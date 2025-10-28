Povestea lui Rick, bărbatul „falit” care a ajuns să învârtă banii pe degete. Și-a construit un imperiu, după vânzarea unui telefon cu 75 de dolari

Un bărbat „falit” a ajuns să construiască un imperiu de milioane de dolari, după ce a vândut un telefon cu 75 de dolari pe eBay. Totul a început în anul 2008, când băbatul era disperat să câștige suficienți bani cu scopul de a-și întreține fiul de 5 ani. Acum, bărbatul conduce una dintre cele mai prospere companii din Florida. „Nu ai nevoie de mulți bani să începi”, mărturisește el.

Rick Senko este un bărbat care a căutat soluții pentru a putea să-și întrețină fiul în vârstă de 5 ani. Totul a început în anul 2008, când era complet „falit”. Bărbatul începuse să revândă produse pe platforma eBay, primul fiind un telefon mobil care fusese, inițial, cumpărat cu 35 de dolari de pe Craiglist. A fost revândut pe eBay la prețul de 75 de dolri, aspect care i-a părut bărbatului precum o „eroare în Matrix”.

Anii au trecut, iar bărbatul a clădit un adevărat imperiu. Acum, la vârsta de 41 de ani, Rick locuiește în Fort Lauderdale, Florida și conduce o afacere care produce milioane de dolari anual.

A început de la zero

Văzând că poate să obțină un profit considerbil din activitatea de revindere a produselor pe internet, bărbatul a început să studieze piața și tendințele. A „cutreierat” târgurile, magazinele second-hand și s-a implicat activ, zilnic, pentru a învăța cum funcționează piața.

Inițial, totul a fost o soluție pentru supraviețuire, apoi s-a transformat într-un mod de trai și, ulterior, într-o afacere profitabilă de reselling. În anul 2023, bărbatul avea să pună bazele unei firme de distribuție en-gros, pe care a numit-o Technsports. Prin intermediul firmei se vând până la 5.000 de articole vestimentare folosite pe zi către alți revânzători profesioniști. În 2024, firma depășise 6.5 milioane de dolari în venituri.

„Nu mi-am luat nicio zi liberă în aproape 20 de ani. Știu cât de norocos sunt. Dar a fost nevoie de o muncă enormă, un angajament enorm și o cantitate uriașă de sacrificii pentru a ajunge de unde eram până la a vinde milioane pe an și a trăi o viață foarte norocoasă”, a spus Rick Senko, conform CNBC.

Un pas către clădirea propriului imperiu

Bărbatul a susținut că „nu ai nevoie de mulți bani ca să începi”. Înainte de a-și construi imperiul, activase 5 ani ca supervizor într-un laborator foto CVS. În plină criză economică, rămăsese fără job, apoi i s-a defectat telefonul. Dacă totul a fost inițial o simplă necesitate, s-a transformat în timp într-o afacere.

„Nu aveam mulți bani, așa că am intrat pe eBay să caut un telefon second-hand. (…) Nu ai nevoie de mulți bani ca să începi. Nu ai nevoie de multe cunoștințe ca să începi. Trebuie doar să începi”, a spus el.

Începuse să vândă electronice, telefoane, jocuri video, stricate sau funcționale. Apoi, s-a îndreptat spre hainele second-hand.

„Toată lumea știe că electronicele sunt valoroase, dar nu toți știu că un anumit tricou Polo Ralph Lauren poate valora mai mult decât o consolă de jocuri. De multe ori hainele stau aruncate pe jos, la târg”, povestește el.

A mers la târgurile de profil, s-a interesat, și-a făcut contacte și a învățat, pentru a pune bazele afacerii sale. De la vânzarea la bucată, bărbatul și-a schimbat modelul de business și a început să vândă en-gros.

„Muncesc în fiecare zi. Când descoperi abilitatea de a multiplica bani, să pui 5 dolari într-un produs și să iei 25 înapoi, cum să te oprești? Am muncit enorm. Trebuia să cresc afacerea. Și, în final, trebuia să fiu cel mai bun”, spune el.

Sursă foto: colaj Shutterstock