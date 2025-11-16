Pensionarii care beneficiază de abonamente gratuite la transportul public. Când începe emiterea lor pentru anul 2026

Mai mulți pensionari, dar și persoane vulnerabile vor beneficia de abonamente gratuite la transportul public, în anul 2026. Emiterea lor va începe chiar de luni, 17 noiembrie 2025, anunță autoritățile locale.

Persoanele vulnerabile și seniorii din Cluj-Napoca vor beneficia de abonamente gratuite pentru transportul public, în anul 2026. Emiterea acestor tipuri de abonamente va debuta de luni, 17 noiembrie 2025. Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, a transmis că acest program de sprijin continuă și anul viitor, pentru veterani, senior și alte categorii de persoane vulnerabile.

De asemenea, aceste abonamente sunt dedicate atât văduvelor de război, cât și revoluționarilor, urmașilor eroilor martiri și cetățenilor de onoare.

Cine beneficiază de abonamentele de transport?

Emil Boc a explicat, în cadrul postării de pe Facebook, care sunt categoriile de seniori care pot beneficia de aceste bilete de transport.

„Clujul are grijă de seniori, veterani și persoane vulnerabile: abonamente gratuite de transport pentru 2026. Nimeni nu este uitat, nimeni nu este abandonat! Începând de luni, 17 noiembrie, se emit abonamentele gratuite pentru anul 2026 pentru pensionari, cetățeni de onoare, veterani și văduve de război, revoluționari și urmașii eroilor martiri cu domiciliul în Cluj-Napoca. Este o formă de respect pentru tot ceea ce sunteți și ați făcut pentru Cluj-Napoca. Abonamente se emit gratuit pe toate liniile pentru: – pensionarii ale căror venituri pe cuponul de pensie sunt de până la 3.600 lei,

– persoanele vârstnice care au împlinit 70 de ani,

– cetățenii de onoare ai municipiului Cluj-Napoca,

– veteranii și văduvele de război,

– revoluționarii și urmașii eroilor martiri. Abonamente gratuite pe o linie se acordă pentru: – pensionarii cu venituri cuprinse între 3.601 – 4.500 lei,

– pensionarii încadrați la gradul I de invaliditate. Abonamentele se eliberează la: – 10 centre de vânzare și reîncărcare carduri;

– 62 de automate stradale.

Documente necesare (în original):

– Card de transport emis în anii anteriori (dacă există),

– Cartea de identitate,

– pentru pensionarii cu vârsta sub 70 de ani: cupon de pensie sau decizia de pensionare din luna curentă sau anterioară, decizia medicală pentru pensionarii de boală, decizia de pensie de urmaș,

– dovada privind calitatea de cetățean de onoare, veteran sau văduvă de război, revoluționar sau urmaș al eroilor martiri. Continuăm să sprijinim categoriile vulnerabile și să facem din Cluj-Napoca un oraș în care fiecare este respectat”, a notat Emil Boc pe Facebook.

Autorul recomandă:

Ce se întâmplă cu pensiile românilor în 2026. Cine va primi 5% și 9% în plus, anul viitor

Economistul Cristian Socol propune un plan de supraviețuire prin criză pentru 9 milioane de români vulnerabili, cu impact zero pe bugetul statului

Care sunt MESERIILE de unde poți ieși la pensie mai devreme, fără penalizări. Totuși, sunt anumite condiții de îndeplinit

Categoria de pensionari români care primesc 150 lei în plus la pensie, în decembrie 2025

Ce pensie vei încasa dacă ai avut un salariu mediu brut de 6.000 de lei. Calcul după noua formulă

Sursă foto: Shutterstock (rol ilustrativ)