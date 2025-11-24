Noi atacuri ale Rusiei în Ucraina, la graniţa cu România. MApN: „Aeronavele F-16 au raportat ținte aeriene la diferite distanțe de Ismail”

Noaptea trecută au avut loc noi atacuri aeriene ale Federației Ruse în Ucraina, în apropierea graniței cu România. Rusia a reluat atacurile cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură portuară din Ucraina, în noaptea de 23 spre 24 noiembrie, în proximitatea frontierei cu România.

Sistemele de monitorizare radar ale Armatei au detectat ținte aeriene pe direcția Ismail, iar două aeronave Eurofighter Typhoon ale aliaților germani, din serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită, au fost ridicate de la sol în vederea monitorizării situației aeriene.

„Dronele au dispărut de pe radar, raportându-se la scurt timp explozii în Ismail. Nu au fost înregistrate pătrunderi de vehicule aeriene fără pilot în spațiul aerian al României, iar aeronavele Eurofighter Typhoon au revenit în Baza 57 Aeriană la ora 01.01. La 01.45, ca urmare a detectării unor ținte aeriene la 30 kilometri Nord de Insula Șerpilor, cu posibile evoluții spre Vâlcov, Chilia sau Ismail, două aeronave F-16 Fighting Falcon ale Forțelor Aeriene Române au primit ordin de decolare. La 02.20, autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert pentru nordul județului Tulcea”, informează Ministerul Apărării.

Pe timpul misiunii, aeronavele F-16 au raportat ținte aeriene la diferite distanțe de Ismail, fiind apoi observate explozii pe partea ucraineană. Nu au fost înregistrate pătrunderi de drone în spațiul aerian național, iar aeronavele F-16 au revenit în Baza 86 Aeriană la ora 03.51, mai spun cei de la MApN.

Cei de la ISU au emis un mesaj RO-Alert, noaptea trecută la 2.20, pentru zona de nord a judeţului Tulcea, în urma unei informări transmise de SMFA, care semnalase prezenţa unei posibile ţinte aeriene de mici dimensiuni în proximitatea graniţei dintre România şi Ucraina.

Mesajul RO-Alert a avut rolul de a informa şi atenţiona preventiv populaţia cu privire la potenţialul risc de cădere a unor fragmente din spaţiul aerian, solicitând adoptarea unor măsuri minime de protecţie şi adăpostire în cazul în care situaţia ar fi evoluat nefavorabil.

Nu au fost raportate incidente sau efecte negative pe teritoriul judeţului Tulcea şi nu a fost înregistrat niciun apel la numărul unic de urgenţă 112, informează IGSU.

