„Mi-a fost prieten chiar și înainte de această funcție și îl voi păstra în amintire și după”, a spus Iermak într-un interviu acordat Financial Times.

În același timp, el a vorbit despre rezultatele negocierilor privind planul de pace al lui Donald Trump, la care a participat. „Delegația pe care am condus-o la Geneva, împreună cu partenerii noștri americani, s-a asigurat că documentul de 28 de puncte nu mai există”, a declarat el, sugerând că planul de pace a fost redus la 19 puncte, care erau mai acceptabile pentru Kiev.

„Au rămas câteva puncte dificile asupra cărora trebuie să se ajungă la un acord și cred că acest lucru este posibil”, a adăugat el. „În orice caz, președintele, în ciuda presiunilor, nu va semna și nu va aproba nimic care contravine intereselor Ucrainei.”