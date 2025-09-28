Oana Țoiu, intervenție în plenul Adunării Generale a ONU. Ce subiecte a atins ministrul de Externe al României

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a susținut intervenția națională în plenul Adunării Generale a ONU sâmbătă, 27 septembrie 2025, în cadrul săptămânii de nivel înalt a celei de-a 80-a sesiuni a Adunării Generale a ONU.

Șefa diplomației române a vorbit despre cele mai importante subiecte ale momentului, care țin agenda discuțiilor la nivel înalt.

Țoiu a reiterat „angajamentul nostru pentru multilateralism”

Printre altele, au fost evidențiate abordările și contribuția României pe principalele dosare de interes la nivel global: pacea și securitatea internațională, îndeosebi războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei și situația din Orientul Mijlociu, promovarea drepturilor omului, a democrației și statului de drept, dezvoltarea durabilă, cooperarea digitală și reforma Organizației Națiunilor Unite, inclusiv implementarea Pactului pentru Viitor și perspectivele Inițiativei UN80.

„Prezența noastră aici, reprezentând țările noastre împreună în aceeași încăpere, face parte din aceeași conversație și reprezintă în sine o expresie profundă a angajamentului nostru pentru multilateralism.

Trăim vremuri tulburi, fără precedent în istorie. Oamenii spun că vrem să prevenim războiul, dar războiul este foarte aproape de noi. Oamenii spun că vrem să trăim sub domnia legii internaționale, dar lumea asistă impasibil la încălcările repetate ale acesteia. Ucraina continuă să aibă nevoie de sprijinul și solidaritatea noastră. În conformitate deplină cu Carta ONU, Ucraina are dreptul să-și protejeze suveranitatea, independența și integritatea teritorială și are sprijinul nostru pentru a face acest lucru”, a declarat ministrul Țoiu, care a adăugat că „România susține ferm Organizația Națiunilor Unite, marcând 80 de ani de la crearea sa și 70 de ani de la aderarea țării noastre”.

Referitor la reforma ONU, Oana Țoiu a subliniat:

„Consiliul de Securitate trebuie să facă progrese în transparență, metodele de lucru și reprezentativitate, pentru a deveni mai eficient și a consolida credibilitatea sa. Nu putem dilua angajamentele existente, nu ne putem permite să acceptăm regresul. Trebuie să asigurăm finanțare adecvată, previzibilă și sustenabilă pentru drepturile omului. Puteți conta pe România, iar România contează pe Organizația Națiunilor Unite”.

Țoiu, întrevedere cu președintele Adunării Generale a ONU

Aniversarea a 80 de la crearea ONU și a 70 de ani de la admiterea României ca membru au prilejuit reafirmarea sprijinului țării noastre pentru multilateralismul eficient, având în centru Națiunile Unite și pentru ordinea internațională bazată pe norme.

Vineri, cu o zi înainte, Oana Țoiu a avut o întrevedere cu președintele Adunării Generale a ONU, Annalena Baerbock. Discuțiile au evidențiat preocupările comune în fața provocărilor globale actuale, precum și necesitatea consolidării rolului Adunării Generale pentru abordarea acestora.

„Ministrul român de Externe a subliniat sprijinul României pentru viziunea și prioritățile președintei Adunării Generale, asigurând-o de cooperarea constructivă a țării noastre în exercitarea mandatului, pe parcursul întregii sesiuni. Menținerea păcii și securității internaționale, promovarea drepturilor omului, dezvoltarea durabilă, cooperarea în domeniul digital și reforma ONU sunt domenii majore de interes pentru România”, a transmis MAE într-un comunicat de presă.

Conform sursei citate, președintele Adunării Generale a salutat implicarea constantă a României în promovarea valorilor fundamentale ale ONU și a remarcat contribuțiile țării noastre în susținerea ordinii internaționale bazate pe reguli, precum și în apărarea drepturilor omului și a principiilor democratice.

