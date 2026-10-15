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Ce a declarat Nicușor Dan la câteva ore după ce o navă aflată în apropiere de Sulina ar fi fost atacată, iar opt persoane sunt date dispărute

Flavius Niculescu
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Președintele României, Nicușor Dan, a participat joi, 15 octombrie, la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, unde a declarat că statul român urmează să prezinte o reacție oficială la evenimentele petrecute la prima oră a dimineții, atunci când o navă aflată la aproximativ 14 mile marine de Sulina ar fi fost atacată, iar opt dintre cele 12 persoane aflate la port au fost date dispărute. De asemenea, președintele a precizat că a discutat deja cu prim-ministrul Bulgariei, Rumen Radev, și că cei doi vor avea, după-amiază, o întâlnire oficială cu secretarul general NATO, Mark Rutte.

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„Au trecut relativ puține ore și vrem să avem toate datele despre tot ce s-a întâmplat”

Întrebat dacă incendiul izbucnit la nava aflată în apropiere de Sulina reprezintă un atac direct la adresa suveranității României și dacă există orice fel de implicare a Rusiei, președintele Nicușor Dan a refuzat să avanseze orice fel de ipoteză și a precizat că va exista, în scurt timp, o reacție oficială a statului român.

„O să avem mâine o discuție pe securitate. Una legată de Ucraina și una generală pe securitate. Aici, ne interesează foarte mult ca preocupările noastre legate de Marea Neagră să fie incluse în concluziile dezbaterii și, mai departe, să existe un sprijin al Uniunii pentru acel centru de securitate civilă, pe care vrem să îl construim împreună cu Bulgaria.

Față de incidentele recente de securitate, am avut o scurtă discuție cu premierul bulgar și, împreună cu acesta, o să avem o întâlnire cu secretarul general NATO (n.r. – Mark Rutte) în această după-amiază, ca să vedem cum putem să ne acordăm mai bine pentru a răspunde provocărilor de securitate tot mai frecvente la Marea Neagră. Au trecut relativ puține ore și vrem să avem toate datele despre tot ce s-a întâmplat. O să existe o reacție a statului român”, a declarat Nicușor Dan.

La bordul vasului Wine Trader, care navighează sub pavilion San Marino, a izbucnit un incendiu în zona castelului navei. Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) a fost solicitată să intervină, iar o navă specializată în operațiuni de căutare și salvare a fost trimisă în zonă.

Președintele României va fi prezent și vineri, 16 octombrie, la reuniunea Consiliului European.

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