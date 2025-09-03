Prima apariție publică a lui Nicușor Dan după ședința tensionată cu liderii Coaliției. Șeful statului a fost la Centrala de la CERNAVODĂ

Președintele României, Nicușor Dan, efectuează miercuri, 3 septembrie, o vizită la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă, unde are loc lansarea oficială a proiectului de retehnologizare a Unității 1.

Nicușor Dan și-a făcut apariția în urmă cu puțin timp la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă. Este prima apariție publică a șefului statului după ședința tensionată cu liderii Coaliției, care a avut loc ieri. În cadrul discuției, premierul Ilie Bolojan a amenințat cu demisia dacă pachetul de reformă în administrația publică nu va fi aplicat.

„E o onoare pentru mine să particip la acest eveniment. Energia nucleară este importantă, în momentul acesta ea reprezintă 20% din necesarul de energie electrică a României. E importantă pentru că este o tehnologie relativ prietenoasă cu mediul, în special cu emisiile de carbon. Am ținut să fiu azi aici nu numai pentru că e o investiție de 3 miliarde de euro pe care o începem, ci pentru că nuclearul e una dintre zonele în care România are un avantaj competitiv,” a declarat șeful statului.

Tot astăzi, de la ora 19:00, președintele îl va primi la Palatul Cotroceni pe Antonio Costa, președintele Consiliului European, aflat într-un „tur al capitatelor” statelor membre UE. Vizita oficialului european include convorbiri bilaterale și declarații de presă comune.

În iulie, Guvernul a aprobat acordul de mediu pentru proiect și pentru extinderea depozitului intermediar de combustibil ars cu module de tip MACSTOR 400. Investiția e considerată esențială pentru securitatea energetică a României, în contextul creșterii cererii de electricitate.

Sursa foto: Facebook Administrația Prezidențială

