Portofelul European pentru Identitate Digitală reprezintă o aplicație care se află în plină dezvoltare, la momentul actual. În acest portofel digital vor putea fi disponibile documente oficiale precum cardul, buletinul / cartea de identitate, precum și permisul de conducere sau chiar semnătura electronică.

Cum poți accesa documentele din Portofelul European pentru Identitate Digitală

Introducerea unui astfel de portofel digital ar putea schimba modul în care cetățenii se legitimează în fața autorităților, precum și modul în care interacționează cu instituțiile statului. Documentele vor putea fi disponibile și accesate direct pe telefonul mobil, într-o aplicație care se dezvoltă momentan.

Ministerul Digitalizării, precum și autoritățile statului pregătesc implementarea acestui sistem până la finalul anului 2026. O astfel de decizie vine în contextul unei schimbări obligatorii la nivelul Uniunii Europene până la final de an, arată Observatornews.ro.

Odată cu implementarea unui astfel de portofel digital, poate fi prezentat un cod QR, de pildă, atunci când este solicitat permisul auto.

