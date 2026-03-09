Prima pagină » Actualitate » O cafenea din București a intrat în Top 100 mondial. Localul a fost selectat din peste 38.000 de concurenți

09 mart. 2026, 07:38, Actualitate
O cafenea din București a intrat în Top 100 mondial / Sursa FOTO: Bob Coffee Lab Facebook

O cafenea de specialitate din București a reușit să fie inclusă în clasamentul mondial al celor mai apreciate localuri de profil. Este vorba despre Bob Coffee Lab, care ocupă locul 55 în ierarhia „The World’s 100 Best Coffee Shops”. Anunțul a fost făcut în cadrul evenimentului CoffeeFest Madrid 2026.

Cafeneaua din România este singura reprezentantă a pieței noastre în acest top, scrie businessmagazin.ro.

Peste 38.000 de cafenele în competiție

Clasamentul este realizat în urma unui proces amplu de selecție. Astfel, în competiție s-au înscris peste 38.000 de cafenele din întreaga lume, dar numai 100 au ajuns pe lista finală.

Evaluarea acestora a avut la bază un sistem care a combinat aprecierea specialiștilor din industrie cu votul publicului. Jurizarea a fost făcută de un panel internațional format din peste 800 de profesioniști din industria cafelei, printre care campioni barista, prăjitori de cafea, consultanți și lideri ai sectorului.

Cafenelele participante au fost analizate după mai multe criterii: calitatea cafelei (de la proveniența boabelor și procesul de prăjire până la modul de preparare), constanța produselor, nivelul de pregătire al echipei, designul spațiului, inovația, sustenabilitatea și experiența oferită clienților.

Brandul Bob Coffee Lab operează nouă locații în București, în zone precum Băneasa Shopping City sau Piața Charles de Gaulle.

„Nu construim doar locuri unde oamenii vin să bea cafea, ci un sistem care trebuie să funcționeze impecabil în fiecare zi în toate locațiile. Faptul că suntem din nou în acest clasament arată că standardele pot fi menținute fără compromisuri”, au transmis reprezentanții companiei.

De altfel, cafeneaua bucureșteană a fost prezentă și în ediția precedentă a topului.

Compania este deținută de cinci antreprenori. Fondatorii afacerii sunt Costin Popescu și Bogdan Cutuș, iar lor li s-au alăturat Paul Ungureanu și Alexandru Niculae. Din acționariat face parte și Ludmila Iancu. Alexandru Niculae este un nume cunoscut în industria cafelei: în 2016, el a câștigat titlul de campion mondial la prăjirea cafelei (roasting).

Boom-ul cafelei de specialitate în România

În ultimii ani, cafenelele de specialitate au devenit unele dintre cele mai populare afaceri din marile orașe. Mulți tineri antreprenori au intrat pe această piață atrași de investiția inițială relativ accesibilă, dar și de interesul tot mai mare al oamenilor pentru produse precum flat white, cold brew sau matcha latte.

Deși unele afaceri nu au rezistat pe termen lung, locul lor a fost rapid ocupat de alte inițiative, piața fiind într-o continuă transformare.

Potrivit European Coffee Trip, la nivelul UE sunt peste 5.200 de prăjitorii și cafenele de specialitate. Aproximativ 200 dintre acestea funcționează în România.

Majoritatea afacerilor din acest sector sunt independente și operate de antreprenori locali, cele mai multe având o singură locație. Există însă și exemple de dezvoltare în rețea, iar unele branduri încep să se consolideze pe piață.

Rețeaua Bob Coffee Lab a raportat o cifră de afaceri de aproximativ 8,3 milioane de lei, în creștere cu 21% față de anul precedent, mai precizează sursa citată.

