Muncitor NEPALEZ, prăbușit pe marginea drumului într-o comună din Vaslui. Ce a pățit

01 sept. 2025, 11:55, Actualitate
Un bărbat din Nepal care a venit la muncă în România a fost găsit inconștient pe marginea drumului într-o comună din Vaslui. El a ajuns internat la spital în stare gravă.

Nepalezul a fost salvat de un tânăr jandarm, aflat în timpul liber, care l-a zărit pe bărbat căzut într-un șanț.

Cine i-a salvat viața

Incidentul a avut loc în comuna Dodești, din județul Vaslui.

Jandarmul Pascal Denis, aflat în timpul liber, se întorcea spre casă când a observat pe marginea drumului un bărbat căzut. El s-a apropiat și l-a recunoscut pe bărbat ca fiind un cetățean nepalez, angajat la o firmă locală.

Fără să stea pe gânduri, jandarmul a oprit și, împreună cu alte persoane aflate în zonă, i-a acordat primul ajutor, iar apoi a sunat la 112. Angajatul MAI a rămas lângă bărbat până la sosirea echipajului medical, care l-a preluat stabilizat.

Ulterior, s-a aflat că muncitorul nepalez suferă de o afecțiune neurologică cronică.

Potrivit Observator News, victima ar fi ajuns în această stare din cauza unei intoxicații cu alcool.

