Ion Cristoiu: Cum e pusă nemulțumirea populară față de Nevolnicul Nicușor Dan pe seama războiului hibrid dus de Rusia

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a comentat „cum e pusă nemulțumirea populară față de Nevolnicul Nicușor Dan pe seama războiului hibrid dus de Rusia”.

„Noaptea de 24 spre 25 noiembrie 2024 va rămâne în istoria României prin uriașa, incredibila surpriză dată de rezultatul votului la primul tur. La primul tur s-a clasat, cu peste 2 milioane de voturi, candidatul independent Călin Georgescu. Un candidat despre care presa miluită, mainstream, aproape că nu suflase un cuvânt, care nu se afirmase în campania tradițională. Și pe locul 2 Elena Lasconi, care era candidata unui partid cu puține șanse electorale.

O simplă analiză ne arăta că am avut de-a face cu un vot – mânie. Un vot – mânie împotriva sistemului politic, de servicii, instituțiilor de forță care de 10-15 ani a prins România ca într-un clește și o sufocă. Era o surpriză, deoarece candidatul PSD și premier la vremea respectivă și președinte PSD, Marcel Ciolacu, era pe locul 3. Candidatul PNL, fost premier, președinte al PNL, Nicolae Ciucă, era azvârlit pe locul 4. Așadar, a fost un vot – mânie, un vot cu puternice cauze sociale, economice împotriva sistemului de partide, sistemului de cumetrie care sufoca, la vremea respectivă, România”, a spus Ion Cristoiu.

„Românii descopereau în Călin Georgescu întruchiparea unor năzuințe”

„În ciuda unei campanii jegoase duse cu precădere de televiziunile miluite, televiziunile sistemului, în frunte cu Antena 3, pentru turul al II-lea sondajele arătau o victorie indiscutabilă a lui Călin Georgescu. De ce? Pentru că românii descopereau în Călin Georgescu, chiar și cei care nu votaseră la primul tur, întruchiparea unor năzuințe. Și, mai ales, întruchiparea outsiderului, omului din afara sistemului, omului care nu era sprijinit de niciun serviciu, de nicio instituție de forță. Se prefigura o schimbare uriașă în sistemul care sufocase România din ultima vreme”, a continuat publicistul.

„Când a ajuns președinte Nicușor Dan, care este un nevolnic, ne-a promis că ne va spune adevărul”

„Speriați, stâlpii sistemului, liderii partidelor politice, Klaus Iohannis, Marcel Ciolacu, Nicolae Ciucă, au decis anularea alegerilor. Anularea alegerilor a fost făcută de CCR, invocându-se niște documente care nu convingeau pe nimeni. Dar fiindcă anularea alegerilor a echivalat cu o lovitură de stat și a fost o cumplită lovitură dată democrației, o premieră în Europa, de atunci opinia publică din România a fost preocupată de întrebarea: «de ce s-au anulat alegerile?». Și când a ajuns președinte Nicușor Dan, care este un nevolnic, ne-a promis că ne va spune adevărul. Și, dintr-o postare a domniei sale pe rețelele sociale, am înțeles că acest adevăr a fost în sfârșit rostit prin așa-zisul raport al procurorului general Alex Florența. În acea postare, Nicușor Dan ne îndemna să luăm acest raport drept adevărul despre anularea alegerilor. Ce ne spune acest raport, dincolo de prostiile din el, este faptul că alegerile din 2024 au fost influențate, au fost urmarea unui război hibrid dus de Rusia. Nu, n-a fost rezultatul unei nemulțumiri populare, nu a fost rezultatul dezastrului administrării României. A fost rezultatul unii război hibrid, care continuă, așa cum este el invocat zi de zi”, a continuat Ion Cristoiu.

„Acest raport este o catastrofă”

„De ce este periculos acest raport? Pentru că explică un vot al românilor nu prin nemulțumirea populară, ci prin influență rusească care a manipulat. La ora actuală, există o mare nemulțumire populară față de tot ceea ce face. În primul rând, față de Nicușor Dan, față de Bolojan, față de Sorin Grindeanu, față de acest sistem care s-a perpetuat prin alegerile prezidențiale. Raportul ne spune că, de fapt, toată această nemulțumire este urmarea unei manipulări din partea Moscovei și a războiului hibrid. Concluzia? Nu știu, să se interzică rețelele sociale. Deci acest raport este o catastrofă, pentru că el ne îndeamnă să punem nemulțumirea populară față de Nicușor Dan pe seama influenței Rusiei”, a conchis publicistul.

