Supermarketul din România cu cei mai ieftini cartofi: 1,6 lei/kg

16 feb. 2026, 18:07, Actualitate
Într-o perioadă în care prețurile cresc constant, clienții vânează reducerile importante la produsele de bază. Un exemplu elocvent ar fi cartofii, iar Lidl România are o ofertă specială la acest produs.

Cartofi cu 1,6 lei kilogramul, iarna! Ați mai văzut așa ceva, vreodată? Sacul de 5 kilograme costă 7,9 lei”, este mesajul postat pe pagina de Facebook „Perfect”.

Însă nu toți clienții sunt receptivi la această ofertă, dacă e să ne luăm după unele mesaje postate pe rețeaua de socializare…

  • „Ăștia numai românești nu sunt și, cu siguranță, crescuți în nisip”;
  • „Ăștia, când fierb, îi pierzi în oală”;
  • „Cartofi pentru porci, nu pentru oameni”;

