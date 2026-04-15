Președintele CJ Argeș se apără în scandalul microbuzelor electrice, anchetat de Kovesi: „Am cumpărat microbuze mai ieftine ca Bolojan la Bihor”

Preşedintele CJ Argeş, social-democratul Ion Mînzînă, consideră că nu i se poate reproșa nimic în cazul achizițiilor de microbuze școlare. Anterior, Parchetul European a confirmat oficial că a început investigaţia în cazul achiziţiei microbuzelor electrice şcolare. Anunțul a fost făcut marţi, pe pagina sa de Facebook de ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru.

În plus, Dragoş Pîslaru va trimite Departamentului pentru Lupta Antifraudă şi Consiliului Concurenţei rezultatele verificărilor pe această temă realizate de Corpul său de Control. În total, au fost 74 de achiziţii derulate individual de autorităţile din 40 de judeţe.

Mai ieftin ca în județul lui Bolojan

Social-democratul Ion Mînzînă, afirmă că CJ Argeș a achiziţionat microbuzele electrice pentru transportul elevilor la preţul de 213.375 de euro pe bucată. Mai ieftinc decât preţul de 218.000 de euro plătit de administraţia judeţeană din Bihor, condusă la acea vreme de actualul premier Ilie Bolojan, transmite Agerpres, preluat de G4Media.

„Am cumpărat 25 de microbuze la preţul de 213.375 euro/bucată. Din economia realizată, am mai cumpărat încă 3 microbuze, la preţul de 196.442 euro/bucată.

Microbuzele au ajuns inclusiv în localităţi cu primari PNL. Spre comparaţie, dau câteva exemple direct de la prietenii şi şefii Alinei Gorghiu. Ilie Bolojan a cumpărat la Oradea microbuze la un preţ de 218.000 euro/bucată. Hubert Tuma, la Ilfov, a achiziţionat microbuze la preţul de 214.130 euro/bucată”, a scris Mînzînă miercuri, pe Facebook.

Administraţiile locale ar fi respectat caietul de sarcini impus de Ministerul Educaţiei

În opinia sa, ancheta Parchetului European deschisă în acest caz va dovedi că administraţiile locale au respectat caietul de sarcini impus.”

Consiliul Judeţean Argeş a accesat, la fel ca toate judeţele din ţară, două programe finanţate din fonduri europene pentru achiziţionarea de microbuze electrice pentru elevi. (…)

Toate achiziţiile şi plăţile efectuate în cadrul proiectului au fost verificate şi avizate de Coordonatorul de Reformă şi Investiţii – Ministerul Educaţiei. Cheltuielile aferente au fost rambursate integral.

Deci nu a existat nici măcar o suspiciune, darămite ceva ilegal. Au fost 3 ofertanți şi a fost aleasă oferta cu cel mai bun raport calitate-preţ”, a mai transmis preşedintele CJ Argeş.

Parchetul European a confirmat oficial că a început investigaţia

Parchetul European a confirmat oficial că a început investigaţia în cazul achiziţiei microbuzelor electrice şcolare, a anunţat marţi, pe pagina sa de Facebook, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru.

În 8 decembrie 2025, Pîslaru a anunţat că va sesiza Parchetul European pe subiectul achiziţiei microbuzelor electrice pentru elevi. El afirmă că s-au constatat disfuncţionalităţi privind utilizarea banilor europeni.

În plus, el va trimite Departamentului pentru Lupta Antifraudă şi Consiliului Concurenţei rezultatele verificărilor pe această temă realizate de Corpul său de Control. În total, au fost 74 de achiziţii derulate individual de autorităţile din 40 de judeţe.

