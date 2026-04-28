Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, dezvăluie „cel mai caraghios lucru pe care îl spun apărătorii Guvernului Bolojan”

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, dezvăluie „cel mai caraghios lucru pe care îl spun apărătorii Guvernului Bolojan”
Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR / Sursa FOTO: AUR

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, afirmă că România a fost adusă într-o situație de criză economică de către actualul Guvern Bolojan. În opinia sa, stabilitatea țării, despre care vorbesc apărătorii premierului, este „cel mai caraghios lucru” pe care îl vedem în această perioadă.

Invocarea unor „consecințe economice”, în cazul demiterii primului-ministru, ar fi o diversiune a susținătorilor Guvernului Bolojan, crede Peiu.

„Avem cea mai mare inflație din UE”

Într-o postare pe Facebook, Petrișor Peiu susține că România este, deja, în plină criză economică. Țara noastră are, sub conducerea lui Ilie Bolojan, cele mai mari dezechilibre din Uniunea Europeană, de la inflație și deficit bugetar până la scădere economică și consum în recul.

Astfel stând lucrurile, senatorul AUR arată că invocarea unor „consecințe economice” pentru demiterea Guvernului este o diversiune care ignoră realitatea.

Iată postarea integrală a parlamentarului care luni, la prima oră, a anunțat inițierea procedurii de depunere a unei moțiuni de cenzură împotriva Executivului:

Cel mai caraghios lucru pe care îl spun apărătorii guvernului Bolojan este faptul că demiterea Executivului ar avea «grave consecințe economice».

Păi, oameni buni, cu Guvernul Bolojan în funcție, avem asa:

  • cea mai mare inflație din UE, cam 10%;
  • cel mai mare deficit bugetar din UE, cam 8%;
  • cel mai mare deficit comercial si de cont curent din UE, peste 30 de miliarde de euro;
  • trei trimestre consecutive de scădere economică;
  • scăderea, timp de opt luni la rând, a consumului;
  • pensiile înghețate pentru al doilea an consecutiv;
  • cheltuielile cu dobânzile cele mai mari din UE, peste 3% din PIB.

Suntem în plina criza economică sub Guvernul Bolojan, dar voi vreți să nu schimbăm Guvernul pentru a nu avea consecințe economice?”.

