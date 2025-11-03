Sancțiunile occidentale vizează, de obicei, exportatorii străini care furnizează Rusiei diverse bunuri aflate pe „lista neagră”, precum și importatorii ruși care utilizează aceste bunuri în producția militară. Cu toate acestea, o verigă importantă rămâne într-un con de umbră. Sunt foarte importanți brokerii vamali care fac posibil acest comerț.

Publicația The Insider a identificat 30 de firme de brokeraj rusești de top, specializate exact în comerțul cu produse puse pe lista sancțiunilor. Culmea, multe dintre aceste firme își fac publicitate în spațiul media deschis, nu în „culise”.

Oricine s-a ocupat de vămuire în Rusia, notează The Insider În vreme de război , știe câți bani și efort necesită o afacere în care obiectivul este importul legal de mărfuri.și cu sancțiuni occidentale pe „umeri”, demersul este cu atât mai dificil.

rezolvarea problemelor În consecință, în scenariu apar brokerii vamali, cei care ajută la pregătirea documentelor necesare și laneprevăzute în timpul procesului de import.

Aceștia câștigă zeci și sute de milioane de dolari, dar imaginea de ansamblu trimite către miliarde.

O mână spală pe alta

În anul 2024, comisionarii vamali ruși au pus umărul la vămuirea mărfurilor aflate pe lista sancțiunilor. Iar efortul a fost răsplătit printr-un profit considerabil – peste 4,4 miliarde de dolari.

Această cifră se aplică numai produselor al căror export către Rusia a fost interzis atât de UE, cât și de SUA și care au fost fabricate în țări care susțin Ucraina.

Cum se spune, o mână spală pe alta, pentru că Moscova are de câștigat, are nevoie de mărfuri și le obține, chiar dacă Occidentul se iluzionează că Rusia lui Putin va sucomba din cauza sancțiunilor.

„Doar transporturile în valoare de peste 20.000 de dolari au fost luate în considerare în calcul, ceea ce înseamnă că totalul real este semnificativ mai mare”, avertizează Andrei Zayakin în analiza publicată de The Insider.

Bonus: „30 de tone de sutiene”

Agentul vamal Dzhamal Davitashvili lucrează cu numeroase companii importatoare și, numai în 2024, a depus peste 25.000 de declarații vamale, acoperind mărfuri în valoare de 600 de milioane de dolari care au fost vămuite și importate în Rusia.

Acestea includ utilaje, electronice și diverse echipamente în valoare de zeci de milioane de dolari.

„În declarațiile depuse de Davitashvili, cel mai frecvent menționat articol este circuite imprimate multistrat.

Pe lângă manipularea hardware-ului, Davitashvili a ajutat și la procesarea a aproximativ 30 de tone de sutiene.

Prin publicitate, comisionarii vamali promit în mod deschis că vor ajuta clienții să eludeze sancțiunile occidentale”, notează The Insider, și chiar dezvăluie schemele pe care le folosesc pentru a face acest lucru.

„Vămuire și livrare de mărfuri din țările UE către Rusia în condițiile sancțiunilor”

Baltic Logistic Service (BLS) își promovează serviciile într-o secțiune de pe site-ul său intitulată „Vămuire și livrare de mărfuri din țările UE către Rusia în condițiile sancțiunilor”. Ceea ce se traduce prin „rute alternative de comerț” pentru Rusia.

O secțiune intitulată „Cum să eludezi sancțiunile UE utilizând scheme speciale de logistică și plată” explică modul în care se realizează acest lucru.

„Să luăm o întreprindere rusă care folosește generatoare germane în produsele sale. Dacă furnizorul de generatoare din Germania refuză să își vândă mărfurile către Rusia, invocând sancțiunile UE, țările noastre partenere intră în lanțul de aprovizionare – cum ar fi Serbia, care nu este membră a UE. Serbia cumpără generatoare din Germania și le trimite în Rusia”, notează The Insider.

Un alt broker – operatorul 1Kargo – promite: „Dragi parteneri! Localizăm, achiziționăm și livrăm produse din străinătate, ocolind sancțiunile. (Oferim) asistență completă. Totul este oficial. Vămuire, plăți către partenerii străini, condiții favorabile pentru livrarea mărfurilor sancționate”.

