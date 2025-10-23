O pensionară din Iași a primit o amendă după 5 ani. A rămas șocată când a văzut ce a primit în cutia poștală

Gabriela Bâzgă, o pensionară din Iași, a povestit ce a pățit din cauza unei amenzi pe care a primit-o în anul 2020, pe motiv că nu purta masca de protecție în timpul pandemiei de Covid-19.

Gabrela Bâzgă, o femeie în vârstă de 70 de ani, povestește că a fost amendată pe nedrept, în anul 2020.

O pensionară din Iași a primit amendă după 5 ani pentru că nu a purtat mască

„Eu am un proces, cu o succesiune, pentru un teren. În 2020, când eram la proces, am ieșit din clădire pentru că nu mai aveam aer, mă înădușeam. Aveam mască, dar nu era pe nas. Eu am probleme de sănătate și nu pot să respir dacă am ceva pe nas, am documente de la medic. Merg în fiecare an și fac investigații. Chiar recent am fost și mi-am făcut un CT (n.r. – Computer Tomograf). Când am ieșit afară de la Tribunal, în 2020, am văzut jandarmii de acolo, care au început să țipe la mine că nu port mască. «De ce nu ai masca pe bot», mi-au zis? Au vorbit foarte urât! Le-am explicat că port mască, dar nu pot să respir dacă e pe nas. Mi-au zis că ei nu sunt medici și trebuie să port masca așa cum e corect. Eu le-am tot explicat de ce nu pot, ei nu m-au înțeles și mi-au zis că îmi dau amendă 500 de lei. Eu nu am semnat nimic atunci, doar m-am trezit cu amenda în cutia poștală. M-am dus să o plătesc, am fost în audiență la primar (Mihai Chirica – n.r.) și mi-a zis că e suficient dacă plătesc 375 de lei. Eu așa am plătit, cât mi-a zis primarul. Mă trezesc acum că am poprire pe contul unde primesc pensia, că nu am plătit amenda”, susține pensionara din Iași.

Pensionara, nemulțumită de serviciile Băncii Transilvania

Gabriela Bâzgă a povestit că a plătit datoria, însă are în continuare proprire pe cont.

„M-am dus la ANAF (n.r. – Agenția Națională de Administrare Fiscală) să plătesc 101 lei. Am plătit, apoi m-am dus cu chitanța la Banca Transilvania, în Nicolina, și le-am arătat că am plătit datoria, să ridice poprirea de pe cont. Mi-au zis să plătesc 30 de lei și să dau o declarație, ca să îmi ia, din cei 200 de lei, încă o dată, banii ce i-am dat la ANAF, adică să se scurgă 165 de lei din cont. Unde? Nu știu. Păi, cum vine asta? Ce măgării sunt astea? Eu am plătit ce trebuia, să îmi ridice poprirea. Eu am pensia pe contul de la Banca Transilvania. Nu pot să folosesc banii din cont, pentru că am poprire. Cică, de la bancă mi-au zis, să mă duc eu la ANAF și să-mi dea ei actul, banii și așa mai departe. O săptămână m-au purtat de la una la alta, ba la ANAF, ba la bancă. Eu, femeie de aproape 70 de ani, bolnavă. Am o pensie de 1.281 de lei, am muncit în comerț pe niște salarii vai de capul lor. Acum, nu pot să îmi folosesc banii mei, munciți atâția ani! Băncile îți iau toți banii! Vreau să mă clarifice și să nu plătesc în plus comision sau ce spun ei. Nu e normal așa ceva!”, mai spune pensionara din Iași.

