aprins la Ierusalim în jurul orei 14:13, în cadrul ceremoniei de primire de la Sfântul Mormânt. Deși Biserica a fost închisă timp de 40 de zile din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, pelerinii au primit din nou acces pentru slujbele de Paște.

UPDATE: Lumina Sfântă s-a aprins la Ierusalim.

UPDATE: Patriarhul lerusalimului a intrat în Sfântul Mormânt cu 4 mănunchiuri de 33 de lumânări pentru a se ruga.

Vecernia Mare, oficiată de Patriarhul Teofil al III-lea, reprezintă momentul central al zilei de sâmbătă. Zvonurile despre o posibilă interdicție a ceremoniilor din acest an au fost infirmate oficial, astfel că programul liturgic se desfășoară exact ca în anii precedenți.

Patriarhul intră singur în locul sfânt, îmbrăcat doar într-un stihar alb și se roagă în genunchi până când lumina apare ca un răspuns divin.

Lumina ajunge sâmbătă seară în România

Tradiția aducerii flăcării sfinte în țară se păstrează și în acest an. O delegație a Patriarhiei Române va pleca spre Iesuraslim pentru a prelua Lumina direct de la locul sfânt. Aceasta va ajunge pe Aeroportul „Henri Coandă” din Otopeni sâmbătă seară în jurul orei 18:00, cu o cursă specială, de unde va fi împărțită reprezentanților tuturor bisericilor din țară.

