Juniorii de la Steaua București au fost internați la UPU Arad în urma unui meci cu UTA

24 de juniorii de la Steaua București U15 și U16 au ajuns la spital sâmbătă și au fost diagnosticați cu enterocolită după un meci disputat cu UTA Arad. Conform Special Arad, aceștia au început să se simtă rău încă de vineri seara, după ce au luat cina la Hotel President.

Deși s-au simțit rău, aceștia au disputat meciul cu UTA Arad, iar la final, înainte să plece spre București cu autocarul, au decis să meargă la spitalul județean din Arad pentru a vedea despre ce este vorba.

Atât juniorii cât și staff-ul echipei au fost diagnosticat cu enterocolită, iar acum sunt pe perfuzii. Starea de sănătate a acestora este mult mai bună și ar putea pleca spre casă în această seară.

„La ora actuală încă se fac investigații, dar nu sunt în stare gravă încât să fie internați, dar întrucât ei trebuie să se întoarcă la București a fost nevoie să fie evaluați amănunțit, pentru a se putea deplasa în siguranță”, notează sursa citată.

În urma incidentului, DSP Arad a demarat o anchetă, iar inspectorii NASVSA s-au deplasat la restaurantul respectiv pentru a lua probe alimentare.

