Mitul demontat de experți. Care este temperatura pe care ar trebui să o avem în casă

În timpul crizelor petroliere din 1970, a fost introdusă o regulă a temperaturii de 19 grade Celsius, considerată atunci standardul pentru confortul unei locuințe. Potrivit specialiștilor în eficiență energetică, această regulă nu mai este valabilă în zilele noastre.

„Valoarea de 19 grade a reprezentat mai degrabă un compromis economic decât un nivel real de confort”, explică Nick Barber, expert în managementul energiei.

Experții demontează mitul celor 19 grade din casă

Progresele din domeniul construcțiilor și al izolației au indicat că locuințele moderne permit o controlare mult mai precisă a temperaturii, iar noul standard recomandat este de 20 de grade Celsius pentru camerele utilizate frecvent.

Deși diferența de un grad poate să pară nesemnificativă, experții susțin că ea schimbă radical senzația de confort.

„La 19 grade, majoritatea oamenilor resimt un ușor frig. Confortul termic nu depinde doar de temperatura din cameră, ci și de umiditate, ventilație, nivelul de activitate și îmbrăcăminte”, spune Brad Robertson, specialist în sisteme de încălzire.

Riscul de condens și mucegai scade

Studiile indică faptul că, la 20 de grade Celsius, organismul uman își menține mai ușor temperatura normală de 37 de grade Celsius, în special în cazul activităților sedentare, cum ar fi munca de acasă. Această temperatură reduce și riscul de condens și apariție a mucegaiului, frecvent în încăperile reci.

Actuala abordare recomandă temperaturi diferențiate pentru fiecare zonă din locuință:

Camera de zi și spațiile principale: aproximativ 20°C;

Dormitor: între 16 și 18°C pentru un somn odihnitor;

Baie: în jur de 22°C, pentru a evita șocurile termice după duș;

Holuri și coridoare: aproximativ 17°C.

Poți face economii de până la 15% cu tehnologiile moderne

Tehnologiile moderne au făcut controlul termic mult mai simplu. Termostatele inteligente permit reglarea automată a temperaturii în funcție de cameră și de momentul zilei, astfel se reduce consumul de energie cu până la 15% anual, fără a sacrifica confortul.

Deși creșterea temperaturii cu un grad duce la un consum mai mare cu circa 7%, o distribuție eficientă a căldurii elimină nevoia de încălzitoare suplimentare și contribuie la un consum mai echilibrat și sustenabil.

Recomandările autorului: