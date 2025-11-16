Prima pagină » Actualitate » Pensionarii care beneficiază de abonamente gratuite la transportul public. Când începe emiterea lor pentru anul 2026

Pensionarii care beneficiază de abonamente gratuite la transportul public. Când începe emiterea lor pentru anul 2026

16 nov. 2025, 17:57, Actualitate
Pensionarii care beneficiază de abonamente gratuite la transportul public. Când începe emiterea lor pentru anul 2026

Mai mulți pensionari, dar și persoane vulnerabile vor beneficia de abonamente gratuite la transportul public, în anul 2026. Emiterea lor va începe chiar de luni, 17 noiembrie 2025, anunță autoritățile locale.

Persoanele vulnerabile și seniorii din Cluj-Napoca vor beneficia de abonamente gratuite pentru transportul public, în anul 2026. Emiterea acestor tipuri de abonamente va debuta de luni, 17 noiembrie 2025. Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, a transmis că acest program de sprijin continuă și anul viitor, pentru veterani, senior și alte categorii de persoane vulnerabile.

De asemenea, aceste abonamente sunt dedicate atât văduvelor de război, cât și revoluționarilor, urmașilor eroilor martiri și cetățenilor de onoare.

Cine beneficiază de abonamentele de transport?

Emil Boc a explicat, în cadrul postării de pe Facebook, care sunt categoriile de seniori care pot beneficia de aceste bilete de transport.

„Clujul are grijă de seniori, veterani și persoane vulnerabile: abonamente gratuite de transport pentru 2026. Nimeni nu este uitat, nimeni nu este abandonat!

Începând de luni, 17 noiembrie, se emit abonamentele gratuite pentru anul 2026 pentru pensionari, cetățeni de onoare, veterani și văduve de război, revoluționari și urmașii eroilor martiri cu domiciliul în Cluj-Napoca. Este o formă de respect pentru tot ceea ce sunteți și ați făcut pentru Cluj-Napoca.

Abonamente se emit gratuit pe toate liniile pentru:

– pensionarii ale căror venituri pe cuponul de pensie sunt de până la 3.600 lei,
– persoanele vârstnice care au împlinit 70 de ani,
– cetățenii de onoare ai municipiului Cluj-Napoca,
– veteranii și văduvele de război,
– revoluționarii și urmașii eroilor martiri.

Abonamente gratuite pe o linie se acordă pentru:

– pensionarii cu venituri cuprinse între 3.601 – 4.500 lei,
– pensionarii încadrați la gradul I de invaliditate.

Abonamentele se eliberează la:

– 10 centre de vânzare și reîncărcare carduri;
– 62 de automate stradale.
Documente necesare (în original):
– Card de transport emis în anii anteriori (dacă există),
– Cartea de identitate,
– pentru pensionarii cu vârsta sub 70 de ani: cupon de pensie sau decizia de pensionare din luna curentă sau anterioară, decizia medicală pentru pensionarii de boală, decizia de pensie de urmaș,
– dovada privind calitatea de cetățean de onoare, veteran sau văduvă de război, revoluționar sau urmaș al eroilor martiri.

Continuăm să sprijinim categoriile vulnerabile și să facem din Cluj-Napoca un oraș în care fiecare este respectat”, a notat Emil Boc pe Facebook.

Autorul recomandă:

Ce se întâmplă cu pensiile românilor în 2026. Cine va primi 5% și 9% în plus, anul viitor

Economistul Cristian Socol propune un plan de supraviețuire prin criză pentru 9 milioane de români vulnerabili, cu impact zero pe bugetul statului

Care sunt MESERIILE de unde poți ieși la pensie mai devreme, fără penalizări. Totuși, sunt anumite condiții de îndeplinit

Categoria de pensionari români care primesc 150 lei în plus la pensie, în decembrie 2025

Ce pensie vei încasa dacă ai avut un salariu mediu brut de 6.000 de lei. Calcul după noua formulă

Sursă foto: Shutterstock (rol ilustrativ)

