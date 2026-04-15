Putin l-a trimis pe Lavrov în China. Xi Jinping vorbește despre o schimbare „care se întâmplă o dată la un secol"

Putin l-a trimis pe Lavrov în China / Sursa FOTO: Mediafax

Vladimir Putin l-a trimis pe Serghei Lavrov în China. Președintele Xi Jinping l-a primit, miercuri, 15 aprilie, la Beijing, pe ministrul rus de Externe.

UPDATE – Xi Jinping insistă pe o „cooperare mai strânsă”

Vorbind la întâlnirea cu Serghei Lavrov, președintele Xi Jinping a subliniat importanța cooperării strategice dintre Rusia și China. El a declarat că cele două state trebuie să își consolideze încrederea reciprocă, să își ofere sprijin și să își apere interesele comune.

În fața unei schimbări care se întâmplă o dată la un secol, China și Rusia trebuie, printr-o cooperare strategică mai strânsă și mai robustă, să apere cu fermitate interesele legitime ale ambelor țări, să susțină unitatea Sudului Global și să demonstreze simțul responsabilității așteptat de la marile puteri și membrii permanenți ai Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite”, a transmis liderul de la Beijing.

Pe de altă parte, presa rusă anunță că Xi îl va primi pe Putin în cursul acestui an, pentru a reafirma parteneriatul strategic dintre cele două țări.

Agenția oficială de presă Xinhua nu a oferit și detalii suplimentare despre discuțiile dintre cei doi.

Vizită oficială de două zile

Totuși, se știe că șeful diplomației ruse a sosit încă de marți în capitala Chinei, într-o vizită oficială de două zile. Serghei Lavrov s-a văzut mai întâi cu omologul său, Wang Yi.

Cele două țări, care sunt partenere în mai multe domenii, de la militar la economic, vor aborda în primul rând subiectul războiului asupra Iranului, declanșat de Israel și Statele Unite. Pe agenda întâlnirii și-au mai făcut loc și alte subiecte, precum războiul din Ucraina și consolidarea relațiilor bilaterale.

„Se așteaptă un schimb amănunțit de opinii cu privire la o serie de subiecte fierbinți și probleme regionale, inclusiv criza ucraineană și situația din Orientul Mijlociu”, se arată în comunicatul de presă emis de ministerul de Externe de la Moscova.

De asemenea, Lavrov și Yi au mai discutat și despre coordonarea în cadrul unor organizații și formate multilaterale, precum Organizația Națiunilor Unite, BRICS, Organizația pentru Cooperare de la Shanghai, G20 și forumul de Cooperare Economică Asia-Pacific.

Parteneriat „fără limite” între Rusia și China

Relațiile dintre Rusia și China s-au consolidat în ultimii ani. Cele două state au încheiat un parteneriat „fără limite” în februarie 2022. Atunci, președintele rus Vladimir Putin a mers la Beijing chiar înainte să înceapă războiul în Ucraina.

Anterior, Beijingul a anunțat că este pregătit să continue colaborarea cu Rusia în cadrul Consiliului de Securitate al ONU pentru soluționarea conflictului din regiunea Orientului Mijlociu.

