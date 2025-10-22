Un incident bizar s-a petrecut în această dimineață pe Calea Aurel Vlaicu din Arad. Un tramvai a pornit singur din depou și a circulat aproximativ 500 de metri, până a lovit un alt tramvai, model Civitas, în care se aflau mai mulți pasageri. Patru persoane rănite în urma incidentului au fost preluate de echipajele medicale şi asistate la faţa locului. Toate victimele sunt conștiente și în afara oricărui pericol.

Din primele informații oficiale ale Companiei de Transport Public Arad, tramvaiul ar fi pornit dintr-o greșeală a unui vatman care a acționat din greșeală maneta de mers atunci când a coborât din cabină. Bărbatul și-a avertizat colegii, dar tramvaiul a pornit și a mers pe o distanță de 500 de metri înainte de a se lovi de un alt tramvai aflat pe acceași linie.

„Cel mai probabil vatmanul, la coborâre din cabină, a atins din greşeală maneta de mers. Bărbatul şi-a alertat colegii, dar garnitura a pornit şi a mers circa 500 de metri înainte de impactul cu tramvaiul aflat pe aceeaşi linie în faţă”, a spus Claudiu Godja, directorul Companiei de Transport Public Arad.

Patru persoane au fost rănite dar au primit imediat îngrijirile medicale necesare, au transmis reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Arad. „Sunt patru victime preluate de către echipajele medicale și asistate la fața locului”. Reprezentanții Companiei de Transport Public din Arad spun că ambele garnituri sunt grav avariate, iar cazul se află sub cercetare.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Regulă nouă în UE pentru siguranța rutieră. Permisul suspendat într-o țară devine invalid în toate statele membre, chiar și pentru o simplă abatere

Un bărbat de 55 de ani a MURIT după ce mașina pe care o conducea a fost lovită de un tren de persoane, în județul Dâmbovița