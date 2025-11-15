Prima pagină » Justiție » Marius Isăilă, fostul senator care dorea să cumpere influența lui Moșteanu, cere arest la domiciliu. Argumentul acuzatului din dosarul Mită la MApN

15 nov. 2025, 13:28, Justiție
Marius Isăilă

Dosarul Mită la MApN se complică. Fostul senator Marius Isăilă a susținut în fața instanței că procurorii DNA nu au suficiente probe și că interceptările din dosar ar fi trunchiate. Pronunțarea deciziei în acest dosar sensibil a fost amânată pentru marți.

Fostul senator PSD Marius Isăilă a fost reținut de DNA pentru cumpărare de influență, după ce ar fi promis să intervină la ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, pentru a facilita semnarea unor contracte între o firmă privată și compania națională Romtehnica.  Judecătorii au emis mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile pe numele lui Marius Isăilă.

Avocatul lui Isăilă susține că interceptările DNA au fost viciate, iar probele sunt insuficiente

Arestat preventiv pe data de 7 noiembrie în urma dezvăluirii că plănuia să cumpere influența ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, cu 1 milion de euro, fostul senator Marius Isăilă s-a plâns judecătorilor Curții de Apel că măsura este prea dură în raport cu probele prezentate de procurori. În consecință, acesta susține că merită să fie cercetat în libertate, mai ales că ar fi colaborat cu anchetatorii.

Se pare că… și din ce rezultă, că faptele prezentate și apărute în presa nu sunt cele reale. Sunt trunchiate multe din probele DNA, a declarat Ștefan Șopron, avocatul lui Isăilă, la StirilePROTV.

În schimb, procurorii au amintit instanței că Marius Isailă nu se află la prima acuzație de acest tip și că a săvârșit faptele în stare de recidivă, fiind eliberat condiționat acum câțiva ani.

Ocravian Berceanu invocă acțiunea unui actor statal străin cu riscuri pentru securitatea țării

  • Denunțătorul din acest nou dosar susține că întreaga poveste este mult mai amplă. Practic, anchetatorii ar avea în față o acțiune a unui actor statal străin, care ar fi pus în pericol siguranța națională.
Denunțătorul din dosarul

Denunțătorul din dosarul „Mită la MApN”, Octavian Berceanu, urma să primească o sumă colosală: „Mi s-au oferit 10 milioane de euro”

„Cred că instituțiile trebuie să caute adânc să vadă care sunt conexiunile pentru că Isăilă nu avea cum să fie singur. Și o astfel de structură m-aș fi așteptat să fie reperata de instituțiile statului înainte să aibă orice discuție cu mine”, spune Octavian Berceanu, denunțătorul din dosar și fost șef al Gărzii de Mediu.

Dacă vă fi găsit vinovat pentru cumpărare de influență, fostul senator riscă între 2 și 7 ani de închisoare. La aceasta se va adaugă restul de pedeapsă de aproape 2 ani care i-a rămas de la condamnarea din 2016.

