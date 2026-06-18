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Psihologii susțin că oamenii care mănâncă pizza cu furculița și cuțitul, în general, ascund acest mare defect

Psihologii susțin că oamenii care mănâncă pizza cu furculița și cuțitul, în general, ascund acest mare defect
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Psihologii susțin că oamenii care mănâncă pizza cu furculița și cuțitul, în general, ascund acest mare defect.

Psihologii spun că modul în care mănânci pizza poate oferi indicii importante despre tipul tău de personalitate. Patti Wood, expertă în limbajul corpului, a analizat felul în care oamenii abordează activități simple și i-a încadrat în patru categorii.

„Există patru tipuri distincte de personalitate — conducătorii, influențatorii, susținătorii și corectorii atenți — care tind să aibă moduri foarte specifice de a face lucrurile, chiar și atunci când este vorba despre sarcini mărunte”, spune Patti Wood, conform Fox News.

Unii experți în analiză comportamentală asociază mâncatul pizzei cu tacâmurile cu o tipologie de oameni organizați, metodici și analitici. Totuși, această tipologie are și un așa-zis defect: dorința de a evita haosul, ridicată la nivel de obsesie. Acești oameni preferă să se asigure că fiecare înghițitură este perfectă, că ingredientele nu cad și că nu se pătează pe mâini sau pe haine.

Persoanele care își taie pizza sunt, în general, considerate „susținători”. Cercetarea sugerează că abordează viața într-un mod relaxat. Sunt calde și prietenoase și, probabil, îi lasă pe prieteni să-și ia felia înaintea lor.

Ce spune despre tine felul în care mănânci pizza

Dacă îndoi felia

Persoanele care își îndoaie felia de pizza sunt considerate „conducători” . Vor să mănânce repede și, de obicei, fac și altceva în timp ce mănâncă.

Dacă începi cu marginea (crusta)

Cei care mănâncă mai întâi marginea sunt descriși ca „influențatori”, persoane spontane cărora le place să fie diferite.

Dacă o iei cu mâna și muști din ea

Cei care mănâncă pizza cu mâna și mușcă direct din felie sunt numiți „corectori atenți”. Le place să planifice din timp pentru ca totul să iasă așa cum se așteaptă. De obicei, rămân fideli acelorași arome și toppinguri.

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