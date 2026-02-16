Supermarketul din România cu cei mai ieftini cartofi: 1,6 lei/kg

Într-o perioadă în care prețurile cresc constant, clienții vânează reducerile importante la produsele de bază. Un exemplu elocvent ar fi cartofii, iar Lidl România are o ofertă specială la acest produs.

„Cartofi cu 1,6 lei kilogramul, iarna! Ați mai văzut așa ceva, vreodată? Sacul de 5 kilograme costă 7,9 lei”, este mesajul postat pe pagina de Facebook „Perfect”.

Însă nu toți clienții sunt receptivi la această ofertă, dacă e să ne luăm după unele mesaje postate pe rețeaua de socializare…

„Ăștia numai românești nu sunt și, cu siguranță, crescuți în nisip”;

„Ăștia, când fierb, îi pierzi în oală”;

„Cartofi pentru porci, nu pentru oameni”;

Autorul mai recomandă:

Ce alimente trebuie să facă parte din dieta ta. Sunt considerate sănătoase

Piureul de cartofi este mult mai cremos și mai gustos dacă adaugi un ingredient simplu

Nu arunca cojile de la cartofi. Pot fi folositoare la curățarea oalelor și tigăilor

Alimentul tradițional, sărac în calorii, care „ține stomacul plin”, potrivit dr. Mihaela Bilic. Este iubit de mulți români

Secretul bucătăriei maghiare. Cartofi prăjiți, crocanți la exterior și pufoși la interior

Leguma preferată de români care scurtează viața cu 5 ani. Medicul Virgiliu Stroescu: „Cea mai mare nenorocire a unui om”

Cât costă să mănânci acasă (dimineață, la prânz și seara) în 2026. Calcul complet, în funcție de orașul în care locuiești

O legumă foarte consumată în România a ajuns să fie importată, pe fondul recoltei slabe din țara noastră. „E mai ieftin, dar au gunoaie!”

Alimentul sănătos cu care ar trebui să înlocuim cartofii prăjiți, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic

Ce mâncare se servește în vagoanele restaurant ale CFR Călători, la început de 2026: „Am început să întrecem Japonia”

După mesele bogate de Sărbători, românii consideră shaorma o variantă mai „ușoară” în a doua zi a anului

Câți pași trebuie să faci zilnic, pentru a arde caloriile din mâncărurile și băuturile de Crăciun, potrivit unui studiu