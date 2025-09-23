Marea Lojă Națională din România (MLNR) a inaugurat Anul Masonic 2025-2026 printr-un eveniment cultural de anvergură. A fost o Seară de Bal Vienez găzduită de Opera Națională București.

Anul masonic a debutat cu acest spectacol la Operă și se va încheia la Ateneul Român, printr-o Gală de Excelență. Aceasta a fost prima ediție a Balului MLNR, un moment care tinde să se transforme într-o tradiție.

MLNR a marcat Anul său Jubiliar — 145 de ani de la înființare sau Aprinderea Luminilor — printr-un spectacol elegant, construit la standardul marilor capitale muzicale ale lumii.

Sub bagheta dirijorului Daniel Jinga, Orchestra, Corul și Baletul Operei Naționale București au oferit un program cu parfum de operă și strălucire de gală, iar eleganța dansului s-a împletit cu arta vocală.