Citește și

EXCLUSIV Scenă controversată la Ateneu. Coristă surprinsă cu mască, în plin spectacol. Imaginea a fost postată de Viorel Cataramă și a stârnit valuri de reacții
17:33
Scenă controversată la Ateneu. Coristă surprinsă cu mască, în plin spectacol. Imaginea a fost postată de Viorel Cataramă și a stârnit valuri de reacții
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „CĂLIN Georgescu a spus că se aștepta să se întâmple ceva după ce a câștigat primul tur al alegerilor”
16:03
Ion Cristoiu: „CĂLIN Georgescu a spus că se aștepta să se întâmple ceva după ce a câștigat primul tur al alegerilor”
CONTROVERSĂ Imagini sfidătoare în Capitală. Un Ferrari, de jumătate de milion de euro, a fost parcat ostentativ, pe toată lățimea unei treceri de pietoni. Cui aparține bolidul
14:40
Imagini sfidătoare în Capitală. Un Ferrari, de jumătate de milion de euro, a fost parcat ostentativ, pe toată lățimea unei treceri de pietoni. Cui aparține bolidul
EXTERNE Donald Trump, surprins de o întrebare: “Nu m-am gândit niciodată la asta”. Ce l-a pus în încurcătură emoțională pe președintele SUA și cum vede rolul de părinte și bunic
14:28
Donald Trump, surprins de o întrebare: “Nu m-am gândit niciodată la asta”. Ce l-a pus în încurcătură emoțională pe președintele SUA și cum vede rolul de părinte și bunic
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Liderii europeni sunt îngroziți că summitul de pace ar putea avea loc la BUDAPESTA și că războiul s-ar putea încheia”
14:05
Dan Dungaciu: „Liderii europeni sunt îngroziți că summitul de pace ar putea avea loc la BUDAPESTA și că războiul s-ar putea încheia”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Occidentul i-a plasat două instrumente de control «eroului» ZELENSKI”
13:21
Ion Cristoiu: „Occidentul i-a plasat două instrumente de control «eroului» ZELENSKI”
Mediafax
Rogobete: Clinica neautorizată unde a murit fetița – de a cui este răspunderea și ce lipsea din cabinet
Digi24
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii avertizează că efectele pot fi majore
Cancan.ro
Cum a apărut Loredana la înmormântarea lui Horia Moculescu? Puțini și-au dat seama că e chiar ea
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini în costum de baie la Abu Dhabi
Adevarul
De la cioban la milionar: ascensiunea impresionantă a afaceristului acuzat că ducea mita cu elicopterul
Mediafax
Ai permis, dar cu restricții! / Șoferii începători nu vor mai avea voie să conducă mașini puternice
Click
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii” De ce nu a fost lăsată în primă instanță să intre la priveghi și cum a apărut apoi alături de Nidia UPDATE
Digi24
Concedierile de la stat, scandal național. Soluția de compromis vehiculată în Coaliție împarte bugetarii în două tabere
Cancan.ro
TOP 10 | Orașele cu cei mai fericiți pensionari din România, în 2025. Ce ce loc este Bucureștiul + surpriza de pe prima poziție
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările pe care le-a făcut la față! Nu o mai recunoști
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale în noiembrie
Descopera.ro
Descoperire ULUITOARE în sudul Chinei! Este cel mai mare...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Descopera.ro
Dovezi ale apei subterane antice arată că viața ar fi existat pe Marte mai mult timp decât se credea
POLITICĂ Proiect de lege: Fără locuințe de serviciu pentru pensionarii speciali din MApN, MAI și Justiție. Unde s-a blocat inițiativa
19:20
Proiect de lege: Fără locuințe de serviciu pentru pensionarii speciali din MApN, MAI și Justiție. Unde s-a blocat inițiativa
LEGE Șoferii începători, restricționați la mașini puternice. Ce autovehicule nu vor putea conduce în primii doi ani
18:53
Șoferii începători, restricționați la mașini puternice. Ce autovehicule nu vor putea conduce în primii doi ani
SCANDAL Trump a devenit ținta glumelor după mesajele lui Epstein, în care scria că Putin avea poze cu el când „întreținea relații sexuale” cu „Bubba”
18:29
Trump a devenit ținta glumelor după mesajele lui Epstein, în care scria că Putin avea poze cu el când „întreținea relații sexuale” cu „Bubba”