Polițist agresat la Reșița. Lovit cu o sticlă în cap de un adolescent, acesta are nevoie de îngrijiri medicale

Un polițist a fost agresat în timpul unei intervenții, fiind victima unui adolescent de 17 ani care i-a dat cu o sticlă în cap. O femeie de 21 de ani a spart luneta mașinii de poliție.

Un adolescent de 17 ani acuzat de ultraj a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Acesta a spart o sticlă în capul unui polițist, ceea ce necesită 9-10 zile de îngrijiri medicale pentru recuperare.

Băiatul a aruncat sticla de la etaj în capul polițistului din Reșița

Băiatul a aruncat sticla de la etaj în capul polițistului din Reșița. La scena incidentului a fost prezentă și o tânără de 21 de ani, care a aruncat un obiect contondent spre autospeciala de poliție, spărgându-i luneta.

De notat că incidentul a avut loc la o petrecere unde se făcea gălăgie. După ce a fost chemată Poliția, tânărul a aruncat o sticlă de la etajul al doilea, lovind în cap un polițist. Fata care a spart luneta unei autospeciale de poliție a fost plasată sub control judiciar.

„La data de 03.10.2025, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Reșița a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de un inculpat în vârstă de 17 ani, pentru săvârșirea infracțiunii ultraj (…) și pentru o inculpată, în vârstă de 21 de ani, pentru săvârșirea infracțiunii de ultraj”, anunță, luni, Parchetul de pe lângă Judecătoria Reșița.

Agresiunea s-a petrecut în timpul unei petreceri

Procurorii informează că adolescentul de 17 ani a agresat fizic un agent de poliție, aflat în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu, lovindu-l cu o sticlă în zona capului, acesta necesitând 9-10 zile de îngrijiri medicale. Tânăra implicată a fost plasată sub control judiciar, pentru o perioadă de 60 de zile.

IPJ Caraș-Severin a precizat că incidentele s-au produs la o petrecere care a avut loc într-un apartament din Bocșa, Poliția fiind sesizată că se tulbură liniștea publică.

„În timpul intervenției pentru restabilirea ordinii și liniștii publice, unul dintre polițiști a fost lovit în cap cu o sticlă aruncată de la etajul al doilea al imobilului, de unul dintre participanți. De asemenea, în timpul intervenției a fost avariată luneta unei autospeciale de poliție, staționată lângă imobil”, a transmis IPJ Caraș-Severin.

