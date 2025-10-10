Prima pagină » Actualitate » Data exactă când intră pensiile pe card în octombrie 2025. CNPP a făcut deja transferurile către bănci

10 oct. 2025, 13:11, Actualitate
Data exactă când intră pensiile pe card în octombrie 2025 / foto: Shutterstock

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) a făcut, deja, transferurile către bănci cu banii aferenți pensiilor seniorilor. Sumele urmează să fie virate către beneficiari, iar banii vor ajunge mai devreme, în luna octombrie 2025.

Luna aceasta, seniorii vor primi mai devreme pensiile pe card. În mod normal, pensiile sunt virate pe 12 ale lunii, însă cum luna aceasta data respectivă pică într-o zi de duminică, atunci banii vor fi virați înainte. Aceștia vor urma să intre în cursul zilei de vineri, 10 octombrie 2025, pe carduri.

„În data de 12 a fiecărei luni, dar nu mai târziu de data de 13 a fiecărei luni”, arată CNPP, pe site-ul oficial.

De altfel, de reținut faptul că seniorii care încasează o pensie peste 3.000 de lei vor continua să achite suma de 10% aferentă contribuțiilor sociale, dar și impozitul aferent.

Achitarea pensiilor prin poștă se efectuează în intervalul 1 – 15 ale lunii – la domiciliul beneficiarilor.

Ce să faci pentru a primi pensia pe card

CNPP explică pe site-ul oficial ce trebuie să faci pentru a primi pensia pe card.

„În vederea încasării pensiilor prin cont curent personal, pensionarii se adresează direct instituțiilor financiar-bancare, solicitând deschiderea contului. Contul se deschide pe numele clientului beneficiar de drepturi bănesti sau a reprezentantului său legal, la solicitarea acestuia sau, după caz, la cererea mandatarului desemnat de acesta prin procură specială, emisă conform legii.

După deschiderea contului, persoana interesată trebuie să se adreseze casei teritoriale de pensii de care aparține, cu o cerere insoțită de o copie a extrasului de cont. Aceste acte pot fi transmise, prin poștă, în original, în regim de scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau pe adresa oficială de e-mail a instituției respective, postată pe site-ul acesteia”, arată CNPP.

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ

