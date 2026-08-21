Nicuşor Dan participă în premieră la Adunarea Generală a ONU, de la New York, în septembrie. Președintele va ține un discurs în plen. Programul vizitei

Administraţia Prezidenţială anunţă, vineri, participarea președintelui României, Nicușor Dan, la lucrările celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, care va avea loc pe 23 septembrie.

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Şeful statului va conduce delegația României la segmentul de nivel înalt al celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite (ONU), care va avea loc la New York, Statele Unite ale Americii.

Cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a ONU va avea ca temă centrală ”Restabilirea încrederii, gestionarea transformării: o Organizație a Națiunilor Unite care aduce rezultate pentru toți” (Restoring trust, managing transformation: A United Nations that delivers for all).

Nicuşor Dan va avea o intervenţie în cadrul plenului ONU

Președintele Nicușor Dan va susține miercuri, 23 septembrie 2026, intervenția națională în plenul Adunării Generale a ONU în cadrul căreia va sublinia eforturile depuse de România pentru susținerea procesului de reformare a organizației și contribuția României la asigurarea păcii, securității și ordinii internaționale bazate pe reguli și norme.

Cu această ocazie, președintele României va participa și la evenimente organizate în marja segmentului de nivel înalt și va avea reuniuni bilaterale cu alți șefi de stat sau de guvern, inclusiv pentru susținerea candidaturii românești la conducerea Organizației Internaționale a Francofoniei, informează Administraţia Prezidenţială.

În 2025, președintele Nicușor Dan nu a participat la reuniunea ONU, delegația României fiind condusă atunci de ministrul de Externe, Oana Țoiu.