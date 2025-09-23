Marea Lojă Națională din România (MLNR) a inaugurat Anul Masonic 2025-2026 printr-un eveniment cultural de anvergură. A fost o Seară de Bal Vienez găzduită de Opera Națională București.
Anul masonic a debutat cu acest spectacol la Operă și se va încheia la Ateneul Român, printr-o Gală de Excelență. Aceasta a fost prima ediție a Balului MLNR, un moment care tinde să se transforme într-o tradiție.
Sub bagheta dirijorului Daniel Jinga, Orchestra, Corul și Baletul Operei Naționale București au oferit un program cu parfum de operă și strălucire de gală, iar eleganța dansului s-a împletit cu arta vocală.
Cei peste 500 de invitați au urmărit cu răsuflarea tăiată hituri ale liricii, dans și rafinament. Selecția muzicală a traversat repertoriul clasic al seratelor de gală din marile capitale ale lumii și capodopere ce electrizează publicul de fiecare dată. Punctele de atracție:
Deschiderea Anului Masonic 6026 A.L. a însemnat, astfel, nu doar un reper calendaristic intern, ci și o celebrare publică a valorilor: cultură, excelență, performanță. Promisiunea pentru următoarele proiecte culturale ale MLNR este aceea de a rămâne un partener constant al scenelor românești și al marilor ei artiști.
