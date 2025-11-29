Prima pagină » Actualitate » The New York Times: Trump și Maduro al Venezuelei au discutat despre o posibilă întâlnire în SUA

29 nov. 2025, 10:13, Actualitate
Președintele american Donald Trump și președintele venezuelean Nicolás Maduro au vorbit telefonic săptămâna trecută, relatează The New York Times (NYT), citând surse. Potrivit ziarului, aceștia au discutat despre o posibilă întâlnire în Statele Unite.

Secretarul de Stat american, Marco Rubio, a participat și el la conversație.

Potrivit unor surse care au declarat pentru NYT, apelul telefonic a avut loc cu câteva zile înainte ca Departamentul de Stat să desemneze Cartel de los Soles (Cartelul Soarelor) drept organizație teroristă. Autoritățile americane cred că acest cartel de trafic de droguri este condus de Nicolás Maduro.

De la începutul lunii septembrie, Statele Unite au vizat nave care, potrivit serviciilor secrete americane, sunt implicate în traficul de droguri.

Nicolás Maduro a numit operațiunea americană ilegală și a acuzat Washingtonul că încearcă să răstoarne guvernul venezuelean. La sfârșitul lunii noiembrie, Donald Trump a anunțat că „foarte curând” forțele americane vor începe combaterea traficului de droguri nu doar pe apă, ci și pe uscat.

Cele mai noi