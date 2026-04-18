Prima pagină » Sport » Juniorii de la Steaua București au fost internați la UPU Arad în urma unui meci cu UTA

Juniorii de la Steaua București au fost internați la UPU Arad în urma unui meci cu UTA

Juniorii de la Steaua București au fost internați la UPU Arad în urma unui meci cu UTA Galerie Foto 1

24 de juniorii de la Steaua București U15 și U16 au ajuns la spital sâmbătă și au fost diagnosticați cu enterocolită după un meci disputat cu UTA Arad. Conform Special Arad, aceștia au început să se simtă rău încă de vineri seara, după ce au luat cina la Hotel President.

Juniorii de la Steaua București au fost internați la UPU Arad

Deși s-au simțit rău, aceștia au disputat meciul cu UTA Arad, iar la final, înainte să plece spre București cu autocarul, au decis să meargă la spitalul județean din Arad pentru a vedea despre ce este vorba.

Atât juniorii cât și staff-ul echipei au fost diagnosticat cu enterocolită, iar acum sunt pe perfuzii. Starea de sănătate a acestora este mult mai bună și ar putea pleca spre casă în această seară.

„La ora actuală încă se fac investigații, dar nu sunt în stare gravă încât să fie internați, dar întrucât ei trebuie să se întoarcă la București a fost nevoie să fie evaluați amănunțit, pentru a se putea deplasa în siguranță”, notează sursa citată.

În urma incidentului, DSP Arad a demarat o anchetă, iar inspectorii NASVSA s-au deplasat la restaurantul respectiv pentru a lua probe alimentare.

Mediafax
„Toți partenerii urmăresc atent ce se întâmplă în România”. Nazare lansează un avertisment privind stabilitatea politică
Digi24
Momentul Mythos și cei cinci zei ai inteligenței artificiale: de ce noul model AI a devenit prea periculos pentru a fi lansat pe piață
Cancan.ro
O nouă zi liberă pentru români! Odată adoptată, va deveni a 18-a zi nelucrătoare
Prosport.ro
Un turist care s-a cazat de mai multe ori la hotelul Simonei Halep a lăsat un mesaj pentru personal: „Ne simțim întotdeauna așa”
Adevarul
Povestea arhitectului care a construit Teatrul Național și Hotelul Intercontinental și i-a spus „nu“ lui Ceaușescu
Mediafax
Atenție, șoferi! Țara aleasă de mii de români pentru vacanță impune reguli stricte pentru trusa de prim ajutor
Click
Reacția Oanei Pellea după afișul cu Nea Marin de la terasa Obor: „Ce țară e asta?”. Ce i-a răspuns managerul localului
Digi24
Atuul pe care Rusia l-a recâștigat în relația cu China: Cum l-a ajutat războiul din Iran pe Putin să nu devină vasalul lui Xi Jinping
Cancan.ro
Andreea Popescu îi dă FATALA lui Dan Alexa! După escapada din Timișoara, bruneta schimbă strategia!
Ce se întâmplă doctore
Tabel exclusiv pentru bărbați | Pe ce dată ieși la pensie, în funcție de vârsta ta actuală
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cum a reușit o chelnăriță din SUA să cumpere în 8 zile 7 mașini de lux și 3 motociclete cu o simplă declarație
Descopera.ro
În ce anotimp sunt bărbații cei mai fertili?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Descopera.ro
De ce avem tot mai multe opțiuni, dar luăm decizii mai proaste
INCIDENT Bărbatul care a deschis focul pe un bulevard din Kiev, în urma căruia șase persoane au murit, a fost identificat
20:57
Bărbatul care a deschis focul pe un bulevard din Kiev, în urma căruia șase persoane au murit, a fost identificat
RELIGIE Papa Leon al XIV-lea explică că nu l-a vizat pe președintele Trump în declarația sa despre cum „lumea este devastată de o mână de tirani”
20:51
Papa Leon al XIV-lea explică că nu l-a vizat pe președintele Trump în declarația sa despre cum „lumea este devastată de o mână de tirani”
ALEGERI Peter Magyar, premierul ungar ales, prezintă rezultatele finale ale alegerilor: „O majoritate fără precedent, o autoritate fără precedent”
20:35
Peter Magyar, premierul ungar ales, prezintă rezultatele finale ale alegerilor: „O majoritate fără precedent, o autoritate fără precedent”
VIDEO Regele Suediei a refuzat să dea mâna cu Zelenski. Imagini stânjenitoare de la întâlnire. Ce s-a intamplat imediat dupa moment
19:51
Regele Suediei a refuzat să dea mâna cu Zelenski. Imagini stânjenitoare de la întâlnire. Ce s-a intamplat imediat dupa moment
INEDIT Oana Ţoiu, la ceai cu Ciprian Ciucu, în Parcul Herăstrău. A fost pregătit din pudră de matcha
19:39
Oana Ţoiu, la ceai cu Ciprian Ciucu, în Parcul Herăstrău. A fost pregătit din pudră de matcha
FINANCIAR România, în derivă. Impactul recesiunii tehnice și revizuirile în jos ale instituțiilor internaționale financiare privind performanța economiei
19:31
România, în derivă. Impactul recesiunii tehnice și revizuirile în jos ale instituțiilor internaționale financiare privind performanța economiei

Cele mai noi

Trimite acest link pe