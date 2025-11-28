Explozii masive în Marea Neagră, la bordul petrolierelor rusești Kairos și Virat. Petrolierele ar fi fost lovite de aeronave ucrainene

Explozii au avut loc la bordul petrolierelor rusești Kairos și Virat în Marea Neagră, în apropiere de strâmtoarea Bosfor din Turcia.Petrolierele ar fi fost lovite de aeronave ucrainene fără pilot ucrainene încărcate cu explozibil, precizează surse rusești, transmite Reuters.

Petrolierele lovite se află pe listele de sancțiuni ale UE, SUA și Regatului Unit pentru transportul de petrol rusesc.

Conform declarațiilor emise de autoritățile turce, 25 de membri ai echipajului de pe KAIROS și 20 de membri ai echipajului de pe VIRAT sunt în stare bună.

Forțele Armate Turce au desfășurat două nave și o aeronavă pentru operațiunea de salvare.

De asemenea, Serviciul de Siguranță Costieră, Garda de Coastă și UMKE au trimis echipe pentru a interveni.

Petrolierul Kairos, lung de 274 de metri, a suferit o explozie și a luat foc în Marea Neagră în timp ce se îndrepta din Egipt către Rusia, a declarat Ministerul Transporturilor din Turcia.

Kairos se îndrepta spre portul rusesc Novorossiisk când a raportat „un impact extern” care a provocat un incendiu la 28 de mile marine în largul coastei turcești, a declarat Direcția pentru Afaceri Maritime a Turciei.

Aceasta a precizat că un alt petrolier, Virat, ar fi fost lovit la aproximativ 35 de mile marine în largul coastei, la est în Marea Neagră, iar unități de salvare și o navă comercială au fost trimise la fața locului.

Foto: X

