Momentul în care Lumina Sfântă s-a aprins la Ierusalim

Lumina Sfântă s-a aprins la Ierusalim în jurul orei 14:13, în cadrul ceremoniei de primire de la Sfântul Mormânt. Deși Biserica a fost închisă timp de 40 de zile din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, pelerinii au primit din nou acces pentru slujbele de Paște.
UPDATE: Patriarhul lerusalimului a intrat în Sfântul Mormânt cu 4 mănunchiuri de 33 de lumânări pentru a se ruga.
Vecernia Mare, oficiată de Patriarhul Teofil al III-lea, reprezintă momentul central al zilei de sâmbătă. Zvonurile despre o posibilă interdicție a ceremoniilor din acest an au fost infirmate oficial, astfel că programul liturgic se desfășoară exact ca în anii precedenți.
Patriarhul intră singur în locul sfânt, îmbrăcat doar într-un stihar alb și se roagă în genunchi până când lumina apare ca un răspuns divin.
Tradiția aducerii flăcării sfinte în țară se păstrează și în acest an. O delegație a Patriarhiei Române va pleca spre Iesuraslim pentru a prelua Lumina direct de la locul sfânt. Aceasta va ajunge pe Aeroportul „Henri Coandă” din Otopeni sâmbătă seară în jurul orei 18:00, cu o cursă specială, de unde va fi împărțită reprezentanților tuturor bisericilor din țară.
