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Nou protest la IAR Ghimbav. Sindicaliștii critică Guvernul că dă contracte uriașe pe piața externă și ignoră producătorii locali. „Pentru prima dată din 1969 până în prezent”

Nou protest la IAR Ghimbav. Sindicaliștii critică Guvernul că dă contracte uriașe pe piața externă și ignoră producătorii locali. „Pentru prima dată din 1969 până în prezent”
Protest la IAR Ghimbav. Captură videp Digi24
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Angajații din industria de apărare reclamă poziția Guvernului României, care preferă să aloce contracte uriașe producătorilor externi și discriminându-i pe cei locali. Sindicatul IAR Ghimbav protestează, luni 12 octombrie, angajații fiind nemulțumiți de această situație, dar și de creşterea de peste 4 ori a indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie (CA), în condiţiile în care indexarea salariilor lor cu inflaţia nu a fost acordată.

Conform unui comunicat al sindicatului, la mitingul de luni de la societatea IAR, salariaţii acuză că, deși au negociat creşterea salariului cu inflaţia, această creştere a fost blocată de Guvernul României. Reprezentanţii organizaţiei şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la modul în care decidenții favorizează piața externă de armament și o afectează pe cea internă.

„Societatea şi salariaţii IAR se află într-o situaţie neplăcută şi destul de delicată, care generează preocupări legitime cu privire la situaţia actuală şi la perspectivele de evoluţie. Deoarece încărcarea cu manoperă pe societate este de sub 20%, în condiţiile în care România cheltuieşte 16,8 miliarde de euro pentru înarmare. Inclusiv pentru cumpărarea de elicoptere militare”, se arată în comunicatul semnat de preşedintele sindicatului, Suba Arpad.

Indemnizațiile șefilor au crescut de 4 ori

Totodată, organizaţia sindicală susţine că unele drepturi salariale prevăzute în contractul colectiv de muncă sunt acordate cu întârziere, din cauza actelor normative aprobate de Guvern.

Indexarea salariilor cu inflaţia, cu toate că a fost negociată la nivelul societăţii încă din luna iunie 2026, nu s-a acordat, tot din cauza actelor normative total neconcordante cu realitatea, adoptate de guvernul României. În urma deciziilor luate de Ministerul Economiei, prin ministrul Ambrozie-Irineu Darău, în nici 3 luni, s-a ajuns ca societatea IAR să plătească de la 3 salarii de directori (general, executivi), la 9 salarii de directori (general, executivi, membri CA), se mai precizează în comunicat.

Românii, „săriți” din schemă

Reprezentanţii sindicatului au criticat în mod special achiziţiile de echipamente militare de la furnizori străini, în condiţiile gradului redus de încărcare cu lucrări al societăţii. Producția de elicoptere, tradițională la IAR Ghimbav, a fost mereu asigurată de compania, mai spun sindicaliștii.

„Având în vedere că în industria de apărare comenzile depind de situaţia conflictuală din lume şi de abilitatea guvernanţilor de a încheia contracte militare cu alte guverne, felicităm guvernele străine care au reuşit să „convingă” Guvernul României să cumpere produse militare de la industriile de apărare de la ei, şi ne exprimăm totala dezamăgire faţă de miniştrii din Guvernul României care nu au reuşit să „convingă” Guvernul României să semneze contracte de achiziţii militare cu societăţile din industria de apărare românească.

În cazul concret al achiziţiilor de elicoptere militare, este pentru prima dată din 1969 până în prezent, când contractul de achiziţii de elicoptere militare este semnat de către reprezentanţii Guvernului României, cu un alt furnizor, deşi, în toţi aceşti ani, societatea IAR a fabricat şi a asigurat mentenanţă la elicopterele militare ale armatei României şi nu numai”, susţin sindicaliştii.

Reamintim că, în urma deciziilor controversate de achiziție din mega-contractul SAFE, acordate fără licitație, angajații din industria de armament au lansat o serie de proteste, reclamând politica discreționară a statului și favorizarea firmelor străine

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