1. A modifica parțial articolul 1 din Decretul Președintelui Ucrainei din 22 noiembrie 2025 nr. 854/2025 „Privind Delegația Ucrainei pentru participarea la procesul de negociere cu Statele Unite ale Americii și alți parteneri internaționali ai Ucrainei, precum și cu reprezentanții Federației Ruse pentru realizarea unei păci juste și durabile” pentru a aproba noua componență a delegației Ucrainei pentru participarea la procesul de negociere cu Statele Unite ale Americii și alți parteneri internaționali ai Ucrainei, precum și cu reprezentanții Federației Ruse pentru realizarea unei păci juste și durabile:
UMIEROV Rustem Enverovych – Secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Șeful Delegației
BEVZ Oleksandr Oleksandrovych – Consilier al Cabinetului Președintelui Ucrainei, Biroul Președintelui Ucrainei
BUDANOV Kyrylo Oleksiyovych – Șeful Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina
Andriy Viktorovych GNATOV – Șeful Statului Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei
IVAȘCENKO Oleg Ivanovici – Șeful Serviciului de Informații Externe al Ucrainei
Serhiy Olehovych KYSLYTSYA – Prim-viceministru al Afacerilor Externe al Ucrainei
OSTRYANSKYY Yevheniy Viktorovych – Prim-adjunct secretar al Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei
POKLAD Oleksandr Valentynovych – șef adjunct al Serviciului de securitate al Ucrainei
SKIBITSKY Vadym Vasyliovych – Șef adjunct al Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina.
2. Prezentul decret intră în vigoare la data publicării sale.
Președintele Ucrainei V. ZELENSKI
28 noiembrie 2025