ITB declară deschis pe site-ul său web: „Grupul de companii ITB importă bunuri prin mecanismul «import paralel» în numele clienților noștri”.

Pe site-ul Sokoltrade se arată: „Oferim servicii de agent de plăți: selectăm un agent de plăți, aprobăm și semnăm contractul. Dumneavoastră efectuați plata pentru bunuri către agent, care transferă fondurile către furnizorul din Europa, China sau o altă țară în termen de 3-4 zile lucrătoare”.

„Orice broker rus important care transportă mărfuri complexe din punct de vedere tehnic este, probabil, implicat în mutarea de echipamente supuse sancțiunilor UE sau SUA”, avertizează The Insider.

Produse occidentale pentru mașina de război a lui Putin

Deși brokerii care se ocupă de documente și cumpărătorii ruși care utilizează bunuri sancționate rămân dificil de urmărit, marile corporații occidentale ale căror bunuri sunt procesate de acești brokeri sunt cunoscute publicului.

Cele mai cunoscute dintre ele sunt prezentate în infograficul de mai jos, corelate cu sumele cheltuite de cumpărătorii ruși pentru achizițiile lor de produse sancționate.

Un exemplu notabil îl reprezintă compania coreeană Demsko, care produce echipamente pentru prelucrarea metalelor.

În 2025, o companie numită „LLC Demsko Equipment Plant” a fost certificată în Rusia.

Judecând după absența proceselor intentate în instanțele rusești de către coreeni pentru însușirea numelui său de marcă, compania coreeană pare să nu aibă obiecții la această situație.

Între timp, LLC Tamozhenny Broker a vămuit echipamente Demsko fabricate în Coreea în valoare de 16,9 milioane de dolari.

Echipamentele — mașini vitale pentru producția de oțel laminat — erau destinate Uzinei Siderurgice din Magnitogorsk, care produce oțeluri de înaltă rezistență, extrem de necesare pentru construcția navelor militare.

Brokerii vamali își fac treaba, Rusia profită

Compania italiană Kirchner Italia SPA produce cuptoare de reformare cu abur pentru rafinarea petrolului, populare printre companiile chimice rusești.

Funcția principală a unui cuptor de reformare cu abur este de a produce hidrogen, care este apoi utilizat în diverse procese industriale, cum ar fi producția de amoniac, producția de metanol și hidroprocesarea petrolului.

Cuptoarele de reformare cu abur de la uzinele Șchekinoazot, care produc amoniac, hexamină și metanol, sunt unități Kirchner.

Echipamentele Kirchner continuă să fie promovate pe scară largă în Rusia.

În 2024, LLC GK VED-Service a acționat ca broker pentru produse Kirchner în valoare de peste 12 milioane de dolari, precizează The Insider .

Brokerul a autorizat un supraîncălzitor cu abur și un preîncălzitor pentru reactorul de prereformare utilizat în producția de metanol la Uzina de Îngrășăminte Minerale Nakhodka, se mai arată în analiza publicată de The Insider.

„Continuă să opereze nestingheriți”

Compania germană Rohde & Schwarz produce generatoare de frecvență, osciloscoape și alte echipamente radioelectronice complexe, care sunt la mare căutare atât în ​​rândul utilizatorilor militari, cât și al celor civili.

Publicația The Insider a relatat, anterior, despre posibilul rol al osciloscoapelor Rohde & Schwarz în dezvoltarea sistemelor de război electronic rusești.

LLC Invest Technology Broker a autorizat mai multe dispozitive Rohde & Schwarz decât orice altă companie din Rusia.

În total, jumătate din toate mărfurile vămuite de brokeri (în termeni de valoare monetară) au trecut prin doar 60 de firme de brokeraj.

Cu toate acestea, spre deosebire de producătorii de arme și alte companii industriale, brokerii înșiși nu au fost niciodată expuși unui risc semnificativ de a cădea sub sancțiuni, deoarece nu sunt participanți direcți la tranzacție.

„Prin urmare, aceștia continuă să opereze nestingheriți”, avertizează The Insider.

Foto colaj main – Profimedia Images (Vladimir Putin și Kremlinul) / The Insider (grafic)

